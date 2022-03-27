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Каши, которые не нужно варить – 5 незаменимых круп военного положения

27 марта 2022, 13:33

Эти каши помогут оптимизировать время готовки и помогут оставаться сытыми.

каша, гречка, рис, пшено
Какие каши не нужно варить / depositphotos.com/

Война в Украине наложила свой отпечаток на рацион многих украинцев. Часто времени на приготовление пищи бывает мало, поэтому на помощь приходят продукты, для готовки которых нужно прилагать минимум усилий и времени.

О том, как максимально обезопасить источники воды в чрезвычайных условиях, читайте в материале: Когда нет доступа к питьевой воде: как обеззаразить воду – советы инфекциониста.

В условиях войны украинцам пригодятся каши, которые не нужно варить. Это сэкономит время на готовку и оставит вас сытыми.

Геркулес

Овсяная каша станет помощником, если времени на приготовление пищи нет. Даже если на упаковке написано, что кашу нужно варить, просто залейте ее кипятком и дайте настояться 15-20 минут.

Перловка

Перловую кашу также можно заливать водой и необязательно варить. Для того, чтобы из крупы получилось блюдо, необходимо залить перловку водой из расчета 1:3. Настаиваться каша должна 24 часа.

Гречка

Популярный продукт украинцев тоже не требует варки. Совсем необязательно заливать крупу кипятком, достаточно воды комнатной температуры в пропорциях 1 к 2. Лучше всего настаивать гречку в течение 8-10 часов, но можно употреблять уже после 5.

Ячневая каша

Ячку тоже совсем необязательно варить. К тому же, эта крупа очень быстро настаивается. Нужно только залить ее кипятком и оставить на 2-3 часа.

Кускус

Эта крупа широко применяется в восточной кухне. Ее также можно употреблять без предварительной варки. И приготовить таким образом крупу можно за 15 минут. Достаточно просто залить ее крутым кипятком. Учитывая что воды должно быть немного больше, чем крупы.

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