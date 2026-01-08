Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

Екатерина Репяхова оказалась под капельницей.

Екатерина Репяхова болеет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Кратко:

Екатерина Репяхова оказалась в больнице

Что ей приписал врач

Жена известного украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – рассказала о проблемах со здоровьем.

На своей странице в соцсетях Екатерина опубликовала кадры, на которых показалась под капельницей и уточнила, что уже третий раз за последние три недели заболела.

"Я пришла к терапевту планово, потому что хотела после Нового года заняться своим здоровьем, так как есть над чем работать. Мне назначили капельницы, потому что услышали, сколько у меня было болезней за последнее время. После Рождества я заболела ротавирусом. Это была 3 болезнь за 3 недели! Заразилась я от Миши, он перенес на ногах, а я пролежала просто камешком три дня. У меня была потеря аппетита, ужасная ломота в теле, высокая температура... Просто каждую неделю я болею", - отметила Екатерина.

Смотрите видео, где Екатерина Репяхова рассказала о своем состоянии:

Екатерина Репяхова заболела / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Репяхова уже лучше себя чувствует.

"Делаю поддерживающие капельницы пять дней. Буду помогать своему организму максимально", - добавила блогерша.

Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном / instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

