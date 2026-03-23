Читать на украинском
РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

Виталий Кирсанов
23 марта 2026, 11:23
Россия намерена привлечь весь мобилизованный контингент, размещённый в Крыму.
РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

  • Военных из Крыма планируют использовать для восполнения потерь
  • Контратаки украинских сил на юге осложняют действия российских войск

Российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Институт изучения войны (ISW).

Подготовка мобилизованных из Крыма

Эксперты ссылаются на заявление представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, который отметил, что Россия намерена привлечь весь мобилизованный контингент, размещённый в Крыму.

По его словам, этих военнослужащих планируют использовать для восполнения потерь - в частности, для замены раненых и усиления 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Сейчас её подразделения задействованы на Курском направлении и в составе оперативно-тактической группы "Крым".

Аналитики ISW считают, что подобные меры связаны с серьёзными потерями российской армии, а также с трудностями в привлечении новых добровольцев.

Реорганизация и переброска войск

Кроме того, российская сторона рассматривает возможность реорганизации 810-й бригады морской пехоты в дивизию. В случае реализации этих планов она может стать десятой маневренной дивизией, сформированной Россией с начала полномасштабной войны.

Подобные преобразования уже происходили ранее: 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была переформирована в 55-ю дивизию, а 336-я бригада Балтийского флота - в 120-ю дивизию.

Также, по информации Волошина, российские силы уже перебрасывают подразделения 55-й и 120-й дивизий в зону ответственности 29-й общевойсковой армии - в частности, на Александровское направление и север Гуляйполя. Предполагается, что они смогут участвовать в боях уже с апреля 2026 года.

Влияние ситуации на фронте

В ISW подчёркивают, что российская армия всё чаще вынуждена использовать даже оперативные резервы для поддержания текущих боевых действий. Кроме того, с начала марта 2026 года фиксируется переброска подразделений ВДВ и морской пехоты из Донецкой области ближе к южному участку фронта.

Аналитики отмечают, что активные контратаки украинских сил на юге существенно осложняют действия российских войск. В результате командованию РФ приходится выбирать между сдерживанием украинского наступления и подготовкой собственных операций на других направлениях.

По оценке экспертов, такая перегруппировка может негативно сказаться на планах России по проведению весенне-летнего наступления 2026 года, в частности на попытках продвинуться в районе так называемого пояса укреплённых городов Донбасса.

Ранее российские войска уже демонстрировали ограниченные возможности вести масштабные наступательные действия одновременно на нескольких участках фронта. В ISW считают, что в текущих условиях им будет сложно эффективно наступать на Донбассе, одновременно реагируя на успехи украинских сил на южных направлениях.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.

Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

война в Украине вторжение России новости Крыма Институт изучения войны Удары вглубь РФ
Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Последние новости

12:57

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:25

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

12:22

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

12:20

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

12:13

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:08

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

11:49

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

11:44

Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печеньюВидео

Реклама
11:27

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

11:23

РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

11:13

Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

11:08

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

10:51

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

10:46

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

10:06

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

10:00

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

09:59

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:58

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

09:52

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

Реклама
09:51

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

09:34

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

09:22

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

08:54

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:46

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

08:45

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

08:26

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

02:39

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

02:30

Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

01:59

Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику

01:20

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

22 марта, воскресенье
23:46

Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

23:45

Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в Киеве 23 марта

Реклама
23:34

Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

23:21

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

22:56

Денисенко сделала однозначное заявление о общении с эксом: "Терпеть и страдать"

22:24

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

21:54

Океаны не смешиваются: где на планете можно увидеть это удивительное явление

21:29

"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорахВидео

21:26

Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

20:26

Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

20:24

Украинцев предупредили о новых графиках: когда будут отключать электроэнергию

19:41

Садоводы оставляют пластиковые вилки на грядках: в чем смысл ловкого трюкаВидео

