Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корней

Флорист назвала пять лучших способов, которые заставят черенок растения пустить корни.

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Как укоренить практически всё без корневого гормона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Укоренять черенки растений можно при помощи магазинных препаратов. Но если вы не хотите использовать искусственные фитогормоны, то можно применить натурально-органический способ. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как укоренить практически любое растение без корневого гормона.

Если вам интересно, как сделать так, чтобы суккуленты пустили корни, читайте материал: Как вырастить суккуленты из листа: цветовод показала самый "ленивый" способ.

Как сделать, чтобы черенок дал корни

Итак, что сделать, чтобы отросток быстрее дал корни?

Первый способ. Нужно использовать иву.

"В большом количестве фитогормоны находятся в иве, будь то плакучая ива, кудрявая ива или верба. Для того, чтобы получить эти гормоны, достаточно срезать свежие веточки, поставить их в воду и через несколько дней, может быть неделю или даже быстрее, вы увидите образовавшиеся корешки.

Эту воду используют для того, чтобы поставить в нее ваши ростки", - цитирует флориста Главред.

Эта вода богата необходимыми ферментами, фитогормонами, а также содержит салициловую кислоту, аспирин, который убивает бактерии и уменьшает рост грибков.

Воду необходимо просто отфильтровать и она будет готова к использованию.

В этой воде можно оставить отростки примерно на 24 часа, а потом перенести их уже в чистый сосуд с марганцовкой, чтобы получить корешки.

Второй способ. В этом случае понадобятся обычные зеленые свежие ветки ивы.

Их необходимо нарезать по 5-6 сантиметров. Чем мельче они нарезаны, тем лучше. Далее ветки нужно заварить.

На 200-300 грамм веточек понадобится 500 мл горячего кипятка. Настаивать раствор нужно примерно 3-4 часа.

Когда вода остынет, в нее нужно поставить черенки и держать 24 часа.

Третий способ. Очень эффективным ускорителем является обычное алоэ.

Растение алоэ содержит фитогормоны и ферменты, необходимые для образования корней.

Необходимо взять нижние листики алоэ, перебить их в блендере.

2 столовые ложки алоэ заливают литром воды комнатной температуры. В этот раствор на сутки помещают черенки. Потом их ставят в чистой воде на подоконнике.

Четвертый способ. Замечено, что обычные дрожжевые грибки содержат большое количество фитогормонов и необходимых ферментов для образования корней.

Чтобы приготовить раствор, нужно половину столовой ложки дрожжей замочить в теплой воде и добавить приблизительно такое же количество сахара на литр воды.

В этом растворе можно тоже замачивать ваши ростки на 24 часа.

Процесс ускорения корня образования будет у вас закончен.

Пятый способ. Для этого метода понадобится мед. Желательно, чтобы он был сырой, не стерилизованный.

Ложку меда размешивают в литре воды. Вода должна быть отфильтрованная, комнатной температуры.

"Хорошо размешиваем, чтобы мед растворился, и замачиваем черенки в этой воде где-то на 24 часа. Потом опять можно переставить черенки в воду с марганцовкой, поставить их на подоконник и процесс ускорения будет закончен", - рассказала флорист.

Смотрите видео - Как заставить черенок растения пустить корни:

Ранее Главред писал, что многолетние цветы можно выращивать из семян. И этот способ поможет сэкономить деньги, поскольку в садовых центрах такие растения стоят недешево.

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Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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