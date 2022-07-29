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Посуда будет сиять от чистоты: 2 способа отмыть жир с крышки сковороды, не потратив ни копейки

29 июля 2022, 16:20

Чтобы отчистить стеклянную посуду от жира, не нужно покупать дорогие средства. С этой задачей прекрасно справятся обычные средства, которые есть у каждого дома.

Сковородка, мыть посуды, посуда
Как отмыть жир с крышки сковороды/ ua.depositphotos.com

Какой опрятной ни была бы хозяйка, а уберечь посуду на кухне от жира всё равно не удается. Ведь жир и другие загрязнения неотступно сопровождают любое приготовление пищи.

Чтобы эффективнее отмыть жир от стеклянных крышек, стоит мыть такие элементы посуды каждый раз после использования. Тогда будет легче избавиться от такого загрязнения.

Однако если жир уже оставил свой "неприятный след" на стеклянных крышках от сковородок и кастрюль, это не приговор. Отчистить такую грязь можно довольно легко, используя подручные средства, которые точно есть у каждого дома.

Перекись водорода и сода

Самой трудной задачей является отчистить жир и другие загрязнения в труднодоступных местах стеклянной крышки. В первую очередь таким "проблемным местом" является железная окантовка. Когда грязь забивается в щель между стеклянной основой и окантовкой, отчистить ее непросто.

Для этого можно использовать такой способ. Крышку нужно перевернуть внутренней стороной доверху. Далее нужно залить чайную ложку перекиси водорода и покрутить крышку так, чтобы жидкость распределилась по всей загрязненной щели. Затем оставить на 10-15 минут, чтобы грязь откисала.

Когда пройдет это время, нужно засыпать столовую ложку соды и распределить ее по труднодоступным местам с помощью старой зубной щетки. После того, как этот шаг будет выполнен, нужно взять кусочек ткани – небольшой, чтобы было удобнее – обернуть его вокруг кончика ножа и прочистить таким образом щель между стеклом и ободком.

Завершающий этап – промыть крышку с использованием моющего средства для посуды.

Сода и хозяйственное мыло

Нужно замочить стеклянную крышку в большом тазике, в котором она поместится полностью, залив ее раствором кальцинированной соды (или пищевой, если кальцинированной нет) и жидкого хозяйственного мыла.

Составляющие смешиваем в следующих пропорциях: 5 столовых ложек кальцинированной соды и 300 мл жидкого хозяйственного мыла. Залив крышку этим раствором, оставьте ее отмокать на час, а затем промойте с применением губки и геля для мытья посуды. После этого ополосните крышку в воде.

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