РФ нашла замену Starlink: ВСУ впервые уничтожили секретный спутниковый терминал РФ

Инна Ковенько
6 апреля 2026, 08:42
Россияне начали поставлять на фронт терминалы "Спирит-030"; они более мобильны и менее заметны для разведки.
Россияне нашли замену Starlink на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/serhii_flash

Главное:

  • После блокировки "Старлинков" оккупанты начали поставлять на фронт терминалы "Спирит-030"
  • Новые терминалы "Спирит-030" – мобильные, их можно переносить
  • Пилоты 414 бригады СБС впервые нашли такой терминал и уничтожили его

После блокировки оккупантам систем спутниковой связи Starlink , армия РФ стала массово поставлять на линию боевого столкновения спутниковые терминалы "Спирит-030".

Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов .

"После того как мы лишили врага "Старлинка", вопрос спутниковой связи стал для россиян чрезвычайно актуальным. Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем", - говорится в сообщении.

Как отметил "Флэш", на передовую начали массово снабжать терминалы спутникового интернета Спирит-030. Новые терминалы "Спирит-030" – мобильные, их можно переносить. Также они работают с геостационарным спутником связи, позволяющим использовать антенны не 90 см в диаметре, а 30 см.

Пилоты 414 бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра" впервые нашли первый терминал спутниковой связи и уничтожили его.

Starlink / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред , в марте 2026 года наступательная активность армии РФ заметно сократилась и достигла минимального уровня с начала полномасштабной войны в Украине. По оценкам аналитиков ISW, за весь март войскам РФ удалось продвинуться всего на 23 квадратных километра, то есть нынешние темпы стали самыми низкими по меньшей мере с осени 2023 года.

Напомним, Силы обороны Украины наращивают интенсивность действий и формируют новые инструменты влияния на поле боя, нанося удары разного уровня, от тактического до стратегического, по российским войскам . По оценкам аналитиков, активные контратаки ВСУ уже могли сорвать планы Кремля по масштабному наступлению, которое РФ готовила на весенне-летний период 2026 года, говорится в отчете Института изучения войны.

Несмотря на атаки со стороны России, 31 марта и 1 апреля украинские силы смогли продвинуться на Славянском направлении и вблизи Константиновки. В то же время оккупанты не прекращают попыток проникновения небольшими группами.

Читайте также:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэшом" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал главой ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он активно участвовал в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал разные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия .

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на сегодня, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Последние новости

10:01

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

09:51

Дизель подорожал до исторического максимума: какие цены на АЗС 6 апреля

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 аперля (обновляется)

08:56

ВСУ сорвали планы россиян в Донецкой области, позиции врага слабеют – ISW

08:42

РФ нашла замену Starlink: ВСУ впервые уничтожили секретный спутниковый терминал РФ

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:29

Момент истины в Иране наступит скоро: Климовский дал прогнозмнение

08:29

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

06:28

РФ атаковала многоэтажку в Одессе: под завалами могут находиться людиФото

Реклама
04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

Реклама
22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

Реклама
16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

