Рецепт паски, которая получается у всех: мягкая как облако и с супер глазурью

Домашняя пасхальная выпечка — особая традиция, без которой сложно представить праздничный стол. Если вы ищете рецепт паски, который получится мягким, ароматным и долго не черствеет, обратите внимание на этот вариант.
Тесто получается воздушным, с нежной цитрусовой ноткой, а глазурь — плотной, блестящей и не липнет к рукам.
Эта паска в домашних условиях подойдет даже тем, кто печёт впервые.
Ингредиенты для теста
- 300 мл молока
- 60 г свежих дрожжей
- 800–850 г муки
- ванильный сахар по вкусу
- щепотка соли
- 8 желтков
- 250 г сахара
- 160 г сливочного масла
- 70–100 г цукатов или изюма
- цедра одного апельсина или лимона
Ингредиенты для глазури
- 5 г желатина
- 20 г воды (для желатина)
- 170 г сахара
- 35 г воды
- 1 ч. л. лимонного сока
Как приготовить паску дома
Шаг 1. Опара
В тёплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 3 столовые ложки сахара из общего количества и 3 столовые ложки муки. Перемешайте, накройте плёнкой и оставьте на 10–15 минут в тёплом месте, чтобы опара поднялась.
Шаг 2. Замес теста
К желткам добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте. Влейте яичную смесь в опару и соедините массу. Добавьте цитрусовую цедру.
Постепенно всыпайте муку, перемешивая венчиком. Когда тесто станет густым, добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте руками, подсыпая оставшуюся муку.
Тесто должно получиться мягким и эластичным. В конце вмешайте изюм или цукаты.
Шаг 3. Первый подъем
Накройте тесто полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте до увеличения объема.
Шаг 4. Формирование
Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на треть.
Шаг 5. Второй подъем
Снова накройте формы плёнкой и дайте тесту подняться ещё раз.
Шаг 6. Выпекание
По желанию верх можно смазать желтком.Выпекайте при температуре 170°C до готовности.
Глазурь для паски, которая не крошится
Если вы ищете глазурь для паски без крошек, этот способ один из самых удачных.
- Желатин залейте 20 г холодной воды и оставьте набухать.
- В сотейнике смешайте сахар, воду и лимонный сок. Проварите 1,5–2 минуты после закипания.
- Добавьте набухший желатин в горячий сироп.
- Взбейте миксером до белой густой массы.
- Покройте полностью остывшие куличи глазурью и дайте застыть.
Глазурь получается плотной, блестящей, не липнет к рукам и хорошо держится.
Смотрите видео с рецептом паски 2026:
Вам может быть интересно:
- Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешь
- Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться
- Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред