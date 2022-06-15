Как правильно чистить молодую картошку – 5 советов каждой хозяйке

Как почистить молодую картошку / depositphotos.com/

В сезон молодой картошки хочется побаловать семью блюдами из доступного корнеплода. Однако чистка мелкого картофеля, занятие кропотливое и может отнимать много времени. Как почистить молодую картошку, чтобы руки были чистыми, разобрался Главред.

О том, как отварить овощ за считанные минуты, читайте в материале: Как быстро сварить картошку – 2 проверенных способа.

Почистить молодую картошку быстро и без ножа помогут несколько быстрых способов, которые не требуют много усилий.

Замачивание в воде

Для того, чтобы быстро почистить молодой картофель нужно положить его в кастрюлю, накрыты крышкой и дать постоять некоторое время. Затем нужно хорошенько потрясти посудину и слить воду. При необходимости можно повторить.

Можно также положить корнеплоды в пакет, и завязав его, хорошенько потрясти содержимое.

Перепад температур

Хорошо поможет очистить картофель от кожуры воздействие высоких температур. Для этого необходимо залить клубни кипятком и через несколько секунд поместить картофель в ледяную воду. Никакая шкурка не выдержит такого натиска.

Чистка губкой, щеткой или мочалкой

Тоненькую картофельную кожицу можно легко удалить кухонной губкой. Нужно лишь потереть овощ жесткой стороной. Картошку, которая уже начала стареть и "наращивать броню" можно почистить металлической губкой или щеткой.

Соль

Поможет быстро очистить картофель от шелухи и обычная поваренная соль. Нужно промыть и тщательно просушить овощ и сложить его в кастрюлю или пластиковое ведро – в емкость с крышкой. Засыпать в посудину несколько ложек соли крупного помола, закрыть крышкой и потрясти. Картофель необходимо промыть, после чего можно сразу варить.

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Картофель в мундирах

Если чистить картофель совсем лень или время поджимает можно отварить корнеплод и без предварительной чистки. В шкурке молодого овоща содержится большое количество витамина В, С, фосфора и железа.

Сколько варить молодую картошку

Чтобы молодой картофель сохранил больше полезных веществ и микроэлементов и принес максимальную пользу организму, его рекомендуется после закипания варить 15-20 минут на среднем огне. Заливать клубни водой нужно на 1-2 пальца выше.

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