Рецепт паски, которая получается у всех: мягкая как облако и с супер глазурью

Такой рецепт паски подойдёт для семейной выпечки: тесто мягкое, ароматное, с цитрусовой свежестью, а результат выглядит по-праздничному.

Домашняя пасхальная выпечка — особая традиция, без которой сложно представить праздничный стол. Если вы ищете рецепт паски, который получится мягким, ароматным и долго не черствеет, обратите внимание на этот вариант.

Тесто получается воздушным, с нежной цитрусовой ноткой, а глазурь — плотной, блестящей и не липнет к рукам.

Эта паска в домашних условиях подойдет даже тем, кто печёт впервые.

Ингредиенты для теста

300 мл молока 60 г свежих дрожжей 800–850 г муки ванильный сахар по вкусу щепотка соли 8 желтков 250 г сахара 160 г сливочного масла 70–100 г цукатов или изюма цедра одного апельсина или лимона

Ингредиенты для глазури

5 г желатина

20 г воды (для желатина)

170 г сахара

35 г воды

1 ч. л. лимонного сока

Как приготовить паску дома

Шаг 1. Опара

В тёплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 3 столовые ложки сахара из общего количества и 3 столовые ложки муки. Перемешайте, накройте плёнкой и оставьте на 10–15 минут в тёплом месте, чтобы опара поднялась.

Шаг 2. Замес теста

К желткам добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте. Влейте яичную смесь в опару и соедините массу. Добавьте цитрусовую цедру.

Рецепт паски / Фото: скриншот

Постепенно всыпайте муку, перемешивая венчиком. Когда тесто станет густым, добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте руками, подсыпая оставшуюся муку.

Тесто должно получиться мягким и эластичным. В конце вмешайте изюм или цукаты.

Шаг 3. Первый подъем

Накройте тесто полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте до увеличения объема.

Шаг 4. Формирование

Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на треть.

Шаг 5. Второй подъем

Снова накройте формы плёнкой и дайте тесту подняться ещё раз.

Шаг 6. Выпекание

По желанию верх можно смазать желтком.Выпекайте при температуре 170°C до готовности.

Глазурь для паски, которая не крошится

Если вы ищете глазурь для паски без крошек, этот способ один из самых удачных.

Желатин залейте 20 г холодной воды и оставьте набухать. В сотейнике смешайте сахар, воду и лимонный сок. Проварите 1,5–2 минуты после закипания. Добавьте набухший желатин в горячий сироп. Взбейте миксером до белой густой массы. Покройте полностью остывшие куличи глазурью и дайте застыть.

Глазурь получается плотной, блестящей, не липнет к рукам и хорошо держится.

