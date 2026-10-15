Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

Кремль хочет отвязать диалог с США от войны и сломать схему закупки оружия для Украины.

https://glavred.info/world/kak-putin-ispolzuet-sdelku-s-trampom-po-dizelyu-nazvan-trevozhnyy-scenariy-10804400.html Ссылка скопирована

Чаленко объяснил, как Путин может воспользоваться решениями Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

Путин стремится к сделкам с США вне рамок войны в Украине

Кремль нацелен на закупку американского оружия за счет средств ЕС

Скандалы могут заставить Трампа изменить подход

Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы выстроить с США двусторонний трек, не привязанный к мирному процессу. Еще одна цель Москвы - сломать схему, по которой европейцы оплачивают американское оружие для ВСУ. Об этом заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Ближайшие шаги Кремля, по мнению политолога, будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия.

видео дня

"Главная задача Путина - закрепить отдельное направление американо-российского сотрудничества, которое не будет связано с завершением российско-украинской войны. До недавнего времени США последовательно придерживались противоположного подхода. Но после нынешних скандалов Трамп может пересмотреть свою позицию", - отметил Чаленко.

Что Путин может предложить Трампу

Энергетические договоренности, которые уже обсуждают Москва и Вашингтон, эксперт считает лишь верхушкой айсберга.

"Речь идет не только о возможных договоренностях по "Северному потоку", зарубежных активах "Лукойла" стоимостью около 20 миллиардов долларов или поставках российского дизельного топлива. Сотрудничество может быть гораздо шире", - пояснил политолог.

Удар по союзу США и Европы

Вторым направлением работы Кремля, по словам Чаленко, станут отношения между США и их европейскими союзниками.

"В то же время Путину необходимо разрушать трансатлантическую коммуникацию и сотрудничество. Сейчас мы не можем говорить о единстве Запада, но в вопросе поддержки Украины европейцы фактически адаптировались к политике Трампа", - подчеркнул эксперт.

Речь идет о финансовой схеме, которая после сокращения прямой помощи Вашингтона стала для Киева одним из ключевых каналов получения оружия из США.

"Они согласились на модель, при которой американское вооружение закупается за европейские средства. И именно её Путину нужно разрушить", - подчеркнул Чаленко.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Соглашения Трампа с Путиным - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о договоренности по поставкам российского дизельного топлива на рынки США и мира. Общий объем поставок может составить около 4,8 млн тонн, которые планируется отгружать несколькими траншами. Минфин США выдал лицензию на импорт российского дизельного топлива, действующую до 7 апреля 2027 года.

В то же время дизельное соглашение сказалось на переговорах о гарантиях безопасности для Киева. По данным The Telegraph, договоренность Трампа с Путиным сорвала переговоры в Майами, где Виткофф и Кушнер представили Украине усиленные гарантии безопасности. Визит американских спецпосланников в Москву отложили до налаживания отношений между Трампом и Зеленским.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают дальнейшее ослабление санкционного давления на Россию. Как сообщает Reuters, администрация Трампа может смягчить санкции против теневого флота РФ. Для перевозки нефти ранее подпадавшими под санкции танкерами компаниям потребуется разрешение Минфина США.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред