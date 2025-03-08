Черенки не будут загнивать: как правильно размножить пеларгонию в воде

Вы больше не станете покупать герань в цветочном магазине, когда узнаете об этом способе размножения цветка.

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Назван новый метод эффективного размножения герани / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему черенки герани могут загнивать при укоренении

Что способствуют успешному укоренению черенков

Герань - очень популярное и в каком-то смысле мистическое растение. О том, какие приметы связаны с пеларгонией, читайте в материале: Расскажет об измене в семье и принесет богатство: что значит герань в доме и какие приметы с ней связаны.

Декоративная или садовая герань получена в результате гибридизации, поэтому размножать семенами ее не получится. Пеларгония размножается только вегетативным клонированием. Как размножить герань, рассказали на Youtube-канале Classy Flowers.

Что нужно сделать, чтобы герань дала корни

Размножение герани черенками в воде - не такая уж и сложная задача, но может возникнуть одна проблема, а именно - загнивание.

"Герань очень быстро и просто укореняется, но зачастую, когда я советую укоренять черенками, люди жалуются на то, что черенки быстро загнивают, если их поставить в воду. Черенки можно сразу посадить в садовую почву, обмакнув предварительно в синтетический или натуральный корневой стимулятор – гормон. В этом случае черенки в зависимости от условий могут также загнивать и не приниматься, например, при недостаточной влажности, низкой температуре или слабом освещении", - рассказала цветовод.

Как правильно размножить герань черенком

Эксперт поделилась простым, но очень эффективным способом размножения пеларгонии с очень низким коэффициентом потери черенков.

Можно ли черенки герани ставить в воду? Да, можно. Но сначала нужно понять, почему черенки герани загнивают и как это предотвратить.

Первая причина загнивания черенков в том, что когда вы их ставите в стаканчик с водой, растению там очень тесно, а черенков слишком много.

"Если растения поставлены плотно, то отсутствие вентиляции способствует бурному размножению грибков и бактерий. Если черенок стоит один, то он загнивает гораздо реже. Поэтому я придумала поставить их в декоративную вазу-трубочку с дырочками, чтобы обеспечить расстояние между черенками и соответствующую вентиляцию", - рассказала флорист.

Размножение герани стеблевыми черенками / скриншот

Если такой вазы у вас нет, то ее можно сделать самому из простой пластиковой длинной бутылки. Для этого нужно просто проделать дырочки диаметром примерно в сантиметр и закрепить так, чтобы бутылка не вращалась.

Далее в воду поместите несколько кристалликов марганцовки.

Марганцовка – это сильный окислитель, который быстро вступает в реакцию и угнетает нежелательные на этом этапе микроорганизмы, а также прижигает срез герани, стимулирует образование "шрама" на месте среза и образование корней.

Вступив в реакцию, марганцовка быстро выпадает в осадок, и вода через несколько дней становится абсолютно чистой и прозрачной.

На "шраме", который образуется на месте среза черенка герани, примерно через неделю начнут образовываться и корешки, и даже новые клоны растения.

Вазу необходимо поставить на самое освещённое место, так как герань очень любит свет.

"Еще один немаловажный фактор – это то, что для образования корней необходимо присутствие кислорода. Рост корней происходит на самой границе, разделяющей две среды – воды и воздуха. И даже если уровень воды падает настолько, что черенки герани оголяются, влажность в таком закрытом сосуде всегда держится очень высокая, и это не позволяет корешкам пересыхать. Они растут на воздухе даже интенсивнее и тянутся к воде", - рассказала флорист.

Приблизительно через пару недель черенки уже имеют пучок хорошо развитых корешков, готовых к посадке в почву.

Далее маленькие горшочки нужно заполнить грунтом и высадить черенки с корешками для доращивания, перед тем как пересадить их в вазон или клумбу.

Смотрите видео - Как размножить герань черенком:

Ранее Главред писал о пяти лучших способах, которые заставят черенок растения пустить корни. Читайте материал: Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корней.

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Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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