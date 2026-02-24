Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли дерево

Существуют явные признаки, которые помогут понять ситуацию.

Как определить, умерло ли дерево / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как определить, что дерево пора спиливать

На какие признаки обращать внимание в первую очередь

Иногда дерево на участке перестает расти, теряет листья или начинает наклоняться, и возникает тревожный вопрос: как определить, умерло ли дерево или его еще можно спасти?

Болезни, вредители, старость и неблагоприятные условия могут привести к гибели растения, но существуют явные признаки, которые помогут понять ситуацию, пишет The Spruce.

Отсутствие листвы весной и летом

Если наступила весна или лето, а все деревья вокруг уже покрылись листвой, но ваше осталось без листьев — это тревожный сигнал.

Однако отсутствие листьев не всегда означает, что дерево мертвое. Оно может быть ослаблено болезнью или вредителями. Поэтому важно искать дополнительные признаки.

Осенью или зимой листопадные деревья сбрасывают листья естественным образом, но если в холодный сезон листья странно удерживаются на ветвях (и это не дуб или бук), это также может говорить о проблемах.

Повреждение ствола и коры

Серьезные повреждения ствола — один из главных признаков гибели дерева.

Если кора полностью снята по окружности ствола (так называемое окольцовывание), дерево почти наверняка не выживет. Даже повреждение половины окружности ствола значительно снижает шансы на восстановление.

Также стоит обратить внимание на старые участки коры: если под ними древесина не зеленая, а сухая и изношенная, это может быть признаком того, что дерево погибло.

Рост грибка на стволе или у основания

Появление грибов — серьезный повод для беспокойства.

Грибки, поражающие живые ткани, часто указывают на гниение ствола или корней. Если вокруг основания дерева появляется большое количество грибов, это может означать разрушение корневой системы.

Гниющие корни делают дерево нестабильным и опасным.

Вертикальные трещины и расколы

Большие вертикальные трещины в стволе — еще один тревожный симптом.

Иногда дерево можно спасти, но в большинстве случаев такие расколы ослабляют его конструкцию. Треснувшее дерево может стать опасным для построек и людей, поэтому лучше обратиться к арбористу.

Внезапный наклон дерева

Если дерево внезапно начало наклоняться, особенно без сильных ветров или других внешних факторов, это может свидетельствовать о гниении корней.

Когда почва у основания становится рыхлой и мягкой, а корневая система ослаблена, риск падения значительно возрастает.

Быстрый тест: живо ли дерево

Если вы не уверены, как понять, живо ли дерево, можно провести простой тест:

Аккуратно поцарапайте кору на ветке острым ножом.Если под корой виден зеленый слой — дерево живо.Если ткань сухая и коричневая — ветка, вероятно, мертва.

Дополнительно осмотрите ствол на наличие грибка, физических повреждений и трещин.

Когда обращаться к специалисту

Даже если признаки указывают на гибель дерева, окончательное решение должен принимать сертифицированный арборист. Специалист поможет определить, можно ли спасти растение или его необходимо удалить для безопасности.

Смотрите видео о том, как определить, умерло ли дерево:

Об источнике: The Spruce The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами. The Spruce Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

