Омоложение старых плодовых деревьев: три простых шага, которые вернут урожайность

Эксперт рассказал, как правильно омолаживать старые плодовые деревья, чтобы быстро вернуть урожайность сада.

Вы узнаете:

Как правильно разделить крону для омолаживающей обрезки

Почему срезы лучше делать в конце весны, а не ранней весной

Когда ждать первых результатов омоложения дерева

Старые плодовые деревья можно вернуть к активному росту и стабильному урожаю - при условии правильно проведенного омоложения кроны.

Главред решил разобраться, какие методы работают лучше всего.

Автор канала "Дача Агронома" объяснил, что даже запущенные деревья с годами не теряют потенциала, если садовод действует последовательно и не перегружает растение резкими изменениями.

По его словам, главный принцип - постепенно снижать крону и удалять только те ветви, которые реально мешают развитию или представляют угрозу для здоровья дерева.

Как правильно омолаживать старые деревья

Специалист советует условно разделить крону на сектора и полностью срезать верхнюю, недосягаемую часть - но не более 30% общего объема, чтобы корни не почувствовали сильного стресса. После этого следует убрать только больные, трухлявые или сломанные ветви, открыв доступ солнца к нижним побегам. Уже в первый сезон эти побеги начинают активно расти и формировать обновленную крону.

Большие ветви рекомендуется удалять в конце весны, перед цветением. Теплая погода ускоряет образование каллюса - естественного наплыва, который защищает срез от влаги, инфекций и вредителей. Ранневесенние обрезы могут высыхать или вызывать отслоение коры, поэтому летом их следует обновить до живой ткани и обработать известью или масляной краской.

Эксперт отмечает: даже несмотря на изменение подходов, старые или пораженные ветви необходимо удалять без промедлений - это дает дереву силы для формирования новых побегов. А вот полноценное формирование скелетных ветвей следует переносить на следующий год, чтобы растение успело адаптироваться после первого этапа омоложения.

Когда ждать результатов

Обрезка массивных веток всегда имеет риски - возможны трещины, рваные края, отслоение коры. Именно поэтому главная задача садовода - обеспечить правильное заживление срезов. Если процесс пройдет удачно, дерево быстро активизирует рост молодых побегов и уже после первого сезона может вернуть урожайность, которую потеряло много лет назад.

Омоложение происходит в три этапа:

первый год - снижение кроны и удаление больных ветвей;

второй - формирование скелетных элементов;

третий - регуляционная поддерживающая обрезка.

Специалисты уверяют: постепенный подход дает лучший эффект и делает старые деревья крепче, чем хаотичное удаление ветвей.

