РФ начала весеннее наступление: сержант раскрыл детали

Российские оккупанты пытаются прорывать вглубь мелкими группами.

РФ пошла в наступление

Что известно:

РФ пошла в весеннее наступление

Враг использует тактику инфильтрации

РФ начала весеннее наступление. Количество вражеских атак значительно увеличилось. Об этом заявил главный сержант 54 ОМБр Максим Бутолин с позывным "Молот".

Россияне не дождались середины весны и пошли в наступление с приходом тепла. Противник использует тактику инфильтрации. Россияне действуют мелкими группами, пытаясь незаметно проникнуть в глубину украинской обороны.

"На нашем отрезке, с приходом весенней погоды подсохла немного почва и действительно активность врага увеличилась в разы, однако он применяет ту же тактику, как и всегда, малых исходных групп, выточки, инфильтрации", — говорит Бутолин.

Россияне давят количеством, не считая собственные потери.

"Если из десяти военнослужащих, выдвинувшихся на занятие определенного рубежа, доходит один, то у противника считается это победой ... Этот военнослужащий своей рацией, своими переговорами выступает как магнит и к нему уже подтягиваются другие, что создает проблемы внутри наших боевых порядков", - добавил "Молот".

Россияне пытаются действовать агрессивно. В то же время украинские военные контролируют ситуацию и используют современные технические средства, которые позволяют обнаружить угрозу заранее. Однако пока наблюдаются случаи прорыва одиночных оккупантов.

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, российская армия перешла к активной фазе весенне-летнего наступления 2026 года. Основной удар захватчики сосредоточили на Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону сразу на нескольких стратегических направлениях. Силы обороны Украины выдерживают удар, нанося врагу катастрофические потери.

Кроме того, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

Напомним, что российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

