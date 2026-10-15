Украина возобновила удары по НПЗ РФ, но может прекратить их: Зеленский назвал условие

Президент заявил, что США угрожали заблокировать разведданные и замедлили Starlink, и объявил о возобновлении ударов по НПЗ России.

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Украина возобновляет удары по нефтеперерабатывающим заводам России: Зеленский объяснил, что изменилось после "энергетического перемирия" / Коллаж: Главред

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Зеленский заявил FT, что работу Starlink приостановили по просьбе США

Киев возобновляет удары по НПЗ России после трёхдневной паузы

Минимальное условие новых пауз - ракеты для Patriot

Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трёхдневной паузы, которую Киев соблюдал на фоне объявленного Дональдом Трампом энергетического перемирия. В интервью Financial Times президент Владимир Зеленский заявил, что в этот период американские военные угрожали заблокировать передачу разведданных, Украина не получала предупреждений о баллистических ударах, а скорость работы Starlink была принудительно ограничена по всей стране. По словам главы государства, речь шла не о технической неисправности, а о политическом решении.

Главред собрал основные тезисы президента Украины из интервью Financial Times.

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Действительно ли США угрожали Украине прекратить обмен разведданными

Журналисты FT начали разговор с вопроса о возможных угрозах со стороны Вашингтона. Речь шла о том, действительно ли американские чиновники предупреждали Киев о прекращении обмена разведданными и поставок оружия, если Украина не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский в ответ привёл примеры, когда украинские военные не получали заблаговременных предупреждений о баллистических атаках.

"Мы смогли это увидеть лишь в последние секунды, да, благодаря нашим собственным возможностям. Поэтому мы, конечно, связались с партнерами на разных уровнях военного руководства. Они указали на некоторые технические вопросы. Затем, этой ночью, произошел массированный баллистический удар и атака дронов. Опять же, у нас есть это препятствие - то ли техническая проблема, то ли воля", - рассказал президент.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Отвечая на уточнение, кто именно высказывал угрозы, Зеленский разграничил политический и военный уровни коммуникации. По его словам, на политическом уровне ситуацию объясняли техническими проблемами, тогда как военные получали прямые предупреждения о возможных последствиях для обмена разведданными.

"В течение этого периода наши военные - не я лично - получали указание не наносить удары, поскольку, возможно, возникнут проблемы с разведданными. Но на военном уровне ранее они заявляли: если вы не прекратите, мы заблокируем разведданные. Вот в этом, на мой взгляд, и заключается проблема", - подчеркнул он.

Президент подтвердил, что контакты происходили между военными двух стран, а не непосредственно между политиками. В то же время, по его мнению, различные каналы коммуникации не меняют сути передаваемого сигнала.

"Политики используют другой формат для передачи сообщений. Но на меня давление не действует, и они это знают", - добавил Зеленский.

В то же время Дональд Трамп опроверг, что Вашингтон прекратил обмен разведданными с Киевом.

Кто ограничил Starlink в Украине и как это повлияло на фронт

Отдельной темой интервью стали ограничения спутниковой связи Starlink. Зеленский разграничил то, что ему известно наверняка, и собственные предположения, отнеся снижение скорости работы системы к первой категории.

"Что я знаю: Starlink был вынужден работать на пониженной скорости. Это была не техническая проблема, а воля. Мы понимаем, что происходит, потому что это было повсеместно. На территории столицы, всей Украины, где мы используем Starlink, мы это видели. Также на поле боя, где мы используем его для нанесения ударов по средним целям", - заявил президент.

По словам главы государства, ограничения связи создают проблемы не только для военных операций, но и для обеспечения подразделений на передовой. В так называемых "серых зонах", где логистика затруднена, военные получают еду и воду с помощью дронов и наземных роботизированных систем. Снижение скорости связи может сделать такие доставки более медленными и опасными.

"Когда возникают проблемы с логистикой, нужно спасать жизни. В этот момент всё остальное не имеет значения. Сейчас мы используем наши дроны, различные роботизированные системы, которые могут только на большой скорости доставлять еду, воду и другие вещи. Если они медленные, их уничтожат", - пояснил он.

Starlink / Инфографика: Главред

На вопрос, обсуждал ли он ситуацию с Илоном Маском, Зеленский прямо не ответил. Он заявил, что решение об ограничении Starlink на 100% зависело от американской стороны, но не уточнил, кто именно его принял - правительство США или компания SpaceX. В то же время президент предположил, что вопрос касается не американских военных, а непосредственно компании.

"В совокупности это создает огромные проблемы", - резюмировал он, говоря о сочетании угроз в отношении разведданных и ограничений спутниковой связи.

Почему энергетическое перемирие не остановило российские удары по Украине

Предпосылкой нынешнего кризиса стала серия решений Белого дома. 9 октября Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным объявил в Truth Social о закупке российского дизельного топлива: более 300 тыс. тонн сразу, 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн впоследствии. Минфин США через OFAC объявил о временной генеральной лицензии, разрешающей поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Еще через два дня, 11 октября, Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали энергетическое перемирие.

Зеленский рассказал FT, что поддержал эту инициативу, хотя напрямую с Трампом её не обсуждал. После этого он приказал украинским военным не нападать на российские НПЗ и другие объекты, связанные с производством и поставками дизельного топлива.

"Потому что если мы будем атаковать, даже если мы правы - а мы, конечно, правы, - кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. У нас есть большой опыт того, как не втягиваться", - пояснил президент.

По словам Зеленского, Москва не ответила взаимностью: в течение трех дней Украина воздерживалась от атак на российскую энергетическую инфраструктуру, тогда как Россия продолжала наносить удары по украинским объектам. Сначала под ударами оказались автозаправочные станции и часть топливной инфраструктуры, а впоследствии, по словам президента, российские войска атаковали основные энергетические объекты, в частности в Киеве и Харькове.

Когда Украина возобновила удары по российским НПЗ

Украина возобновила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру после того, как Москва продолжила удары по украинским городам и энергетическим объектам. Зеленский заявил, что уже отдал соответствующий приказ военным, а последней каплей стали гибель мирных жителей и масштабные российские атаки, в частности в Луцке.

"Вот и всё. Блокировка снята. Сегодня вечером я сказал своим военным: после того, как они снова убили людей сегодня, после такого масштабного нападения, я не услышал сообщений от президента Соединённых Штатов. А потом в Луцке и в некоторых других городах они снова атаковали, убили много людей - исключительно гражданских, ни одного военного", - сказал он.

По данным Reuters, уже 15 октября под ударом оказался Рязанский нефтеперерабатывающий завод, на долю которого приходится почти 5% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Журналисты FT спросили, не стоит ли Киеву объявить односторонний мораторий на удары по российским НПЗ, даже если Москва продолжит атаковать украинскую энергетику. Такой шаг, по мнению журналистов, мог бы помочь Украине вернуть расположение администрации Трампа. Зеленский ответил, что во время войны нужно оценивать не только непосредственные последствия решений, но и то, к чему они приведут в будущем.

"Вопрос будет в том, когда будет следующее соглашение? Возможно, следующим будет соглашение по газу? Безусловно, это будет газ. Кто получит деньги? И кто будет тратить эти деньги? И на что? Не на восстановление Украины, полагаю", - заявил президент.

Он объяснил, почему Киев не может согласиться с увеличением доходов российского нефтегазового сектора.

"Это оружие - это не то, что у вас есть пистолет. Оружие - это деньги, когда вы можете изготовить миллион пистолетов. Именно поэтому мы не можем поддерживать увеличение финансирования для России", - подчеркнул Зеленский.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

В то же время президент назвал условие, при котором Украина могла бы вновь воздержаться от ударов по российским энергетическим объектам. Если США попросят Киев не наносить удары, то должны обеспечить Украину средствами защиты от российских ответных ударов.

"Можете ли вы предоставить мне ракеты для Patriot? Ведь когда я не буду на них нападать, поскольку вы попросили меня не нападать, они нападут на меня. Это справедливо, если вы предоставите мне средства для обороны. Это минимум, о чём я прошу. И когда я об этом прошу, ваш ответ - блокировка Starlink", - сказал он.

Почему США сближаются с Россией, несмотря на войну в Украине

Поведение Вашингтона Зеленский связывает, в частности, с личными симпатиями Дональда Трампа. В интервью FT президента спросили об отношениях американского лидера с Путиным на фоне договоренностей о российском дизельном топливе и ослаблении ограничений на его поставки. В ответ Зеленский заявил, что Трамп открыто демонстрирует уважение к политикам, которые десятилетиями удерживают власть.

"Президент Трамп - именно тот человек, который открыто и громко заявляет, что любит таких людей и уважает их. Ведь для него люди, которые могут быть лидерами 20, 30, 40 лет, - это значит, что они очень сильны, потому что способны удерживать власть", - пояснил он.

Еще одним фактором президент назвал экономические интересы. По его мнению, Вашингтон и Москва заинтересованы в совместных энергетических проектах, однако их реализация создает политические риски, пока Россия продолжает войну против Украины.

"Все будут спрашивать, как это возможно, когда одни люди выживают, воюют, гибнут, а ты ведешь бизнес с теми, кто проявляет такую агрессию. Поэтому много рисков, много политических вызовов", - отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не отождествляет политику Белого дома с позицией американского общества. Он признал, что Трамп сталкивается с другими вызовами - Ираном, ситуацией на Ближнем Востоке, нефтяным кризисом и выборами. Однако президент Украины считает, что кто-то подталкивает американского лидера к решениям, которые не соответствуют интересам Украины.

"Американцы на нашей стороне. Я знаю, что большинство в Соединенных Штатах поддерживает Украину. Можем ли мы остановить Путина? Да. Можем ли мы дойти до переговоров? Конечно. Но если вы спросите, то Путин сейчас чувствует себя комфортно", - сказал Зеленский.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Как Украина может заставить Россию сесть за стол переговоров

Зеленский рассказал FT, что предлагал Трампу механизм быстрого усиления давления на Кремль. Его суть, по словам президента, заключается в использовании технологических возможностей Украины для уничтожения российских баллистических пусковых установок, что могло бы заставить Москву перейти к переговорам.

"Я сказал президенту, что мы можем это сделать очень быстро. Если вы не закроете для нас Starlink, если вы откроете Starlink на территории России, мы уничтожим её баллистические пусковые установки, и на этом всё. Он будет сидеть и говорить, а я не буду уничтожать никаких объектов энергетики. Мне это не нужно", - рассказал президент.

По словам Зеленского, Россия не способна быстро добиться решающего успеха на поле боя: продвижение дается ей ценой значительных потерь. Поэтому Украина делает ставку на технологическое преимущество, которое, по мнению главы государства, ослабляют ограничения со стороны Вашингтона.

"Дайте нам Starlink. Откройте его для нас. Но они его закрыли. Они не расширили доступ. Они его сузили. Это очень серьёзная ошибка", - подчеркнул он.

Президент охарактеризовал нынешний этап войны как технологическое противостояние, в котором соотношение сил может меняться ежемесячно. По его словам, Украина неоднократно опережала противника в технологическом развитии, поэтому ограничения доступа к разведданным и средствам связи создают дополнительные риски.

"Когда все это сочетается, это опасно. Конечно, мы найдем выход. Но лучше остановить Путина, не давать ему новой жизни или новой воли к борьбе", - добавил Зеленский.

Почему призывы к смене власти в Украине не беспокоят Зеленского

10 октября Дональд Трамп призвал Украину сменить президента. Журналисты FT спросили Зеленского, пытаются ли европейские партнеры, как это случалось ранее, убедить его смягчить тон в общении с Вашингтоном. Президент опроверг это и назвал призывы к смене власти риторикой, которая не приносит пользы ни Украине, ни самому Трампу.

"Я чувствую поддержку. Дело не во мне. Если речь идет о каких-то личных вещах, вроде того, что Украине нужен другой лидер, - для меня это просто риторика. И американцам такая риторика не понравится. Но я не сижу в этом кресле так, будто буду президентом 40 лет. Нет. Никогда", - заявил он.

Гораздо большей проблемой Зеленский считает отсутствие ощутимого давления на Путина. По его мнению, разногласия между Европой и США, а также между Вашингтоном и Киевом помогают российскому руководству консолидировать общество и создавать впечатление успеха.

"Важно то, что когда он не чувствует давления, он нападает. Он получает от этого огромное удовольствие. Эта ситуация помогает ему объединить свою нацию, помогает ему чувствовать успех. Он не побеждает, но чувствует, что не проигрывает", - пояснил президент.

Сможет ли Европа поддерживать Украину без помощи США

Европейские страны могут усилить экономическое давление на Россию, однако их нынешних усилий, по мнению Зеленского, недостаточно для прекращения войны. В интервью FT он признал, что европейские санкции наносят Москве ущерб, но обратил внимание на разногласия внутри ЕС по поводу ограничения торговли российскими энергоресурсами.

"Когда мы спрашиваем: "Можете ли вы что-то сделать без Америки?", сегодня это очень сложно. По многим вопросам мы солидарны, но потом кто-то говорит: "Я не готов к нефтяному эмбарго против России" или "Я не готов к санкциям против российских ядерных компаний", - пояснил президент.

Он призвал европейские государства срочно укреплять единство, поскольку угрозы со стороны России уже не ограничиваются Украиной. Среди стран, где фиксировались инциденты с беспилотниками и гибридные операции, Зеленский назвал Румынию, Молдову, Германию, Польшу и Болгарию.

"Пока что это не масштабные операции, но это как с холодной водой в море: раз, два, три - попробуйте, и вы поплывете чуть позже. Это Путин, он пытается", - предупредил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Почему Франция должна продолжать помогать Украине

Выборы в странах ЕС и усиление ультраправых партий, скептически относящихся к поддержке Украины, могут создать для Киева новые политические вызовы. Зеленский признал, что Украине придется вести диалог с различными политическими силами, в частности с теми, которые выступают против дальнейшего финансирования военной помощи.

Журналисты FT напомнили, что лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию заявила: в случае победы на президентских выборах она прекратит финансирование Украины через шесть месяцев. Зеленский ответил, что помощь Киеву давно перестала быть лишь благотворительностью и превратилась в сотрудничество, от которого выигрывают европейские партнеры.

"Я не буду голосовать за неё, потому что я украинец. Думаю, что опыт нашей армии в технологическом плане очень важен для партнёров. Французская промышленность может выиграть благодаря этим технологиям, этому сотрудничеству и совместному производству, и это не означает, что нужно платить Украине сегодня. Кстати, цена не такая высокая, как человеческие жизни. Вот почему я считаю, что госпожа Ле Пен не до конца разбирается в некоторых деталях", - сказал он.

В качестве примера президент привёл французскую систему противоракетной обороны, созданную в сотрудничестве с Италией, - вероятно, речь идёт о SAMP/T. По словам Зеленского, украинские военные вместе с французскими партнёрами внесли в систему немало изменений по результатам боевого применения. Он также поблагодарил Францию за ракеты SCALP и упомянул опыт Украины в сфере кибербезопасности.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Главный экономический аргумент Зеленский сформулировал через расходы европейских бюджетов. По его словам, опыт войны показал, что миллиарды, потраченные до её начала на танки, боевые машины и боеприпасы, не всегда соответствовали реальным потребностям современного поля боя. Украинские наработки, по его мнению, помогают партнёрам избежать повторения таких ошибок.

"Эти умные люди сказали: "Послушайте, вы сэкономили для нашего бюджета миллиарды - просто действительно миллиарды"", - рассказал президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул угрозу со стороны Ирана, который располагает ракетами и беспилотниками с дальностью более 4 тыс. км. По его словам, ни одна европейская страна пока не готова самостоятельно отражать массированные атаки тысяч дронов. Опыт противодействия таким угрозам, накопленный Украиной, по мнению президента, может стать важным вкладом в безопасность всего континента.

Как Киев планирует восстановить доверие Вашингтона

Несмотря на критику решений американской администрации, Зеленский подчеркивает, что Украина не стремится разрушить отношения с США. Он назвал Киев стратегическим партнером Вашингтона и подчеркнул, что сотрудничество между странами должно основываться на общих интересах, а не на личных симпатиях лидеров.

"Будьте открытыми, четкими и достойными. Это не значит, что вы разрушитель. Я - честный партнер президента Соединенных Штатов, и это не из-за личных симпатий, а потому, что Украина является стратегическим партнером Соединенных Штатов. Россия может воевать со всеми нами, но только тогда, когда мы не будем вместе", - заявил Зеленский.

FT напомнило о публичной перепалке в Овальном кабинете в феврале прошлого года и спросило, к каким выводам пришел украинский президент после общения с Трампом. Зеленский ответил, что с тех пор стороны провели несколько конструктивных встреч и пытались разработать планы по прекращению войны.

В то же время он назвал ошибкой дружеские отношения Трампа с Путиным, которого считает "настоящим злом современности". Президент также подчеркнул, что Украина не хочет быть втянутой в соглашения по российскому дизельному топливу: если Россия продолжит атаковать, Киев будет отвечать.

"Так как же с этим справиться? Говорить больше, объяснять больше и отстаивать позицию. Нашу позицию, позицию Украины, нашего народа. Вот что я делаю", - подытожил Зеленский.

Трамп использует соглашение с Путиным против Украины: Чаленко объяснил мотивы

Президент США Дональд Трамп использует договоренность с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива, чтобы укрепить позиции среди собственных избирателей накануне выборов в Конгресс США 3 ноября. В то же время глава Белого дома пытается возложить на Украину ответственность за продолжение войны. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главред".

По оценке политолога, после переговоров с Путиным американский президент понял, что Москва не готова к шагам, которые могли бы создать положительный политический фон перед голосованием. Поэтому Трамп сосредоточился на другой тактике - формировании соответствующего образа войны для американской аудитории.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть. А главной проблемой, по этой логике, остается Зеленский", - пояснил Чаленко.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Несмотря на риторику Белого дома, отношение американцев к украинскому президенту остается важным фактором внутренней политики США. По словам Чаленко, уровень доверия к Владимиру Зеленскому в Соединенных Штатах выше, чем уровень поддержки самого Дональда Трампа. Это ставит под сомнение эффективность попыток использовать критику Украины для увеличения поддержки республиканцев.

Политолог считает, что нынешняя линия американского президента прежде всего направлена на мобилизацию его самых преданных сторонников, а не на то, чтобы убедить всех избирателей.

"Однако все, что сейчас происходит, - это работа с ядром избирателей Трампа. Особенно можно выделить "реднеков", и эти действия вполне вписываются в эту логику", - отметил Чаленко.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвящённая текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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