Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

На Донбассе продолжаются бои, ВСУ удерживают позиции в нескольких населенных пунктах региона.

https://glavred.info/front/vrag-prodvinulsya-na-vazhnom-napravlenii-kak-izmenilas-liniya-fronta-deepstate-10752473.html Ссылка скопирована

Враг совершил три наступательных действия на Краматорском направлении

Кратко:

Россияне продвинулись в Гришино и Софиевку

На Покровском направлении отражено 22 штурма врага

Ситуация на направлениях остается напряженной

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Донбассе, сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

По данным аналитиков, враг продвинулся в села Гришино и Софиевка. На карте DeepState село Гришино Покровского района уже обозначено как оккупированное, тогда как Софиевка Краматорского района находится в зоне активного проникновения российских войск.

видео дня

Аналитики отмечают, что ситуация на этих направлениях остается напряженной. Украинские силы продолжают оборону и удержание позиций.

Что говорят в Генштабе

По состоянию на 16:00 27 марта, по сообщению Генерального штаба ВСУ, Силы обороны отразили 22 штурмовые попытки врага на Покровском направлении.

Покровск / Инфографика: Главред

Бои продолжались в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка, а также в направлении Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподогороднее и Новопавловка. Четыре столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг осуществил три наступательные действия в сторону населенных пунктов Марково и Червоное.

Как сообщал Главред, украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции. Об этом заявил Александр Сырский.

Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с смежными подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред