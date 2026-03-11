Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Рецепт паски, которая получается у всех: мягкая как облако и с супер глазурью

Сергей Кущ
11 марта 2026, 13:28
Такой рецепт паски подойдёт для семейной выпечки: тесто мягкое, ароматное, с цитрусовой свежестью, а результат выглядит по-праздничному.
Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Рецепт паски, которая получается у всех
Рецепт паски, которая получается у всех / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Домашняя пасхальная выпечка — особая традиция, без которой сложно представить праздничный стол. Если вы ищете рецепт паски, который получится мягким, ароматным и долго не черствеет, обратите внимание на этот вариант.

Тесто получается воздушным, с нежной цитрусовой ноткой, а глазурь — плотной, блестящей и не липнет к рукам.

Эта паска в домашних условиях подойдет даже тем, кто печёт впервые.

видео дня

Ингредиенты для теста

  1. 300 мл молока
  2. 60 г свежих дрожжей
  3. 800–850 г муки
  4. ванильный сахар по вкусу
  5. щепотка соли
  6. 8 желтков
  7. 250 г сахара
  8. 160 г сливочного масла
  9. 70–100 г цукатов или изюма
  10. цедра одного апельсина или лимона

Ингредиенты для глазури

  • 5 г желатина
  • 20 г воды (для желатина)
  • 170 г сахара
  • 35 г воды
  • 1 ч. л. лимонного сока

Как приготовить паску дома

Шаг 1. Опара

В тёплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 3 столовые ложки сахара из общего количества и 3 столовые ложки муки. Перемешайте, накройте плёнкой и оставьте на 10–15 минут в тёплом месте, чтобы опара поднялась.

Шаг 2. Замес теста

К желткам добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте. Влейте яичную смесь в опару и соедините массу. Добавьте цитрусовую цедру.

Рецепт паски
Рецепт паски / Фото: скриншот

Постепенно всыпайте муку, перемешивая венчиком. Когда тесто станет густым, добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте руками, подсыпая оставшуюся муку.

Тесто должно получиться мягким и эластичным. В конце вмешайте изюм или цукаты.

Шаг 3. Первый подъем

Накройте тесто полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте до увеличения объема.

Шаг 4. Формирование

Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на треть.

Шаг 5. Второй подъем

Снова накройте формы плёнкой и дайте тесту подняться ещё раз.

Шаг 6. Выпекание

По желанию верх можно смазать желтком.Выпекайте при температуре 170°C до готовности.

Глазурь для паски, которая не крошится

Если вы ищете глазурь для паски без крошек, этот способ один из самых удачных.

  1. Желатин залейте 20 г холодной воды и оставьте набухать.
  2. В сотейнике смешайте сахар, воду и лимонный сок. Проварите 1,5–2 минуты после закипания.
  3. Добавьте набухший желатин в горячий сироп.
  4. Взбейте миксером до белой густой массы.
  5. Покройте полностью остывшие куличи глазурью и дайте застыть.

Глазурь получается плотной, блестящей, не липнет к рукам и хорошо держится.

Смотрите видео с рецептом паски 2026:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

паска рецепт Пасха 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:28Синоптик
Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

13:13Мир
Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Последние новости

14:28

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:26

Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

14:08

Старые полотенца снова станут мягкими: греческие хозяйки раскрыли секрет стиркиВидео

13:58

"Он очень опасен": популярного российского певца хотят положить в психбольницу

13:52

Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
13:41

Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

13:41

Что означает слово "Аминь": значение и духовный смысл

13:30

Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лавашаВидео

13:29

"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизилиВидео

Реклама
13:28

Рецепт паски, которая получается у всех: мягкая как облако и с супер глазурью

13:13

Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

13:09

Что происходит, когда пассажир падает за борт: признание экипажаВидео

13:05

Что посадить в тени: деревья, которые все равно дадут урожай

12:33

Историк раскрыл секрет истории России: откуда она взялась и что было до "россиян"Видео

12:25

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

12:18

Цены на молочку в Украине могут резко пойти вверх: эксперт назвал причину

12:15

Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов - WSJ

12:13

"Случится подобное": беглая Стужук высказалась о проблеме Ани Лорак

12:00

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

11:57

Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

Реклама
11:50

Соседи будут спрашивать сорт: самые удачные гибриды огурцов

11:44

Леня из "Ворониных" экстремально похудел: тает на глазах

11:26

"Все эти деньги на СВО": Алла Пугачева попала в жуткий скандал

11:25

"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверилиВидео

11:00

Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образомВидео

10:58

По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

10:57

Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

10:51

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:42

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

10:27

Сорняки на дорожках исчезнут за 3 дня - нужен только чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

10:09

Выгодное разведение животных - что окупится быстрее всего

10:02

"Потеряю волосы и зубы": финалиста "Холостяка" показала последствия расстройства

09:51

Милявская не может выжить в России: требует помощи

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

09:31

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:24

Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

09:21

Четвертая стадия: молодой российской ведущей подтвердили страшный диагноз

09:17

Почему Трамп предлагает Ирану "японский сценарий": Климовский объяснилмнение

09:10

"Реальность изменилась": в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

Реклама
08:48

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

08:31

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известноФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:00

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дроновВидео

07:03

"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у КиеваВидео

06:05

Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

05:37

Гороскоп на завтра 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

05:04

Арбузы до 12 кг: какой сорт выбрать в 2026 году

04:45

"Люди забудут": известная певица сделала заявление о возвращении Винника

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять