Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Руслан Иваненко
27 марта 2026, 22:07
На Донбассе продолжаются бои, ВСУ удерживают позиции в нескольких населенных пунктах региона.
Враг совершил три наступательных действия на Краматорском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Россияне продвинулись в Гришино и Софиевку
  • На Покровском направлении отражено 22 штурма врага
  • Ситуация на направлениях остается напряженной

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Донбассе, сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

По данным аналитиков, враг продвинулся в села Гришино и Софиевка. На карте DeepState село Гришино Покровского района уже обозначено как оккупированное, тогда как Софиевка Краматорского района находится в зоне активного проникновения российских войск.

Аналитики отмечают, что ситуация на этих направлениях остается напряженной. Украинские силы продолжают оборону и удержание позиций.

Что говорят в Генштабе

По состоянию на 16:00 27 марта, по сообщению Генерального штаба ВСУ, Силы обороны отразили 22 штурмовые попытки врага на Покровском направлении.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Бои продолжались в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка, а также в направлении Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподогороднее и Новопавловка. Четыре столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг осуществил три наступательные действия в сторону населенных пунктов Марково и Червоное.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции. Об этом заявил Александр Сырский.

Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с смежными подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

22:07Фронт
Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:57Мир
"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:39Политика
Популярное

Ещё
Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Последние новости

22:32

Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией

22:07

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

22:03

Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

21:29

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

21:04

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
20:57

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:49

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

20:41

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

20:39

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре на выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

19:51

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

19:45

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

19:10

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

19:04

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

16:36

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

16:27

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:25

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

16:12

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:05

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

16:03

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

15:59

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

15:56

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

15:33

"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

15:27

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

15:26

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

15:19

Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

15:08

Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всемВидео

14:54

Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

14:42

Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

14:40

Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторитьВидео

14:21

"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

13:51

Может ли водитель повернуть направо: тест по ПДД, который "ломает голову" многимВидео

13:45

К Поплавскому пришли с обысками: в чём подозревают руководство КНУКиИФото

13:43

РФ бросила силы в весеннее наступление, однако ВСУ срывают планы врага: какова ситуация на фронте

