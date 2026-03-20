Снижает физнагрузку: ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте

Кратко:
- Ежедневная работа бойцов требует чрезвычайных усилий
- Артиллеристы ежедневно носят 15-30 снарядов массой по 50 кг каждый
В Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переноской тяжёлых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении. Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.
Пилотные образцы применяют военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады. Экзоскелеты позволяют существенно снизить физическую нагрузку при выполнении задач, связанных с перемещением тяжёлых снарядов, и повышают общую эффективность работы расчётов.
По словам полковника Виталия Сердюка, начальника управления ракетных войск и артиллерии корпуса, ежедневная работа бойцов требует чрезвычайных усилий.
"Ежедневно артиллеристы выдерживают высокую физическую нагрузку. Они ежедневно носят 15-30 снарядов массой по 50 кг каждый. По результатам испытания, они меньше устают, быстрее работают и дольше сохраняют боеспособность", - подчеркнул Сердюк.
Возможности технологии
Внедрение экзоскелетов является частью философии "технодесанта", цель которой - облегчить труд человека с помощью инноваций.
Основные характеристики оборудования:
- снижение физической нагрузки на организм до 30%;
- поддержка скорости передвижения до 20 км/ч;
- запас хода составляет 17 км.
"Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями", - отмечают в пресс-службе корпуса.
Современное украинское оружие - главное
Как сообщал Главред, Украина разрабатывает уникальные виды вооружения, которых ранее не создавали в мире. Среди них - новая крылатая ракета "Фламинго" с дальностью до 3 000 км и боевой частью в 1000 кг.
В Украине разработали лазерную систему Sunray, которая способна сбивать дроны лучом. Оружие помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает никакого шума и не излучает света, даже красного луча, который знаком из фильмов.
Украина существенно изменила структуру обеспечения своих войск во время полномасштабной войны и достигла нового уровня в производстве вооружения. Сейчас почти 60% потребностей Вооруженных сил закрывается за счет украинского оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также:
- "Нейтральную" страну уличили в поставках РФ оружия на 125 млн долларов - СМИ
- Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News
- "Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО
