Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

Инна Ковенько
28 марта 2026, 14:41
В ВСУ предупреждают о новой опасности на фронте с наступлением теплого времени года.
війська РФ готуються до посилення наступальних дій на фронті.
Вооруженные силы РФ готовятся к активизации наступательных действий на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/victor.tregubov.5/, росСМИ

Главное:

  • Россия планирует усилить наступление на фронте
  • Усиление интенсивности атак ожидается вместе с потеплением
  • Впрочем, в ВСУ сомневаются, что это принесет успех противнику

Оккупационные войска РФ готовятся к усилению наступательных действий на фронте. В частности, враг попытается воспользоваться определенными изменениями на передовой.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "24 Каналу" отметил, что сейчас интенсивность боев невысока, но с появлением листвы на деревьях ситуация может измениться. Ведь начнутся "благоприятные условия для атакующих действий".

видео дня

Кроме того, оккупанты смогут частично восстановить боеспособность до того, как начнется потепление. Впрочем, заметил Трегубов, есть сомнения, поможет ли это армии РФ.

"Украинская же оборона, будем честны, сейчас сильнее и более организована. Эффективно налажено взаимодействие, в частности пехоты и дронаров, эффективнее отслеживаются зоны поражения, поэтому нет оснований говорить, что у россиян что-то получится", — заявил Виктор Трегубов.

Это связано с тем, что у противника нет безграничных ресурсов. В то же время украинская разведка сообщает, что россияне набирают людей в армию. Впрочем, эти цифры не способны изменить ситуацию на фронте.

Трегубов также сообщил, что недавно оккупанты осуществили механизированный штурм украинских позиций. Однако это теперь редкость, поскольку захватчики уменьшили интенсивность использования бронетехники. Она стала малоэффективной благодаря использованию украинских БПЛА на оптоволокне.

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, армия РФ добилась территориальных успехов вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области. Отмечается, что враг продвинулся вблизи Васюковки и Федоровки Второй.

Напомним, украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции. Об этом заявил Александр Сырский.

Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Читайте также:

О личности: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

линия фронта Виктор Трегубов российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:22Украина
РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:41Фронт
В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:18Мир
Реклама

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять