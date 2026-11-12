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Все десять нефтяных гигантов РФ попали под масштабные санкции: детали решения

Инна Ковенько
12 ноября 2026, 19:09
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Великобритания ввела беспрецедентные ограничения в отношении российского нефтяного сектора, распространив санкции на все крупнейшие компании отрасли.
Великобритания ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтедобывающих компаний РФ
Великобритания ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтедобывающих компаний РФ / Коллаж: Главред, фото: Pexels, Радио Свобода

Главное:

  • Великобритания ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтяных компаний РФ
  • Под ограничения попали "Славнефть", "Восток Ойл" и теневой флот РФ
  • Лондон стремится сократить нефтяные доходы Кремля и усилить давление на Москву

Великобритания ввела новый пакет санкций против российского энергетического сектора. Под ограничения попала нефтедобывающая компания "Славнефть", благодаря чему Лондон стал первой страной в мире, введшей санкции против всех десяти крупнейших нефтедобывающих компаний России. Об этом сообщает Reuters.

Новые ограничения также касаются судов теневого флота, перевозящих российскую нефть и сжиженный природный газ. Кроме того, санкции введены против крупных угольных предприятий и проекта "Восток Ойл", который реализует российская компания "Роснефть".

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О новом пакете санкций британское правительство объявило 12 ноября на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем встретился с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшее давление на агрессора.

Бернем заявил, что новые ограничения должны усилить давление на нефтяные доходы России и приблизить окончание войны против Украины.

"Мирные переговоры по Украине продвинулись вперед, но сейчас не время для самоуспокоения. Мы должны и в дальнейшем усиливать давление на Россию, чтобы добиться полного и немедленного прекращения огня. Сейчас нам всем нужно воспользоваться импульсом, который набрали переговоры, и найти путь вперед для обеспечения нашей внутренней безопасности и безопасности нашего континента", - сказал Бернем.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против РФ - последние новости

Ранее Главред писал, что администрация президента США Дональда Трампа и российские власти обсуждают возможность отмены американских санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который владеет активами на миллиарды долларов. Такое решение может стать очередной уступкой Вашингтона Москве на фоне переговоров о прекращении войны в Украине, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что администрация президента США может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в частности ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений.

Накануне Дональд Трамп приостановил на 60 дней применение санкций и пошлин против России, предусмотренных "законом Грема", который он сам подписал всего месяц назад.

Как Путин может использовать отмену санкций США - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы наладить с США двусторонний диалог, не связанный с мирным процессом.

Ближайшие шаги Кремля, по мнению политолога, будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия. Энергетические соглашения, которые уже обсуждают Москва и Вашингтон, эксперт считает лишь верхушкой айсберга.

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