Все десять нефтяных гигантов РФ попали под масштабные санкции: детали решения

Великобритания ввела беспрецедентные ограничения в отношении российского нефтяного сектора, распространив санкции на все крупнейшие компании отрасли.

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Великобритания ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтедобывающих компаний РФ / Коллаж: Главред, фото: Pexels, Радио Свобода

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Великобритания ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтяных компаний РФ

Под ограничения попали "Славнефть", "Восток Ойл" и теневой флот РФ

Лондон стремится сократить нефтяные доходы Кремля и усилить давление на Москву

Великобритания ввела новый пакет санкций против российского энергетического сектора. Под ограничения попала нефтедобывающая компания "Славнефть", благодаря чему Лондон стал первой страной в мире, введшей санкции против всех десяти крупнейших нефтедобывающих компаний России. Об этом сообщает Reuters.

Новые ограничения также касаются судов теневого флота, перевозящих российскую нефть и сжиженный природный газ. Кроме того, санкции введены против крупных угольных предприятий и проекта "Восток Ойл", который реализует российская компания "Роснефть".

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О новом пакете санкций британское правительство объявило 12 ноября на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем встретился с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшее давление на агрессора.

Бернем заявил, что новые ограничения должны усилить давление на нефтяные доходы России и приблизить окончание войны против Украины.

"Мирные переговоры по Украине продвинулись вперед, но сейчас не время для самоуспокоения. Мы должны и в дальнейшем усиливать давление на Россию, чтобы добиться полного и немедленного прекращения огня. Сейчас нам всем нужно воспользоваться импульсом, который набрали переговоры, и найти путь вперед для обеспечения нашей внутренней безопасности и безопасности нашего континента", - сказал Бернем.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против РФ - последние новости

Ранее Главред писал, что администрация президента США Дональда Трампа и российские власти обсуждают возможность отмены американских санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который владеет активами на миллиарды долларов. Такое решение может стать очередной уступкой Вашингтона Москве на фоне переговоров о прекращении войны в Украине, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что администрация президента США может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в частности ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений.

Накануне Дональд Трамп приостановил на 60 дней применение санкций и пошлин против России, предусмотренных "законом Грема", который он сам подписал всего месяц назад.

Как Путин может использовать отмену санкций США - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы наладить с США двусторонний диалог, не связанный с мирным процессом.

Ближайшие шаги Кремля, по мнению политолога, будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия. Энергетические соглашения, которые уже обсуждают Москва и Вашингтон, эксперт считает лишь верхушкой айсберга.

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