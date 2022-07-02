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Как прочистить засор в трубах подручными средствами: 3 простых способа

2 июля 2022, 07:10

Эффективно прочистить трубы помогут три вещества, которые точно есть у каждого на кухне.

раковина, труба, засор трубы
Как прочистить засор в трубах подручными средствами/ скрин, Flickr Media Kinh Bắc

Кому хоть раз приходилось встречаться с такой проблемой, как засор в раковине, знает, насколько это может осложнить выполнение обычных бытовых дел. Но, как говорит известная поговорка, "не так страшен волк, как его рисуют". Какой бы сложной ни казалась эта проблема, ее довольно легко можно решить, даже не разбирая слив и не вызывая сантехника.

Для того, чтобы быстро и эффективно прочистить засор в трубе, можно воспользоваться купленными химическими средствами. Однако есть также действенные народные средства, которые помогут решить проблему. Еще один их плюс – нужные нам вещества-спасители обычно есть практически у каждого дома.

1. Сода с солью и кипятком

Обычная сода способна прочищать засоры в трубах, при этом она не повредит их, если они из пластика.

Нужно смешать стакан соды, пол стакана соли и засыпать такую смесь в мойку. После этого залить всё кипятком и оставить на 20 минут. Затем можно влить еще примерно 1 литр горячей воды.

2. Сода с уксусом

Нужно засыпать в мойку 120-125 г соды, а сверху налить примерно столько же уксуса. Пена, которая образуется вследствие такой реакции, разъест грязь, которая перекрывает трубу.

3. Лимонная кислота

Нужно приготовить раствор, в который будет входить 0,5-1,5 л воды (количество использованной воды стоит варьировать в зависимости от серьезности ситуации) и лимонная кислота. Количество лимонной кислоты, которое стоит взять, рассчитываем таким образом, чтобы на каждых 500 мл воды было 20 г кислоты.

Раствор доводим до кипения, после чего заливаем в замусоренную трубу. Если же труба пластиковая, то раствор сначала нужно охладить в течение примерно 10 минут, чтобы его температура не превышала 80 градусов.

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