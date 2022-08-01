Не останется ни следа: 5 эффективных способов отстирать застарелые жирные пятна

Как отстирать застарелые жирные пятна/ Instagram, tutknow

Жирные пятна на одежде и других вещах могут стать серьезной проблемой, особенно когда они застарелые. Чтобы не усложнять задачу, с такими пятнами нужно бороться как можно быстрее, как только они появились. Ведь это тот случай, когда в буквальном смысле каждая минута имеет значение.

Если жирное пятно появилось на ткани несколько часов назад, от него еще можно относительно легко избавиться. Однако что делать с пятнами, которые не были замечены вовремя, и жир находился на одежде несколько дней и более? Избавиться от них будет не так уж и легко, ведь загрязнение успело "въесться" глубоко в ткань. Однако есть способы, которые могут помочь справиться с этой задачей.

1. Соль и нашатырный спирт

Нужно смешать соль с нашатырным спиртом в пропорции 6 чайных ложек спирта на 1 чайную ложку соли. Этой смесью обрабатываем загрязненное жиром место, двигаясь от краев пятна к его центру, чтобы не растереть жир еще сильнее. Потом оставляем всё сохнуть. После полного высыхания нужно постирать вещь полностью.

Однако стоит принимать во внимание, что такой способ не подойдет тем тканям, которые линяют.

2. Бензин

Нужно промокнуть бензином бумагу, подложить под ткань с пятном, прижать и оставить так ненадолго. При этом сверху пятно также смачиваем бензином. Если жир упорно не будет сходить на бумагу, можно оставить пятно отмокать на сутки.

После этого вещь нужно полностью тщательно постирать, а сушить лучше на свежем воздухе, чтобы выветрился запах бензина.

Этот способ стоит применять с осторожностью и соблюдая все меры безопасности. Нельзя приближаться с бензином к открытым источникам огня. Если вы будете удалять пятно в закрытом помещении, после этого нужно хорошо проветрить комнату.

Читайте также Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом3. Подогретый крахмал

Для выведения застарелого пятна от жира также можно применять крахмал, который нужно предварительно разогреть на водяной бане. Порошком посыпаем загрязнения, а снизу под ткань подкладываем салфетку, которая должна будет впитать в себя пятно, когда жир разогреется.

Если с первого раза пятно от жира не исчезло, нужно повторить эту процедуру еще несколько раз.

4. Скипидар и нашатырный спирт

Нужно смешать оба ингредиента в равных пропорциях и обработать раствором устаревшее жирное пятно. Затем оставляем загрязнение отмокать на несколько часов, после чего стираем вещь хозяйственным мылом.

А для светлых вещей лучше смешать нашатырь с водой в пропорции 1:2.

5. Этиловый спирт

Еще одним помощником в борьбе с застарелыми пятнами жира является этиловый спирт. Нужно смочить им пятно и повторять это действие еще несколько раз с интервалами минимум в час.

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