Когда и как лучше всего пересаживать денежное дерево: секреты опытных цветоводов

Идеальное время для пересадки толстянки - весна. Но иногда денежное дерево пересаживают и в холодное время года.

https://glavred.info/life/kogda-i-kak-luchshe-vsego-peresazhivat-denezhnoe-derevo-sekrety-opytnyh-cvetovodov-10556474.html Ссылка скопирована

Как правильно пересадить денежное дерево - все секреты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Денежное дерево - очень популярный цветок. Он привлекает как опытных цветоводов, так и новичков своей неприхотливостью, а также тем, что это растение - финансовый оберег. Если толстянка растет у вас уже давно, то рано или поздно растению понадобится пересадка. Как правильно пересаживать денежное дерево в горшок - разобрался Главред.

Кстати, если вы не знаете, как правильно прищипывать денежное дерево, читайте материал: От формы толстянки зависит уровень дохода: как правильно формировать крону у денежного дерева.

Когда лучше всего пересаживать денежное дерево

Идеальное время для пересадки толстянки - весна, поскольку зимой растение находится в состоянии покоя и беспокоить его не рекомендуется.

Если вы купили денежное дерево в магазине в холодное время года, то его стоит пересадить даже зимой, так как нельзя оставлять цветы из магазина в транспортировочных горшках, ведь в них вместо грунта – торф. Дайте толстянке пару недель на акклиматизацию, а потом смело пересаживайте.

Как понять, что толстянку нужно пересаживать:

рост растения остановился;

листья начали опадать;

растение стало вялым;

почва в вазоне начала вымываться.

Какая земля нужна для денежного дерева

Денежное дерево - это суккулент, который в природе растет на песчаных и супесчаных почвах.

Растению нужен рыхлый грунт из песка, торфа и листовой земли в соотношении 3:2:2.

Если вы покупаете землю в магазине, то берите грунт для суккулентов. Садоводы говорят, что денежное дерево неплохо растет и в универсальном грунте для растений.

Вазон для толстянки должен быть неглубокий и широкий. Диаметр емкости - на 2–3 см больше диаметра кроны.

Если же вы хотите посадить толстянку в высокий горшок, то нужно наполовину заполнить его дренажом.

Кроме того, вазон должен быть тяжелым, потому что когда крона начнет расти, легкий горшок может опрокинуться под тяжестью веса.

Как правильно посадить денежное дерево в горшок

На дно вазона уложите дренаж, сверху примерно до середины емкости насыпьте свежий грунт.

Аккуратно вытащите денежное дерево из старой ёмкости. Растение лучше переживёт пересадку, если у корней оставить земляной ком. Придерживайте толстянку за ствол и старайтесь не касаться листьев, так как они очень нежные и могут начать опадать.

Проверьте у толстянки корни - у растения не должно быть больных и загнивающих участков.

Если некоторые корни подгнили (так бывает при чрезмерном увлажнении), срежьте их. После этого толстянку нужно просушить в течение суток.

Сделайте небольшую ямку в центре и воткните в нее растение, а затем присыпьте землей вокруг.

Как нужно поливать денежное дерево после пересадки

После пересадки растение нужно полить, чтобы земля немого осела.

В дальнейшем толстянку можно будет полить только через несколько дней, так как она будет проходить период адаптации.

В первое время после пересадки денежное дерево следует беречь от прямых солнечных лучей. Поставьте толстянку в притенённое место, а через неделю перенесите растение в более светлое место.

Как часто нужно поливать денежное дерево

Толстянка плохо переносит переизбыток влаги, поэтому поливать ее нужно с осторожностью.

Многие цветоводы осуществляют полив растения через поддон – так легче удалить избыток влаги, который неизменно приводит к загниванию корней.

Летом денежное дерево поливают один раз в 2-3 недели, зимой можно обойтись одним поливом в 4 недели.

Ранее Главред писал, как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньги.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред