Зачем нужно класть губку в холодильник: секрет опытных хозяек

Зачем класть губку в холодильник/ ua.depositphotos.com, Instagram

Продукты даже в холодильнике не могут храниться дольше, чем им "приписано" от природы. Но если вы заметили, что ваши овощи и фрукты постоянно портятся слишком быстро, то стоит проверить, не слишком ли высокая влажность в вашем холодильнике.

Кроме влажности, конечно, есть еще и другие причины, которые ускоряют порчу овощей и фруктов. Например, неправильное их размещение на полках и в контейнерах, ведь многие плоды имеют свойство ускорять созревание своих "соседей по полке". Такое свойство имеют, в частности, яблоки, бананы и помидоры.

А вот влажность может "добить" продукты и еще больше ускорить их порчу.

Для того, чтобы избавиться от влажности в холодильнике или существенно уменьшить ее количество, поможет обычная поролоновая кухонная губка. Желательно брать новую, которая еще не была в использовании.

Если положить такую губку в холодильник, она будет впитывать в себя лишнюю влагу. Это поможет овощам и фруктам дольше оставаться свежими.

Вместо губки можно использовать также бумажные полотенца или даже газеты – они будут иметь такой же эффект. Однако их нужно время от времени менять по мере того, как они будут размокать от влаги.

Читайте также: