ВСУ срывают планы РФ: ISW сообщает, что Украина перехватывает инициативу на поле боя

Аналитики отмечают, что ВСУ начали добиваться значительных тактических успехов на юге Украины в конце января 2026 года.

Украина приближается к стратегическому перелому на фронте

Главное из новости:

ВСУ срывают наступательные планы России

Украинские контратаки меняют ситуацию на фронте

ISW фиксирует перелом в пользу Украины

Украинские Силы обороны наращивают темп и продолжают формировать новые рычаги влияния на поле боя, нанося тактические, оперативные и стратегические удары по российским войскам.

По оценкам аналитиков, активные контратаки ВСУ уже могли сорвать планы Кремля относительно масштабной наступательной операции, которую РФ готовила на весну–лето 2026 года. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Улучшение ситуации на фронте

Эксперты напоминают о заявлении президента Владимира Зеленского, который ссылался на данные украинской и британской разведок. По их оценке, ситуация на передовой сейчас является наиболее благоприятной для Украины за последние десять месяцев — с июня 2025 года. Ранее российские войска активно использовали туман и низкую видимость для инфильтраций и атак, однако с приходом ясной весенней погоды такие маневры становятся значительно сложнее.

Тактические успехи, переросшие в оперативные

ISW отмечает, что в конце января 2026 года украинские войска достигли заметных тактических успехов на южном направлении. Эти действия вызвали каскадные последствия для российской группировки, заставляя оккупантов перераспределять силы и выбирать между обороной от украинских контратак и поддержкой других участков фронта.

Аналитики напоминают, что именно эти контратаки могли сорвать подготовку РФ к запланированной наступательной кампании.

Информационные манипуляции России не сработали

В отчете ISW отдельно подчеркивается, что Кремль пытается создать ложное впечатление о якобы критическом состоянии украинской обороны, чтобы склонить Запад к уступкам. Однако реальная ситуация на фронте демонстрирует обратное.

Когда РФ может усилить наступление Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что оккупационные войска РФ готовятся к усилению наступательных действий на фронте. В частности, враг попытается воспользоваться определенными изменениями на передовой. По его словам, сейчас интенсивность боев невысока, но с появлением листвы на деревьях ситуация может измениться. Ведь начнутся "благоприятные условия для наступательных действий".

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, Министерство обороны страны-агрессора России в третий раз с 2022 года объявило о полном захвате Луганской области, хотя небольшая ее часть до сих пор находится под контролем украинских войск. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кроме того, российские войска начали применять новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками — используют дроны-перехватчики с металлическими стержнями, которые вступают в воздушные столкновения и пытаются физически повредить аппараты, изготовленные из легких материалов, отмечают в The Telegraph.

Напомним, что темпы продвижения российской армии с начала года существенно снизились, тогда как украинские силы постепенно перехватывают инициативу на различных участках фронта. Об этом указывают аналитики Института изучения войны.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

