Что посадить в тени: деревья, которые все равно дадут урожай

Садоводы назвали плодовые деревья, которые хорошо растут на тенистом участке.

https://glavred.info/sad-ogorod/chto-posadit-v-teni-derevya-kotorye-vse-ravno-dadut-urozhay-10747940.html Ссылка скопирована

Ирга и хурма могут хорошо расти в полутени / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким плодовым деревьям не нужно полное солнце

Список деревьев, которые можно посадить в полутени

Не каждому плодоносящему дереву нужно полное солнце, чтобы давать вкусные плоды. Хотя солнечный свет необходим для роста растений, некоторые виды плодовых деревьев могут прекрасно расти в полутени.

Главред разобрался, какие фруктовые деревья хорошо растут в тени.

видео дня

Ирга (Amelanchier spp.) — это дерево нижнего яруса, которое весной обильно цветет белыми цветами, а затем на нем появляются красные ягоды, которые темнеют до черно-синего цвета, пишет Martha Stewart.

Зрелые плоды имеют сладкий и терпкий вкус, с едва уловимыми миндальными нотками. Дерево относительно неприхотливо, но чрезмерный полив может привести к гниению корней.

Ирга / Фото: pixabay.com

Американская хурма (Diospyros virginiana) — это выносливое листопадное дерево, которое легко узнать по характерной темно-серой, блочной коре. У нее глянцевые зеленые листья, и осенью она плодоносит сладкими оранжевыми плодами.

Плоды обладают насыщенным сладким вкусом, напоминающим мед или карамель.

Дерево хорошо растет на полном солнце, но также теневыносливо, что делает его подходящим для подлеска.

Хурма / Фото: pixabay.com

Мушмула японская (Eriobotrya japonica) — вечнозеленое субтропическое дерево, которое хорошо растет в тенистых местах. У нее блестящие листья, и весной она плодоносит гроздьями сладких золотисто-оранжевых плодов. Уникальный вкус мушмулы — это восхитительное сочетание сладости и легкой кислинки. Мушмула напомнинает смесь персика, цитрусовых и нежного манго.

Это дерево хорошо подходит для частично затененных мест и может эффективно использоваться для создания живой изгороди на террасе.

Мушмула японская / Фото: pixabay.com

Инжирное дерево (Ficus carica) ценится за свои сладкие плоды и привлекательные листья. Это растение может расти как небольшое дерево или крупный кустарник. Оно отличается широкой, лопастной листвой и сладкими плодами инжира, созревающими летом.

Инжирное дерево хорошо растет на полном солнце или в полутени, что делает его универсальным выбором для посадок нижнего яруса.

Инжир вкусен как в свежем, так и в сушеном виде. Он обладает сладким вкусом с нотками меда, ягод и легким ореховым оттенком.

Инжир / Фото: pixabay

Лещина — это гибридное ореховое дерево, полученное путем скрещивания американской лещины (Corylus americana) с европейской лещиной (Corylus avellana).

Это ореховое дерево хорошо растет в полутени. Его часто описывают как небольшое дерево или высокий кустарник, и оно отличается привлекательной листвой, которая осенью приобретает ярко-оранжево-красный цвет.

Это дерево - отличный выбор для ветрозащитных полос и живых изгородей. Кроме того, дерево дает крупные орехи, часто в два или три раза превышающие размер американских лещин.

Лещина / Фото: pixabay.com

Как писал Главред, первая весенняя обработка сада очень важна. Она помогает уничтожить большинство возбудителей болезней и вредителей еще до начала их активности.

Чем весной опрыскивать деревья от вредителей и болезней / Инфографика: Главред

Также мы писали о том, что сорняки — одна из главных проблем на огороде и в саду. Они быстро разрастаются, отнимают у культурных растений влагу и питательные вещества. Избавиться от нежелательной травы можно с помощью простых и доступных народных методов. Детальнее читайте в материале: Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред