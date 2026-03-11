"Все эти деньги на СВО": Алла Пугачева попала в жуткий скандал

Россияне никак не оставят Аллу Пугачеву в покое.

Аллу Пугачеву хотят оштрафовать в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Виталий Бородин требует компенсацию из Аллы Пугачевой

На что он потратит деньги

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, опять оказалась в центре внимания росСМИ.

Как стало известно, россияне придумали, как сделать Пугачеву причастной к войне.

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал на артистку в суд с требованием уплатить 5 миллионов рублей, которые он планирует передать на помощь оккупантам.

Путинист заявил, что Пугачева нанесла ему моральный ущерб, ведь в одном из интервью назвала его "доносчиком". Также он уже пообщался с представителем певицы.

"Мы познакомились, пообщались и попросили, чтобы Пугачева приехала и суд был открыт. Я надеюсь, что она приедет, потому что в своих интервью меня упоминает. Я у нее постоянно в голове. Мне сказали, что она читает мои посты. Если она народная артистка, то приедет и войдет с нами в юридическую плоскость. Она будет доказывать свою правду, мы – свою. А суд определит, кто прав, кто виноват. Мы свою позицию высказали представительнице Пугачевой, она сделала вид, что все ей передаст", – сказал Бородин.

Алла Пугачева с семьей / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Чиновник отметил, что все деньги отдаст на войну против Украины и считает, что он победит в суде.

"Наша компенсация – 5 млн рублей. Все эти деньги мы потратим на "СВО". Прекрасно понимаем, что суд такую сумму не удовлетворит. Но, по крайней мере, те деньги, которые нам присудят, мы передадим на "специальную военную операцию". Свои шансы на победу оцениваем, как очень высокие", – выдал Виталий.

Алла Пугачева с мужем / фото: instagram.com, Максим Галкин

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

