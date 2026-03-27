Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Кратко:
- Россияне продвинулись в Гришино и Софиевку
- На Покровском направлении отражено 22 штурма врага
- Ситуация на направлениях остается напряженной
Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Донбассе, сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.
По данным аналитиков, враг продвинулся в села Гришино и Софиевка. На карте DeepState село Гришино Покровского района уже обозначено как оккупированное, тогда как Софиевка Краматорского района находится в зоне активного проникновения российских войск.
Аналитики отмечают, что ситуация на этих направлениях остается напряженной. Украинские силы продолжают оборону и удержание позиций.
Что говорят в Генштабе
По состоянию на 16:00 27 марта, по сообщению Генерального штаба ВСУ, Силы обороны отразили 22 штурмовые попытки врага на Покровском направлении.
Бои продолжались в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка, а также в направлении Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподогороднее и Новопавловка. Четыре столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении враг осуществил три наступательные действия в сторону населенных пунктов Марково и Червоное.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции. Об этом заявил Александр Сырский.
Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с смежными подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.
