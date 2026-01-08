Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

Кратко:
- Екатерина Репяхова оказалась в больнице
- Что ей приписал врач
Жена известного украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – рассказала о проблемах со здоровьем.
На своей странице в соцсетях Екатерина опубликовала кадры, на которых показалась под капельницей и уточнила, что уже третий раз за последние три недели заболела.
"Я пришла к терапевту планово, потому что хотела после Нового года заняться своим здоровьем, так как есть над чем работать. Мне назначили капельницы, потому что услышали, сколько у меня было болезней за последнее время. После Рождества я заболела ротавирусом. Это была 3 болезнь за 3 недели! Заразилась я от Миши, он перенес на ногах, а я пролежала просто камешком три дня. У меня была потеря аппетита, ужасная ломота в теле, высокая температура... Просто каждую неделю я болею", - отметила Екатерина.
Смотрите видео, где Екатерина Репяхова рассказала о своем состоянии:
Репяхова уже лучше себя чувствует.
"Делаю поддерживающие капельницы пять дней. Буду помогать своему организму максимально", - добавила блогерша.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, в приложении "Дія" началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2026. Как сообщает "Суспільне", голосование продлится с 10:00 8 января по 10:00 13 января.
А также первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом. На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала свежие снимки и показала, как она сейчас выглядит.
Вас может заинтересовать:
- "Тоже с расставаниями": Елена Тополя заговорила о новых отношениях
- Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем - причина
- Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред