Зачем класть пену для бритья в стиральную машину: хитрость опытных хозяек

Как отчистить стиральную машину с помощью пены для бритья/ ua.depositphotos.com

Стиральная машина всегда выручает хозяек, ведь дает возможность выполнить много другой работы, пока вещи стираются. Однако из-за постоянного ее использования она загрязняется – как сверху, так и изнутри.

Чтобы отмыть стиральную машину, не обязательно применять дорогостоящие моющие средства, которые можно найти в магазине. Могут помочь подручные средства, которые есть практически у каждого дома.

Таким средством, которое выручит в нужное время, в частности, может стать пена для бритья. Опытные хозяйки применяют ее для того, чтобы эффективнее отмыть стиральную машину.

Пена для бритья способна не только убрать загрязнения, но и устранить неприятные запахи. Нужно нанести немного пены на салфетку и протереть ею машинку сначала снаружи, а затем внутри.

Особое внимание стоит уделить местам внутри машинки, которые склонны больше пачкаться – боковым стенкам и барабану, резинке, под которой "любит" собираться грязь, и емкости для моющего средства. Нужно равномерно распределить пену для бритья на внутренних поверхностях и оставить ее так на 20 минут.

Читайте такжеЗачем стоит класть губку в барабан стиральной машины во время стирки: секрет опытных хозяекПосле этого стиральную машину нужно запустить на полный цикл стирки при высокой температуре.

Такой способ позволит эффективно очистить вашу домашнюю помощницу – она после такого ухода будет сиять чистотой и свежестью.

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