РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

Россия намерена привлечь весь мобилизованный контингент, размещённый в Крыму.

РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма

Российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ссылаются на заявление представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, который отметил, что Россия намерена привлечь весь мобилизованный контингент, размещённый в Крыму.

По его словам, этих военнослужащих планируют использовать для восполнения потерь - в частности, для замены раненых и усиления 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Сейчас её подразделения задействованы на Курском направлении и в составе оперативно-тактической группы "Крым".

Аналитики ISW считают, что подобные меры связаны с серьёзными потерями российской армии, а также с трудностями в привлечении новых добровольцев.

Кроме того, российская сторона рассматривает возможность реорганизации 810-й бригады морской пехоты в дивизию. В случае реализации этих планов она может стать десятой маневренной дивизией, сформированной Россией с начала полномасштабной войны.

Подобные преобразования уже происходили ранее: 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была переформирована в 55-ю дивизию, а 336-я бригада Балтийского флота - в 120-ю дивизию.

Также, по информации Волошина, российские силы уже перебрасывают подразделения 55-й и 120-й дивизий в зону ответственности 29-й общевойсковой армии - в частности, на Александровское направление и север Гуляйполя. Предполагается, что они смогут участвовать в боях уже с апреля 2026 года.

В ISW подчёркивают, что российская армия всё чаще вынуждена использовать даже оперативные резервы для поддержания текущих боевых действий. Кроме того, с начала марта 2026 года фиксируется переброска подразделений ВДВ и морской пехоты из Донецкой области ближе к южному участку фронта.

Аналитики отмечают, что активные контратаки украинских сил на юге существенно осложняют действия российских войск. В результате командованию РФ приходится выбирать между сдерживанием украинского наступления и подготовкой собственных операций на других направлениях.

По оценке экспертов, такая перегруппировка может негативно сказаться на планах России по проведению весенне-летнего наступления 2026 года, в частности на попытках продвинуться в районе так называемого пояса укреплённых городов Донбасса.

Ранее российские войска уже демонстрировали ограниченные возможности вести масштабные наступательные действия одновременно на нескольких участках фронта. В ISW считают, что в текущих условиях им будет сложно эффективно наступать на Донбассе, одновременно реагируя на успехи украинских сил на южных направлениях.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

