РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

В ВСУ предупреждают о новой опасности на фронте с наступлением теплого времени года.

https://glavred.info/front/rf-gotovit-novoe-nastuplenie-v-vsu-preduprezhdayut-o-rezkom-obostrenii-situacii-10752578.html Ссылка скопирована

Вооруженные силы РФ готовятся к активизации наступательных действий на фронте

Главное:

Россия планирует усилить наступление на фронте

Усиление интенсивности атак ожидается вместе с потеплением

Впрочем, в ВСУ сомневаются, что это принесет успех противнику

Оккупационные войска РФ готовятся к усилению наступательных действий на фронте. В частности, враг попытается воспользоваться определенными изменениями на передовой.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "24 Каналу" отметил, что сейчас интенсивность боев невысока, но с появлением листвы на деревьях ситуация может измениться. Ведь начнутся "благоприятные условия для атакующих действий".

видео дня

Кроме того, оккупанты смогут частично восстановить боеспособность до того, как начнется потепление. Впрочем, заметил Трегубов, есть сомнения, поможет ли это армии РФ.

"Украинская же оборона, будем честны, сейчас сильнее и более организована. Эффективно налажено взаимодействие, в частности пехоты и дронаров, эффективнее отслеживаются зоны поражения, поэтому нет оснований говорить, что у россиян что-то получится", — заявил Виктор Трегубов.

Это связано с тем, что у противника нет безграничных ресурсов. В то же время украинская разведка сообщает, что россияне набирают людей в армию. Впрочем, эти цифры не способны изменить ситуацию на фронте.

Трегубов также сообщил, что недавно оккупанты осуществили механизированный штурм украинских позиций. Однако это теперь редкость, поскольку захватчики уменьшили интенсивность использования бронетехники. Она стала малоэффективной благодаря использованию украинских БПЛА на оптоволокне.

Ситуация на фронте – последние новости

О личности: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред