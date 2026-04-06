РФ нашла замену Starlink: ВСУ впервые уничтожили секретный спутниковый терминал РФ

Россияне начали поставлять на фронт терминалы "Спирит-030"; они более мобильны и менее заметны для разведки.

Россияне нашли замену Starlink на фронте

После блокировки "Старлинков" оккупанты начали поставлять на фронт терминалы "Спирит-030"

Новые терминалы "Спирит-030" – мобильные, их можно переносить

Пилоты 414 бригады СБС впервые нашли такой терминал и уничтожили его

После блокировки оккупантам систем спутниковой связи Starlink , армия РФ стала массово поставлять на линию боевого столкновения спутниковые терминалы "Спирит-030".

Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов .

"После того как мы лишили врага "Старлинка", вопрос спутниковой связи стал для россиян чрезвычайно актуальным. Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем", - говорится в сообщении.

Как отметил "Флэш", на передовую начали массово снабжать терминалы спутникового интернета Спирит-030. Новые терминалы "Спирит-030" – мобильные, их можно переносить. Также они работают с геостационарным спутником связи, позволяющим использовать антенны не 90 см в диаметре, а 30 см.

Пилоты 414 бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра" впервые нашли первый терминал спутниковой связи и уничтожили его.

Как сообщал Главред , в марте 2026 года наступательная активность армии РФ заметно сократилась и достигла минимального уровня с начала полномасштабной войны в Украине. По оценкам аналитиков ISW, за весь март войскам РФ удалось продвинуться всего на 23 квадратных километра, то есть нынешние темпы стали самыми низкими по меньшей мере с осени 2023 года.

Напомним, Силы обороны Украины наращивают интенсивность действий и формируют новые инструменты влияния на поле боя, нанося удары разного уровня, от тактического до стратегического, по российским войскам . По оценкам аналитиков, активные контратаки ВСУ уже могли сорвать планы Кремля по масштабному наступлению, которое РФ готовила на весенне-летний период 2026 года, говорится в отчете Института изучения войны.

Несмотря на атаки со стороны России, 31 марта и 1 апреля украинские силы смогли продвинуться на Славянском направлении и вблизи Константиновки. В то же время оккупанты не прекращают попыток проникновения небольшими группами.

Читайте также:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэшом" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал главой ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он активно участвовал в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал разные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия .

