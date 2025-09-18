РФ потеряет 25% населения, но не прекратит войну: ГУР нашло закрытые документы

Что сообщили в ГУР:
- Население РФ через 50 лет может существенно сократиться
- В России демографический кризис из-за войны в Украине
- Кремль не хочет прекращать боевые действия в Украине
Страна-агрессор Россия ожидает сокращения численности населения на 25%. Об этом свидетельствуют закрытые демографические отчеты, которые циркулируют в документообороте РФ. Как сообщило ГУР, это может произойти в ближайшие 50 лет.
Уже сегодня в России испытывают дефицит рабочей силы на предприятиях и нехватку студентов в учреждениях профессионально-технического образования.
В каких регионах РФ худшая демографическая ситуация
Как сообщили в разведке, наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах РФ. А все потому, что Москва оттуда выгребла большинство мужчин и отправила воевать в Украину.
"Начатая Россией война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора. Во время боевых действий так называемая российская федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды", - говорится в сообщении.
Как в России пытаются улучшить ситуацию
Российские чиновники вместо прекращения войны в Украине рассматривают вариант замедления кризисных проявлений в демографии и экономике за счет активного привлечения трудовых мигрантов. Их же также активно вербуют для участия в преступной войне.
"Такой подход Кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях", - подытожили в ГУР.
Как в РФ решают проблему демографического кризиса
Главред писал, что депутаты так называемой Госдумы страны-оккупанта России недавно рассматривали инициативу "активистов", которые предложили вносить неженатых мужчин в "черный список МВД".
Если холостой гражданин не делает попыток создать семью и не ходит на свидания более 3 месяцев, его могут отправить на принудительные работы или воевать.
Ситуация в России - последние новости
Напомним, Главред писал, что со стороны России уже звучали угрозы другим государствам, например, Финляндии и Азербайджану. Это может указывать на то, что российский диктатор Владимир Путин может иметь в планах новую войну.
Ранее стало известно, что президентские и военные ведомства России продолжают предоставлять противоречивую информацию о ходе боевых действий на востоке Украины, в частности, заявляя о "победах", которых на самом деле нет.
Накануне сообщалось, что у россиян, которые приезжают заправиться, просто округляются глаза от цен. При этом такая ситуация не в одном регионе, а по всей стране и даже на временно оккупированных территориях Украины. Россияне утверждают, что "становится тревожно" из-за подорожания бензина.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
