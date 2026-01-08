Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

Элина Чигис
8 января 2026, 14:25
102
Екатерина Репяхова оказалась под капельницей.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова болеет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Кратко:

  • Екатерина Репяхова оказалась в больнице
  • Что ей приписал врач

Жена известного украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – рассказала о проблемах со здоровьем.

На своей странице в соцсетях Екатерина опубликовала кадры, на которых показалась под капельницей и уточнила, что уже третий раз за последние три недели заболела.

видео дня

"Я пришла к терапевту планово, потому что хотела после Нового года заняться своим здоровьем, так как есть над чем работать. Мне назначили капельницы, потому что услышали, сколько у меня было болезней за последнее время. После Рождества я заболела ротавирусом. Это была 3 болезнь за 3 недели! Заразилась я от Миши, он перенес на ногах, а я пролежала просто камешком три дня. У меня была потеря аппетита, ужасная ломота в теле, высокая температура... Просто каждую неделю я болею", - отметила Екатерина.

Смотрите видео, где Екатерина Репяхова рассказала о своем состоянии:

Екатерина Репяхова заболела
Екатерина Репяхова заболела / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Репяхова уже лучше себя чувствует.

"Делаю поддерживающие капельницы пять дней. Буду помогать своему организму максимально", - добавила блогерша.

Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном
Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном / instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик
Виктор Павлик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в приложении "Дія" началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2026. Как сообщает "Суспільне", голосование продлится с 10:00 8 января по 10:00 13 января.

А также первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом. На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала свежие снимки и показала, как она сейчас выглядит.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:32Мир
Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

14:07Война
С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Последние новости

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясает

14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

Реклама
13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

12:02

Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

Реклама
11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

11:26

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

11:10

Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

11:08

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

11:04

"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

10:56

Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

10:40

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

10:29

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

10:11

Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

10:07

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

09:42

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:34

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные переменыФото

09:23

Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизниВидео

09:17

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

09:16

Астрологи назвали лучший месяц для каждого знака зодиака в 2026 году

09:14

Как говорить "я хочу" в отношениях без драмы: два простых шага к любовной гармонии

09:13

Почти весна: какой погодный сюрприз 8 января ждать Одессе

09:10

Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?мнение

Реклама
08:57

Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 января (обновляется)

08:41

Отключение света в Украине — графики на 8 января (обновляется)

08:37

Оккупанты на Херсонщине намеренно портят свои катера – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

Гороскоп Таро на сегодня 9 января: Козерогам - урок, Рыбам - достичь желаемого

07:48

Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

07:13

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

06:54

Российская агрессия и интервенция США в Венесуэлу: в чем разница?мнение

06:24

Любовь, деньги и переезд: зима готовит одному знаку зодиака неожиданные повороты

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять