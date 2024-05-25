Две подкормки заставят цвести денежное дерево: как приготовить удобрение для толстянки

Как цветет денежное дерево, видел не каждый. Но тем не менее добиться этого довольно просто - нужны лишь три простых ингредиента.

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Как заставить денежное дерево цвести / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Денежное дерево, которое еще называют толстянкой или крассулой, очень популярно. Его можно встретить на подоконнике почти в каждой квартире. Ни для кого не секрет, что это растение очень неприхотливо, поэтому его нередко выбирают те, у кого мало времени для ухода за цветами. При это мало кто знает, что толстянка умеет цвести.

Опытные цветоводы, которые знают все об уходе за крассулой, поделились советами, как заставить цвести денежное дерево и насладиться прекрасным видом цветения этого неприхотливого растения.

Об основных правилах ухода за растением вы можете почитать в материале: Чем поливать денежное дерево, чтобы хорошо росло: раскрыт секрет цветоводов.

Денежное дерево - удобрение

Толстянка относится к классу суккулентов. У нее мясистые круглые листочки, похожие на монеты, поэтому растение и называют денежным деревом.

Для того, чтобы денежное дерево не болело, росло крепким и имело силы на цветение, ему очень нужен калий.

Фосфор дает жизненные силы дереву, также благоприятно влияет на корни и помогает образованию новых ростков.

Азот в малых количествах необходим всем зеленым растениям. Однако не стоит забывать, что переизбыток азота может пагубно повлиять на толстянку.

Как заставить цвести денежное дерево

Чтобы увидеть, как цветет денежное дерево, нужно правильно его удобрять.

Опытные цветоводы советуют каждую осень подкармливать толстянку из смеси молотой яичной скорлупы, золы и сахара.

Яичную скорлупу, которая насыщает растение кальцием, необходимо просушить и измельчить в кофемолке. Порошком нужно посыпать почву.

Древесная зола - кладезь витаминов для домашних цветов. Она богата кальцием, фосфором и калием с небольшим количеством азота.

Глюкоза или сахар служат для растения источником энергии. Сахарный раствор благоприятно влияет на рост новых побегов и подталкивает растения к цветению.

Как цветет денежное дерево - фото / скриншот youtube.com

Чтобы приготовить питательную подкормку для денежного дерева вам понадобится:

1 столовая ложка молотой скорлупы;

1 столовая ложка золы;

1 чайная ложка сахара.

Все ингредиенты тщательно перемешивают, а затем аккуратно рассыпают по поверхности земли с растением.

Можно слегка прорыхлить землю вместе с подкормкой.

После этого растение тщательно поливают, чтобы весь верхний слой почвы намок.

Всего две такие подкормки с промежутком в две недели заставят цвести денежное дерево.

Почему денежное дерево называют тихим убийцей? Денежное дерево часто называют "тихим убийцей". Причина этого - ядовитость растения. Дело в том, что в листьях денежного дерева содержится мышьяк - один из сильнейших натуральных ядов. Нужно следить за тем, чтобы дети и животные не контактировали с толстянкой, иначе такое взаимодействие может закончиться отравлением.

Смотрите видео - Как вырастить денежное дерево на подоконнике:

Ранее Главред писал о том, что комнатные растения нужно подкармливать, иначе никогда не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Если ваши зеленые любимцы будут "голодать", то могут не только заболеть или начать чахнуть, но даже погибнуть. Скорой помощью для таких растений может быть простое удобрение для цветов, которое легко приготовить в домашних условиях. Речь идет о грибном отваре для цветов. Уже на следующий день после такой подкормки растения начнут оживать и расправлять листочки.

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