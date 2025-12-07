"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

Кратко:
- Программа морских беспилотников Украины остается эффективной
- Украинские дроны в будущем будут более глубоко опираться на искусственный интеллект
В 2026 году Украина, по прогнозу командующего операций морских беспилотников военной разведки, сможет наносить более сложные удары по российским силам в Черном море. Поскольку уже сейчас удается сдерживать передвижение Черноморского флота РФ, который когда-то доминировал в этом море. Об этом рассказал в интервью Associated Press руководитель специализированного подразделения морских беспилотников "Group 13".
По его словам, атаки Украины заставили Россию адаптироваться и ограничили возможности для масштабных ударов в Черном море.
"Сегодня мы, вероятно, достигли плато. Мы ограничиваем передвижение противника. Но тех громких ударов, которые мы видели раньше, не было уже достаточно давно. Это потому, что враг адаптировался", - сказал офицер.
Он не стал комментировать удары по нефтяным танкерам из "теневого флота" РФ, хотя согласно официальным заявлениям, для таких морских атак использовались беспилотники.
Офицер сказал, что российские военно-морские корабли "едва действуют", часто решаясь отойти лишь на расстояние около 40 километров от порта, чтобы запустить ракеты, и сразу отступают.
"Они постоянно прячутся. И определенным образом это также результат деятельности нашего подразделения - ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", - сказал он.
Несмотря на коррективы, внесенные Россией, офицер заявил, что программа морских беспилотников Украины остается эффективной.
"Мы работаем на многих фронтах, чтобы изменить эту ситуацию и создать переломный момент. Сейчас могу сказать вот что: мы не потеряли эффективности. Мы просто достигли точки, когда сдерживаем врага", - сказал он.
Украина развивает программу морских дронов
Использование различных типов беспилотников, в том числе морских, стало жизненно важным для украинской армии, напомнило издание. Ведь они стали недорогим инструментом для разведки и ударов в противодействии вторжению России. По информации АР, две программы морских беспилотников реализуются отдельно военной и внутренней разведывательными службами Украины.
Группа 13 использует дроны "Магура", которыми, как сообщалось, были нанесены многочисленные удары по российским кораблям.
"Сейчас подразделение использует два варианта - V5, меньший таранный беспилотник, и больший V7, оружейную платформу. Оба управляются дистанционно с помощью консолей размером с чемодан, оснащенных джойстиками, экранами и предохранительными выключателями", - говорится в статье.
Операторы продемонстрировали изданию V7, оснащенный модифицированными ракетами класса "воздух-воздух" Sidewinder американского производства. В мае сообщалось, что "Магура" сбил российский истребитель, что офицер из группы 13 назвал "прорывом" в морской войне.
Он сказал, что следующий этап эволюции украинских беспилотников будет опираться на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Для этого планируется использовать наработанный и постоянно растущий архив оперативных видео и данных датчиков для улучшения целевого наведения и уменьшения нагрузки на оператора. Он добавил, что украинские военные имеют "огромное количество" оперативных данных для дальнейшего обучения моделей искусственного интеллекта.
"Сейчас поиск целей - это комбинированный процесс: частично оператор, частично искусственный интеллект. В будущем вы будете запускать дрон, и он будет самостоятельно искать цель, различать гражданские суда от военных и принимать больше решений", - сказал он.
Хотя он не комментировал конкретные планы развития, однако сказал, что страны, которые изучают варианты ударов на большую дальность, подводные беспилотники и сложные операции смешанного флота, рассматривают такие системы как логический следующий шаг.
Украина при этом стремится расширить совместное производство беспилотников с несколькими странами НАТО в следующем году, отметило издание.
Моркские дроны в действии - главное
Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров -это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке.
Как сообщал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.
Defence Express прогнозирует, что уничтожение самолетов-амфибий Бе-12 может свидетельствовать о подготовке Украины к операциям по применению нового подводного дрона "Толока".
Морской дрон Magura V5 - что о нем известно
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия.
В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км.
Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.
1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.
14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.
