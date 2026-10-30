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Весной участок будет просто не узнать: как и когда удобрять газон осенью

Алексей Тесля
30 октября 2026, 21:03
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Правильно подобранные удобрения поддерживают развитие корней, ускоряют восстановление травяного покрова.
газон
Раскрыт секрет внесения удобрений / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как часто нужно вносить удобрения
  • Когда удобрять газон в зависимости от типа травы
  • Какие удобрения выбрать и сколько использовать

Чтобы газон в саду оставался густым, зеленым и устойчивым к внешним воздействиям, недостаточно регулярно стричь его и поливать. Не менее важно восполнять запасы питательных веществ в почве.

Правильно подобранные удобрения поддерживают развитие корней, ускоряют восстановление травяного покрова и помогают растениям справляться с засухой и заболеваниями, пишет Martha Stewart.

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Однако избыток питательных веществ может привести к обратному результату: трава получит ожоги, а корневая система пострадает. Поэтому при уходе за газоном важно учитывать сезон, разновидность растений и состав используемой подкормки.

Как часто нужно вносить удобрения

Количество подкормок определяется особенностями газонной травы, плодородием почвы и типом удобрения. В среднем за год достаточно трех-четырех внесений. При использовании препаратов пролонгированного действия интервалы могут быть больше, поскольку они постепенно отдают питательные вещества.

Не стоит удобрять участок чаще только ради ускорения роста. Избыточная подкормка не сделает покрытие автоматически гуще, но может нарушить естественный баланс почвы и ослабить растения.

Когда удобрять газон в зависимости от типа травы

Выбирать время для подкормки следует с учетом температурных предпочтений растений. Холодостойкие и теплолюбивые разновидности развиваются по разным сезонным циклам, поэтому универсального календаря для всех газонов нет.

Холодостойкие травы

  • Мятлик луговой и овсяница лучше всего реагируют на подкормку осенью. В этот период растения укрепляют корни, восстанавливают травяной покров и накапливают питательные вещества перед наступлением холодов. Умеренные температуры также способствуют росту и заполнению проплешин.
  • Весной таким газонам обычно достаточно одной подкормки - примерно в мае. В это время трава уже активно развивается и не нуждается в интенсивном дополнительном питании.
  • Летом от внесения удобрений лучше воздержаться. Жара и недостаток влаги создают дополнительную нагрузку на растения, а стимуляция активного роста может ухудшить их состояние.

Теплолюбивые травы

  • Бермудская трава и центипеда, напротив, наиболее активно растут в теплую погоду. Поэтому основной период их подкормки приходится на конец весны и лето.
  • При подходящих условиях удобрения вносят примерно раз в месяц, начиная с мая и заканчивая августом. Конкретная частота зависит от разновидности травы и характеристик выбранного состава.

Какие удобрения выбрать и сколько использовать

Для регулярного ухода за газоном подходят органические удобрения с постепенным высвобождением питательных веществ. Они обеспечивают более продолжительное питание растений и помогают избежать резких изменений концентрации элементов в почве.

При внесении подкормки особенно важно соблюдать дозировку. Слишком высокая концентрация удобрения может вызвать ожоги травы, повредить корни и нарушить состав почвы. Поэтому необходимо придерживаться инструкции производителя, не увеличивая рекомендованное количество препарата.

Умеренное и своевременное питание гораздо эффективнее чрезмерного использования удобрений.

Часто задаваемые вопросы

  • Можно ли удобрять газон каждую неделю? Это зависит от используемого средства. Частое применение сильнодействующих минеральных составов может привести к повреждению травы и изменению химических характеристик почвы. Однако натуральные материалы, например измельченная скошенная трава, могут использоваться значительно чаще. Главное - учитывать их свойства и не перегружать почву питательными веществами.
  • Что произойдет, если вообще не подкармливать газон? Со временем запасы питательных элементов в почве истощаются. Трава начинает медленнее расти, теряет густоту и хуже восстанавливается после повреждений. Даже плодородная почва не всегда способна самостоятельно обеспечивать газон всем необходимым на протяжении многих лет.
  • Какой интервал соблюдать между подкормками? Периодичность зависит от концентрации азота и продолжительности действия удобрения. Составы с высоким содержанием этого элемента требуют особенно внимательного соблюдения дозировки и интервалов. Средства длительного действия, напротив, рассчитаны на более продолжительное питание растений.
  • Когда лучше удобрять газон - до или после дождя? Лучше выбирать период без сильных осадков. Если недавно прошел продолжительный дождь, стоит дать почве немного просохнуть, чтобы избежать избыточного увлажнения. Не рекомендуется вносить удобрения и перед сильным ливнем: потоки воды могут смыть состав и распределить его неравномерно. Оптимальные условия и необходимость полива после подкормки следует определять по инструкции к конкретному удобрению.

Смотрите видео - секреты сада:

В видео рассказывается о деревьях и кустарниках, которые помогают сохранять привлекательный внешний вид и четкую структуру сада в любое время года. Сад рассматривается не только как часть ландшафта, но и как пространство для отдыха, уединения и вдохновения, отражающее индивидуальность своих владельцев. При этом его облик постоянно преображается: изменения связаны не только с предпочтениями хозяев, но и с естественной сменой сезонов, которая влияет на внешний вид растений и общую атмосферу участка.



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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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