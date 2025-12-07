Как заставить герань цвести зимой: поможет одна дешевая таблетка из аптечки

Простая подкормка отлично стимулирует образование новых листьев и завязей, а также помогает укоренить герань.

Стоит добавить одну таблетку — и даже засохшая герань расцветёт / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить подкормку для герани, чтобы листья стали зелеными и яркими

Какие ингредиенты входят в состав домашней подкормки

В какое время года рекомендуется использовать аспирин для цветов

Чтобы любимая герань цвела круглый год, можно использовать домашнюю подкормку, которую легко приготовить из одной таблетки, которая точно есть у вас в аптечке. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что благодаря этому удобрению листья пеларгонии станут зелеными, а цветение будет пышным и долгим. Кстати, эта подкормка подойдет и для других домашних растений.

По словам цветовода, простая подкормка отлично стимулирует образование новых листьев и завязей, а также помогает укоренить герань.

"Просто находка, мало кто знает про такую подкормку, и она является одной из самых любимых и многими опытными цветоводами", - сказал он.

Для приготовления вам понадобится одна дешевая таблетка, и это ацетилсациловая кислота. Её нужно тщательно растворить в литре тёплой воды. Также в данный раствор добавляют половину чайной ложки сахара и тщательно перемешать.Раствор должен настояться в течение 10 минут, после - можно вливать под каждый цветок по 100 мл.

"Прекрасная подкормка для всех цветов в ноябре-декабре.Чтобы они не испытывали стресс и листья были всегда зелеными и вовремя зацветали", - добавил цветовод.

Смотрите видео - Аспирин для цветов в горшке - как приготовить подкормку:

Как писал Главред, правильное удобрение для герани осенью - залог того, что растение будет здоровым, цветение - пышным, а листья - изумрудно-зелёными. Какое самое хорошее удобрение для герани в октябре–ноябре и как его приготовить дома, читайте в материале: Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома.

Также мы писали о копеечном аптечном средстве для декабриста. Оно вытеснит все покупные стимуляторы роста и цветения.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

