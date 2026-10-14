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Starlink ограничили на скорости свыше 160 км/ч, сорван ряд миссий - Стрененко

Анна Ярославская
14 октября 2026, 08:39обновлено 14 октября, 09:43
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SpaceX ночью урезала Starlink в движении. Сергей Стерненко связывает это с решением Белого дома.
терминалы Starlink, ВСУ
Starlink ограничили на скорости свыше 160 км/ч - сорван ряд миссий / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Стерненко:

  • Starlink ночью терял связь на скорости свыше 160 км/ч
  • Из-за сбоя сорван ряд важных миссий
  • Обычные терминалы работают

Терминалы Starlink этой ночью перестали держать соединение во время движения на скорости свыше 160 км/ч. Вероятно, SpaceX ввела ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа, тогда как обычные терминалы спутниковой связи сейчас функционируют, сообщает волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Последствия ночного сбоя сказались на работе сразу. О масштабах потерь волонтер не уточняет, однако подчеркивает их серьезность.

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"Из-за этого был сорван ряд важных миссий", - подчеркнул Стерненко.

Официальных заявлений SpaceX или американской администрации относительно новых ограничений на момент публикации нет.

Стерненко добавил, что Украина не атаковала в последние дни российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру, как просил президент США.

"Но Трамп искал любую возможность ударить по нашей обороноспособности, и он это сделал, несмотря на то, что мы придерживались его требований. Сегодня ночью (и вчера тоже) мы не получали сообщения о баллистической угрозе. Также начались частичные, но ограничения в работе Starlink. Итак, должны ли мы и дальше не бить по российским НПЗ? Вопрос риторический", - отметил он.

Обновлено. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) подтвердил, в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

"Ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий", - отметил Бескрестнов.

"Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", - добавил он.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

От 90 до 160 км/ч: как SpaceX уже ограничивала Starlink

Скоростные лимиты для Starlink в Украине - не новшество. В конце января 2026 года, после появления российских ударных дронов, управляемых через Starlink, SpaceX совместно со специалистами Минобороны Украины ввела временные экстренные ограничения в работе терминалов, сообщала АрмияInform. Тогда речь шла о пороге на уровне 75 км/ч, поскольку ударные российские БПЛА движутся значительно быстрее. Другие источники называли отключение на скорости свыше 90 км/ч.

"Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника", - говорил тогда советник Министра обороны Украины Сергей ("Флэш").

Побочный эффект нововведений тогда ощутили и украинские пользователи, за что советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов публично извинился.

"Для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - подчеркивал Бескрестнов.

Впоследствии на смену скоростным лимитам пришла система "белого списка": на фронте массово отключились терминалы, не внесенные в него, и россияне остались без связи.

Позже страна-агрессор нашла решение. После блокировки оккупантам систем спутниковой связи Starlink, армия РФ стала массово поставлять на линию боевого столкновения спутниковые терминалы "Спирит-030".

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Использование Starlink для ударов по РФ

В августе издание The Atlantic писало о том, чтоИлон Маск отказался разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

Позже Financial Times писало со ссылкой на источники, что Маск не против предоставить Украине разрешение на использование Starlink для работы беспилотников за пределами страны, но соответствующее разрешение должно стать частью политического решения, принятого администрацией президента США.

Украина разрабатывает аналог Starlink - что известно

В октябре президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.

В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.

"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", - пояснил он.

Он добавил, что Украина благодарна за работающие технологии: "Мы давали соответствующие сигналы о том, зачем нам продолжение этой программы, ведь китайцы поделятся с Россией".

Маск поддержал выпады Трампа в адрес Зеленского

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск синхронизировал свои заявления с риторикой Дональда Трампа, фактически призвав к смене руководства в Украине.

Маск вступил в обсуждение под публикацией аккаунта Rapid Response 47, где было размещено видео с высказываниями Трампа. В частности, президент США утверждал, что Владимир Зеленский "мог прекратить эту войну много-много раз", но не делает этого, а также критиковал украинские удары по российским НПЗ, заявляя, что они создают проблемы с топливом во всем мире.

Реагируя на слова Трампа, миллиардер написал:

"Зеленский зашел слишком далеко".

В другом комментарии к этой же теме Маск прямо поддержал идею смены руководства в Киеве:

"Я согласен, пришло время Украине обрести нового лидера".

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О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и столкновений в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января по 15 июля 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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