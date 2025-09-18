Трамп загнал Европу в тупик, чтобы избежать давления на Путина — WSJ

Президент США требует отказаться от российских энергоносителей, но страны ЕС зависят от газа из РФ.

https://glavred.info/world/tramp-zagnal-evropu-v-tupik-chtoby-izbezhat-davleniya-na-putina-wsj-10699103.html Ссылка скопирована

Европа ищет ответ на ультиматум Трампа относительно санкцияй против России / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Трамп изменил акценты в вопросе введения санкций против РФ

Европа сталкивается с трудностями, поскольку часть стран зависит от российских энергоресурсов

Президент США мог выдвинуть заведомо невыполнимые требования, чтобы переложить ответственность на ЕС

Европейские правительства давили на президента США Дональда Трампа, требуя ужесточить санкции против России. Затем глава Белого дома изменил ход событий, призвав их прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт Индии и Китая. Теперь европейские лидеры пытаются придумать ответ.

Кроме того, Трамп призвал Европу использовать замороженные российские активы в Бельгии, хранящиеся в Бельгии с начала полномасштабного вторжения, для поддержки Украины.

видео дня

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, на этой неделе они отложили предложенный пакет санкций против России, чтобы подумать, как их ужесточить.

После разговора с президентом во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что новые санкции нанесут дополнительный удар по банковскому сектору России, а также накажут ее криптовалютный рынок и энергетический сектор.

"Поиски Европой ответов на вызов Трампа наглядно демонстрируют трудности, с которыми сталкивается этот блок из 27 стран в координации ответа на агрессивно настроенную Россию после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине. Это также демонстрирует, насколько мало у этих стран инструментов, которые они готовы использовать, чтобы нанести удар по Москве", - говорится в статье.

WSJ отмечает, что пакеты санкций ЕС не парализовали российскую военную машину, а европейское обещание закупить американское оружие для помощи Киеву в обороне столкнулось с задержками в реализации. Некоторые страны блока по-прежнему зависят от российской нефти и газа.

Журналисты объяснили, что требование Трампа прекратить закупки российских энергоносителей встретит сопротивление Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от газа РФ. А призыв Трампа ввести жесткие санкции против Китая и Индии является сложной задачей для Европы, потому что Китай остается важным экспортным рынком, а с Индией ЕС планирует заключить соглашение о свободной торговле.

"Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвинул свои требования, зная, что ЕС не выполнит их, что позволит ему избежать дополнительного экономического давления на Россию", — говорится в статье.

Журналисты отметили, что европейские государства продолжают покупать энергоносители как непосредственно, так и опосредованно у России, а в прошлом году их закупки российского сжиженного природного газа резко выросли. Европа также уклоняется от вторичных санкций против стран, которые финансируют военные действия Москвы.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. В интервью NBC News он пояснил, что стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию. По ее словам, комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников вводить санкции против всех компаний, которые поставляют России компоненты для вооружений.

Почему санкции не остановили экономику РФ: мнение аналитиков

Как пишет Forbes, вопреки введенным антироссийским санкциям международная торговля продолжает приносить Москве сотни миллиардов долларов. Экономика РФ продолжает функционировать, хотя и в ограниченном режиме.

Отмечается, что Россия переориентировала экспорт нефти в Азию и начала рассчитываться не в долларах. Танкеры "теневого флота" избегали западного страхования и создавали параллельные цепи поставок.

Кроме того, цифровые кошельки, региональные платежные системы, китайская сеть CIPS, предлагающая расчетные услуги трансграничных платежей в юанях, индийские системы расчета в рупиях и российские альтернативы финтеху позволили обойти санкционные барьеры.

Внутри страны Россия тоже быстро приспособилась. Западные бренды исчезли из торговых центров, но уже через несколько месяцев их заменили местные копии.

Санкции до сих пор остаются мощным оружием США, но теперь их эффективность зависит не только от Вашингтона, но и от готовности других стран присоединяться.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред