РФ массированно атаковала Украину "Шахедами": Зеленский указал на тревожный нюанс

Атака дронов шла волнами без перерыва, под удар попали более десяти областей, погибли шесть человек.

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Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Донецкой области

Кратко:

Россия выпустила по Украине более 850 "Шахедов"

В результате атаки погибли шесть человек

Зеленский связал эскалацию с ослаблением санкций

Россия менее чем за полтора суток выпустила по Украине более 850 ударных дронов "Шахед" - в результате атаки погибли шесть человек. Удары зафиксировали более чем в десяти областях, в частности в Киеве и в Кировоградской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Президент обратил внимание, что враг выбрал для удара момент, когда украинская ПВО работала не на полную мощность.

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"Фактически весь вчерашний день и сегодня ночью продолжалась массированная атака "шахедов", были постоянные волны, и ни на час наше небо не было свободным от них. С начала вчерашних суток и до 9 часов сегодня было уже более 850 "шахидов", и это именно во время искусственного ограничения скорости для наших оборонительных возможностей", - подчеркнул Зеленский.

Последствия удара по регионам

Украинские защитники неба работали всю ночь, однако полностью остановить удар не смогли.

"Часть "шахидов" удалось сбить. Но, к сожалению, были и десятки попаданий. Произошла одна из крупнейших атак против нашей Кировоградской области, были поражения также в Киеве и области, в Днепровской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской и Ивано-Франковской областях", - сообщил президент.

По словам Зеленского, в десятках городов и населённых пунктов до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, а ремонтные бригады устраняют последствия обстрелов. Трое человек погибли в Кропивницком, ещё трое - в Днепропетровской области, глава государства выразил соболезнования их родным.

Почему Россия усилила удары

Масштаб атаки президент связал с международной ситуацией вокруг Украины.

"Очевидно, что на такую эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину. Россия использует каждый такой момент и должна отвечать за то, что она делает", - заявил Зеленский.

От союзников Киев ждет не только заявлений, но и конкретных шагов.

"Нужны решительные меры, чтобы положить конец этой войне. Нужна стабильная поддержка Украины, и прежде всего в защите воздушного пространства. Нужна честность партнеров в отношении войны: важно, чтобы все в Америке были не на стороне агрессора, а на стороне нашей защиты жизни и наших попыток закончить эту войну и гарантировать безопасность", - подчеркнул президент.

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Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Какие города Россия может атаковать чаще всего - мнение военного

Россия может усилить атаки реактивными дронами на отдельные украинские города, однако длительные массированные обстрелы сразу по нескольким направлениям ограничивают производственные возможности страны-агрессора. Наибольшую интенсивность ударов враг может сосредоточить на одном городе в течение короткого времени. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

Российские войска используют реактивные беспилотники не только для ударов по Киеву и Киевской области. Среди других городов, подвергающихся таким атакам, военный назвал Харьков, Одессу, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск.

Одним из индикаторов возможностей российской промышленности являются даты изготовления сбитых беспилотников. По словам "Луки", они свидетельствуют о том, что у РФ нет значительных запасов ударных дронов.

"На обломках беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул военный.

В то же время Россия может концентрировать ресурсы на одном направлении, создавая угрозу интенсивного обстрела конкретного населенного пункта. Однако поддерживать такой темп в течение длительного времени и одновременно атаковать несколько городов ей будет сложно.

По оценке командира, самая интенсивная фаза ударов по крупному городу может длиться день-два. Масштабные комбинированные обстрелы Россия обычно проводит примерно один-два раза в неделю.

Удары по России и остановка Starlink - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возобновление ударов по российским НПЗ после трёхдневной паузы. Он пояснил, что Киев прислушался к просьбе США и на несколько дней приостановил атаки, однако Россия продолжила наносить удары по энергосистеме Украины. Возобновление ударов глава государства анонсировал в интервью изданию Financial Times.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме ответили, что не контролируют компанию Илона Маска, сообщает Axios. В среду ключевые советники Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона.

Михаил Федоров сообщил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Это должно позволить ударным дронам и дронам-перехватчикам вновь выполнять полеты. В то же время Украина будет работать над полной отменой скоростных ограничений для военной системы связи Starshield.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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