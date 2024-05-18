Чем поливать денежное дерево, чтобы хорошо росло: раскрыт секрет цветоводов

Как стимулировать рост денежного дерева? Естественно, обеспечить ему правильный уход.

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Денежное дерево: секреты ухода за крассулой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Денежное дерево, которое еще называют толстянкой или крассулой, очень распространено в домашнем цветоводстве. И хотя это растение весьма неприхотливо, тем не менее иногда возникают вопросы относительно правильного ухода. Главред разобрался, чем поливать денежное дерево, чтобы хорошо росло.

К слову, денежное дерево популярно благодаря магическим способностям приносить владельцу удачу и богатство, но для этого нужно провести некоторые манипуляции. Если вам интересны детали, читайте материал: Как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги.

Где любит расти денежное дерево

Как стимулировать рост денежного дерева? Естественно, обеспечить ему правильный уход.

Первым делом нужно выбрать правильное место для цветка. Денежному дереву нужно хорошее освещение, однако не стоит ставить вазон на подоконник, на который попадают прямые солнечные лучи.

Более того, в летнюю жару рекомендуется держать горшок с растением на балконе или возле открытого окна.

Толстянка любит рыхлый и легкий грунт, в составе обязательно должен присутствовать песок.

Чем поливать денежное дерево

Толстянка не любит переувлажнения. Если земля будет постоянно влажной, в ней могут развиться грибковые заболевания или грунт начнет загнивать.

Летом крассулу поливают не чаще двух раз в неделю. Следите за степенью увлажнения земляного кома - он может быть сухим на глубину до 4 см. Чтобы определить уровень влажности, воспользуйтесь деревянной палочкой.

Зимой полив толстянки уменьшают в два раза, то есть поливают крассулу один раз в месяц. Вазон с цветком следует размещать на достаточном расстоянии от источника тепла.

Вода для полива должна быть отстоянной или фильтрованной, комнатной температуры или чуть теплее.

Чем подкормить денежное дерево для роста

Самой эффективной подкормкой для толстянки в домашних условиях является яичная скорлупа. Она необходима денежному дереву для формирования крепкого ствола и веточек, чтобы они не ломались и не опадали.

Скорлупу в измельченном виде можно добавлять в почву при посадке крассулы или делать настой. Стакан порошка яичной скорлупы разбавляют водой (2,5-3 литра). Раствор нужно настоять 10 дней.

Поливать такой водой растение можно 1 раз в месяц.

Учтите, что толстянка нуждается в подкормке лишь во время активного роста стеблей и листьев. Этот период длится с конца весны и до середины августа.

Почему денежное дерево называют тихим убийцей? Денежное дерево часто называют "тихим убийцей". Причина этого - ядовитость растения. Дело в том, что в листьях денежного дерева содержится мышьяк - один из сильнейших натуральных ядов. Нужно следить за тем, чтобы дети и животные не контактировали с толстянкой, иначе такое взаимодействие может закончиться отравлением.

Еще денежное дерево можно опрыскать янтарной кислотой. Для этого в 1 литре теплой воды нужно развести 2 таблетки янтарной кислоты по 100 мг. Этим раствором опрыскивают листья. Такая простая подкормка простимулирует рост и цветение крассулы.

Смотрите видео - Как вырастить денежное дерево на подоконнике:

Ранее Главред писал, как правильно формировать крону у денежного дерева. Толстянка может выглядеть как маленькое деревце с одним мощным стволом или как кустик, состоящий из нескольких тонких стволов.

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