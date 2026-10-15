Есть угроза для ПВО: ISW оценил последствия ограничений Starlink для Украины

Аналитики предупреждают, что без снятия ограничений Украине будет сложнее защищать свод неба зимой.

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Могут ли ограничения в отношении Starlink сорвать удары Украины по РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование Сил поддержки ВСУ, starlinkinstallationpros.com

Кратко:

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Ограничения Starlink не помешают ударам по НПЗ в России

Под угрозой оказался перехват российских реактивных дронов

Ограничения скорости для терминалов Starlink и Starshield не повлияют на удары украинских Сил обороны по целям на территории России. Однако они могут серьезно ослабить перехват российских реактивных дронов в преддверии зимы, сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценке экспертов, SpaceX еще ранее ограничила зону действия Starlink и Starshield для Украины только ее собственной территорией. Поэтому для нанесения ударов в глубине РФ украинские военные используют другие каналы связи и навигацию по принципу "точка-точка".

Следовательно, новые ограничения на скорость движения никак не связаны с такими операциями. Аналитики убеждены, что Украина и в дальнейшем сможет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, центрам обработки данных и другим стационарным объектам.

Под угрозой - перехват реактивных дронов

Гораздо более уязвимым ISW считает другое направление: борьбу с российскими реактивными беспилотниками. Киев сейчас ускоренными темпами наращивает собственное производство перехватчиков, а ограничения Starshield способны затормозить этот прогресс. По оценке аналитиков, это позволит российским войскам и дальше терроризировать гражданское население в преддверии и в течение зимы 2026–2027 годов.

Эти опасения подтверждают данные Сил беспилотных систем за период с 24 сентября по 14 октября. Согласно им, ограничения скорости ухудшили способность сбивать беспилотники самолетного типа. Это дополнительно ударило по украинской противовоздушной обороне на тактическом и оперативном уровнях.

В России ситуацию уже заметили. Связанный с Кремлем "военкор" утверждает, что из-за ограничений Starlink (вероятно, имеется в виду Starshield) у россиян появилось "окно возможностей" для нанесения максимального ущерба украинской инфраструктуре, отмечают в ISW.

Почему Маску невыгодно отключать Украину от Starlink

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что Дональд Трамп финансирует SpaceX через космическую программу, но США не могут позволить себе потерять эту компанию в конкуренции с Китаем. В то же время Starlink - это коммерческая сеть, которая зарабатывает на тысячах терминалов в Украине, которые в основном оплачиваются западными партнерами.

Поэтому отключение такого крупного клиента было бы невыгодным для компании. Кроме того, это повлекло бы за собой серьезные репутационные потери для Маска и политические последствия для Трампа.

Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Ограничения на работу Starlink для Украины - что известно

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В среду ключевые советники Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона. Они пытались выяснить, принимал ли Вашингтон такое решение и как исправить ситуацию.

По данным собеседников издания Axios, в Белом доме ответили, что не контролируют компанию Илона Маска. Один из источников добавил, что администрация Трампа намерена обратиться к SpaceX и выяснить, что произошло.

Напомним, в ночь на 14 октября терминалы Starlink перестали поддерживать соединение при движении со скоростью свыше 160 км/ч. Как сообщил волонтер Сергей Стерненко, вероятно, SpaceX ввела ограничения по просьбе администрации президента США Дональда Трампа.

"Из-за этого был сорван ряд важных миссий", - подчеркнул Стерненко.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) также подтвердил, что в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

"Ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий", - отметил Бескрестнов.

Позже экс-глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Это должно позволить украинским ударным дронам и дронам-перехватчикам вновь выполнять полёты.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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