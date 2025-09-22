Впервые в истории - ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 'Чайка'

Вместе с самолетами Бе-12 нанесен удар по многоцелевому вертолету российских захватчиков Ми-8.

ГУР уничтожило два российских самолета-амфибии Бе-12 / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео ГУР

Главное:

Спецназовцы ГУР сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" в Крыму

Это первое поражение Бе-12 в истории

Также поражен многоцелевой вертолет Ми-8

В воскресенье, 21 сентября, на территории временно оккупированного Крыма украинские спецназовцы из подразделения "Призраки" провели успешную операцию. Впервые в истории уничтожены два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

"Это первое поражение Бе-12 в истории", - подчеркнули разведчики. видео дня

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием для обнаружения и борьбы с подводными лодками. Их потеря наносит значительный удар по способности России контролировать морские просторы Черного и Азовского морей.

Кроме того, во время операции украинские разведчики поразили также поразили многоцелевой вертолет Ми-8 российских оккупантов.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" - добавили в ГУР.

Смотрите видео уничтожения российских самолетов в Крыму:

ГУР уничтожило два российских самолета-амфибии Бе-12 / Фото: скриншот

Активизация атак Украины на объекты РФ в Крыму

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Силы обороны Украины усиливают атаки на стратегические объекты России на временно оккупированном полуострове Крым. По его словам, ВСУ сейчас работают над уничтожением объектов вражеской противовоздушной обороны, поражением морских целей и наземных объектов, среди которых стратегически важные железнодорожные узлы.

"Крым не исчез с повестки дня. Сегодня продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - сказал он в эфире Еспресо.

Ликвидация авиации России - последние новости

Напомним, в ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае РФ вспыхнул учебно-боевой Су-27УБ. Местные сообщали об исчезновении связи в населенных пунктах вблизи аэродрома.

Также 9 стало известно, что Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по российскому аэродрому "Саваслейка". Уничтожен по меньшей мере один самолет МиГ-31 и один Су-30 или Су-34.

Как сообщал Главред, в результате успешной операции Воздушных Сил ВС Украины на Курском направлении был сбит российский истребитель Су-35.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

