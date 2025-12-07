"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

"Group 13" использует дроны "Магура", которыми были нанесены многочисленные удары по российским кораблям.

Военный рассказал, почему корабли РФ боятся выйти из портов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Программа морских беспилотников Украины остается эффективной

Украинские дроны в будущем будут более глубоко опираться на искусственный интеллект

В 2026 году Украина, по прогнозу командующего операций морских беспилотников военной разведки, сможет наносить более сложные удары по российским силам в Черном море. Поскольку уже сейчас удается сдерживать передвижение Черноморского флота РФ, который когда-то доминировал в этом море. Об этом рассказал в интервью Associated Press руководитель специализированного подразделения морских беспилотников "Group 13".

По его словам, атаки Украины заставили Россию адаптироваться и ограничили возможности для масштабных ударов в Черном море.

"Сегодня мы, вероятно, достигли плато. Мы ограничиваем передвижение противника. Но тех громких ударов, которые мы видели раньше, не было уже достаточно давно. Это потому, что враг адаптировался", - сказал офицер.

Он не стал комментировать удары по нефтяным танкерам из "теневого флота" РФ, хотя согласно официальным заявлениям, для таких морских атак использовались беспилотники.

Офицер сказал, что российские военно-морские корабли "едва действуют", часто решаясь отойти лишь на расстояние около 40 километров от порта, чтобы запустить ракеты, и сразу отступают.

"Они постоянно прячутся. И определенным образом это также результат деятельности нашего подразделения - ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", - сказал он.

Несмотря на коррективы, внесенные Россией, офицер заявил, что программа морских беспилотников Украины остается эффективной.

"Мы работаем на многих фронтах, чтобы изменить эту ситуацию и создать переломный момент. Сейчас могу сказать вот что: мы не потеряли эффективности. Мы просто достигли точки, когда сдерживаем врага", - сказал он.

Украина развивает программу морских дронов

Использование различных типов беспилотников, в том числе морских, стало жизненно важным для украинской армии, напомнило издание. Ведь они стали недорогим инструментом для разведки и ударов в противодействии вторжению России. По информации АР, две программы морских беспилотников реализуются отдельно военной и внутренней разведывательными службами Украины.

Группа 13 использует дроны "Магура", которыми, как сообщалось, были нанесены многочисленные удары по российским кораблям.

"Сейчас подразделение использует два варианта - V5, меньший таранный беспилотник, и больший V7, оружейную платформу. Оба управляются дистанционно с помощью консолей размером с чемодан, оснащенных джойстиками, экранами и предохранительными выключателями", - говорится в статье.

Операторы продемонстрировали изданию V7, оснащенный модифицированными ракетами класса "воздух-воздух" Sidewinder американского производства. В мае сообщалось, что "Магура" сбил российский истребитель, что офицер из группы 13 назвал "прорывом" в морской войне.

Он сказал, что следующий этап эволюции украинских беспилотников будет опираться на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Для этого планируется использовать наработанный и постоянно растущий архив оперативных видео и данных датчиков для улучшения целевого наведения и уменьшения нагрузки на оператора. Он добавил, что украинские военные имеют "огромное количество" оперативных данных для дальнейшего обучения моделей искусственного интеллекта.

"Сейчас поиск целей - это комбинированный процесс: частично оператор, частично искусственный интеллект. В будущем вы будете запускать дрон, и он будет самостоятельно искать цель, различать гражданские суда от военных и принимать больше решений", - сказал он.

Хотя он не комментировал конкретные планы развития, однако сказал, что страны, которые изучают варианты ударов на большую дальность, подводные беспилотники и сложные операции смешанного флота, рассматривают такие системы как логический следующий шаг.

Украина при этом стремится расширить совместное производство беспилотников с несколькими странами НАТО в следующем году, отметило издание.

дрон Magura инфографика / Инфографика: Главред

Моркские дроны в действии - главное

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров -это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке.

Как сообщал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

Defence Express прогнозирует, что уничтожение самолетов-амфибий Бе-12 может свидетельствовать о подготовке Украины к операциям по применению нового подводного дрона "Толока".

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.

