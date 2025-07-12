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Почему не цветет герань: ошибки, мешающие бутонам раскрыться

Виталий Кирсанов
12 июля 2025, 13:38
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Эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на освещение.
Почему не цветет герань
Почему не цветет герань / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "Тепличный бизнес в деревне"

Кратко:

  • Герани любят солнце и нуждаются в шести часах прямого света
  • Почва должна быть влажной, но не мокрой

Герань, пеларгония или просто калачик - одно из самых популярных летних растений с яркими цветами от розового до красного и белого. Но если ваши кусты вдруг перестали цвести, причина может крыться в неправильном уходе. Чаще всего виноваты недостаток света, переувлажнение или неподходящая почва, пишет Real Simple.

Автор Youtube-канала "Тепличный бизнес в деревне" также рассказал, почему не цветет герань.

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Эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на освещение. Как говорит Сара Эрнандес-Своффорд, менеджер по продукции Ball FloraPlant, герани любят солнце и нуждаются минимум в шести часах прямого света в день. В тени растения слабеют и не набирают цвет - у них просто не хватает энергии для образования бутонов.

Второй распространённый враг цветения - избыточный полив. Если листья начинают желтеть, а бутоны вянут - это сигнал переувлажнения. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Поливайте только после того, как верхний слой просох. Проверить можно пальцем - если на глубине около пяти сантиметров всё ещё влажно, подождите с поливом.

В жаркую погоду поливать герани нужно чаще, а в прохладную - реже. Зимой, когда растения впадают в покой, частоту полива сокращают.

Очень важно использовать хорошо дренированную почву. Если вода застаивается у корней, начинается гниение, и цветение останавливается. Обязательно сажайте герани в ёмкости с отверстиями и добавляйте в почву дренаж.

Также стоит пересмотреть подкормки. Избыток удобрений с азотом провоцирует рост зелени в ущерб цветам. Лучше использовать удобрения с повышенным содержанием фосфора - они стимулируют закладку бутонов.

Наконец, не забывайте об удалении увядших цветов. Это стимулирует повторное цветение. Удалять отцветшие соцветия можно вручную или срезать ножницами у основания цветоноса. Такой простой приём помогает растению направить силы на образование новых бутонов.

Смотрите видео о том, почему не цветет герань

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