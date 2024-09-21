Как вырастить суккуленты из листа: цветовод показала самый "ленивый" способ

Чтобы суккуленты пустили корни, можно использовать два метода. Каждый их них имеет свои плюсы и минусы.

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Как сделать, чтобы суккуленты пустили корни - советы цветовода / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Многие любят выращивать суккуленты, такие как эхеверия или денежное дерево, поскольку они не требуют тщательного ухода. Но иногда даже с этими неприхотливыми растениями возникают проблемы - они начинают вытягиваться, выпадать из горшка и перестают быть привлекательными. Эти процессы довольно распространены, особенно в зимние месяцы, когда растениям не хватает света. Также суккуленты могут пострадать из-за чрезмерного полива, в результате которого может начаться гниение стеблей или корней, и растение начинает сбрасывать листья. В этом случае единственный выход – размножать суккуленты листьями. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как вырастить суккуленты из листа.

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Как укоренить листик суккулента

Есть два наиболее эффективных способа размножения суккулентов. У каждого из них есть плюсы и минусы.

Прежде всего, после сбора листьев, предназначенных для размножения, нужно убедиться, что они подсохли на воздухе в течение как минимум суток. Это поможет предотвратить загнивание и ускорит образование каллуса.

Если верхняя часть суккулентного растения выглядит здоровой, а не гнилой или поврежденной, пусть даже и сильно вытянутой, есть большая вероятность, что получится укоренить верхушку и сохранить родительское растение.

Нужно отрезать нижнюю часть стебля, оставляя приблизительно 5 сантиметров, и поместить его в стерильную почву для кактусов или обычную садовую почву, обильно смешанную с песком.

Многие считают, что один из способов укоренить листья состоит в том, чтобы разместить листья суккулента на влажной поверхности почвы. Однако эта не самый удачный вариант, поскольку для развития нежных корней требуется определенный уровень влажности.

Если вы забудете полить почву, часть листьев может потерять тургор из-за обезвоживания и потеряет способность к росту. И это очень часто необратимый процесс. Поэтому вместо того, чтобы просто оставлять листья на поверхности, лучше воткнуть их в почву, но не глубоко - не более одного сантиметра.

Важно! Убедитесь, что в почвенной смеси достаточно много песка, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и дренаж. В этом случае, даже если вы забудете их полить, листья не обезводятся очень быстро.

"Преимущество этого метода в том, что это самый простой и ленивый способ размножения суккулентов. Он не требует лишнего внимания и прост даже для новичков", - рассказала автор канала.

По ее словам, достаточно поливать горшок всего лишь раз в несколько дней, а то и недель, если влажность воздуха высокая. В результате молодые суккуленты рано или поздно появятся на поверхности почвы.

Минус этого метода в том, что вы не можете видеть, что происходит внутри почвы, пока на поверхности не появятся новые молодые суккуленты.

Иногда вместо роста листьев они поражаются грибками и бактериями и может происходить медленный процесс гниения, убивающий лист. Стоит отметить, что при таком методе укоренения есть риск потерять примерно 30-40% листьев.

Размножение суккулентов в воде

Еще один способ укоренить сочные листья – использовать воду. В этом случае очень важно помнить, что корни развиваются из стволовых клеток, расположенных в основании листа. При этом им необходима не только влага, но и воздух.

Листья нужно разместись так, чтобы они лишь слегка касались поверхности воды, потому что крошечные корни будут развиваться именно на границе воды и воздуха.

Если поместить листья слишком глубоко в воду, процесс укоренения почти всегда неизбежно неудачен из-за недостаточного количества кислорода. В результате листья начинают поражать гнилостные бактерии. Проблему гниения можно легко устранить, добавив в воду несколько кристаллов перманганата калия или капсулу с активированным углем.

Этот метод несколько сложнее, поскольку необходимо выбрать правильный контейнер или же самим изготовить его. Но плюсом является то, что вы всегда можете наблюдать и контролировать происходящее. Вы сможете увидеть и удалить гнилые листья, если они есть. И уровень отходов при этом методе довольно низкий.

Кроме того, не нужно часто заботиться об уровне воды, поскольку вода в закрытых контейнерах не очень быстро испаряется.

"Обычно к тому времени, когда молодые суккуленты готовы в пересадке в большой горшок, родительские листья отдают все питательные вещества и начинают отмирать у оснований и скорей отпадают. Укоренение листьев суккулентов в воде часто даёт более быстрые результаты по сравнению с почвенным методом, но с незначительными отличиями. Таким образом, метод укоренения в воде более быстрый, с меньшими потерями, лучше контролируемый, увлекательный, но немного более сложный", - добавила автор канала.

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - из Канады и рассказывет о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

Смотрите видео - Размножение суккулентов листьями в воде и почве - какой способ лучше:

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