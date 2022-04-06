Как быстро сварить картошку – 2 проверенных способа

Как сварить картошку быстро и вкусно / depositphotos.com/

В условиях военного положения быстрое приготовление пищи из подручных продуктов – необходимый навык. Как сварить картошку быстро и вкусно, разобрался Главред.

О том, какие каши не требуют варки, читайте в материале: Каши, которые не нужно варить – 5 незаменимых круп военного положения.

Сварить картошку быстро, чтобы она не потеряла своих полезных свойств можно двумя способами.

В кастрюле

Чтобы картофель быстрее приготовился необходимо порезать его мелкими кубиками, положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она только немного покрыла продукт. После того, как вода закипит, воду нужно посолить и добавить в кастрюлю 40 граммов сливочного масла. Потом уменьшить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Пленка, которую образует масло, поможет "приготовить" картошку за 10-15 минут.

В микроволновке

Для быстрого приготовления картофеля в микроволновой печи необходимо нарезать продукт кубиками или брусочками, посолить по вкусу и положить в полиэтиленовый пакет. Пакет нужно плотно завязать и сделать пару отверстий, чтобы выходил воздух. Время приготовления картофеля таким способом 8 минут на полной мощности. Готовность картофеля проверяйте накалывая ножом или зубочисткой.

Быстро приготовить в микроволновке можно и картошку в мундире. Продукт необходимо тщательно вымыть, смазать растительным маслом и положить в термоустойчивую форму. Готовить 5 минут на полной мощности.

Совет: для приготовления картофеля выбирайте средние клубни. Для вкуса можно добавить веточку укропа или лавровый лист.

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