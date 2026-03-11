Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов

Анна Ярославская
11 марта 2026, 08:00
В Тольятти после взрывов загорелся завод КуйбышевАзот. В оккупированном Мариуполе детонирует склад боеприпасов.
Атака дронов по РФ
Взрывы прогремели в Тольятти, Сочи и Мариуполе / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress/106787, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Тольятти, вероятно, был атакован химический завод КуйбышевАзот
  • О взрывах также сообщали жители городов Сызрань и Сочи
  • В оккупированном Мариуполе зафиксирован пожар и последующая детонация

В ночь на 11 марта в ряде городов России, а также во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Местные жители жаловались на атаку дронов и работу ПВО.

В Тольятти Самарской области РФ, вероятно, был атакован ПАО КуйбышевАзот. Это предприятие входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России.

видео дня

Подтверждений данной информации пока нет.

Скриншот

Как пишет российский Telegram-канал Astra, утром 11 марта жители Тольятти сообщили о большом количестве взрывов и пожаре на химическом заводе. Фото очевидцев, опубликованное украинским каналом Exilenova+, снято с улицы Горького.

"В кадре с большой долей вероятности горит завод КуйбышевАзот, считает аналитик ASTRA. При этом рядом находится еще одно предприятие — Тольяттикаучук", - говорится в сообщении.

Тольяттикаучук на карте
Тольяттикаучук на карте / Фото: t.me/astrapress
Пожар на КуйбышевАзоте
Пожар на КуйбышевАзоте / Фото: t.me/exilenova_plus
В РФ был атакован ПАО КуйбышевАзот.
В РФ был атакован ПАО КуйбышевАзот. / Фото: t.me/exilenova_plus

КуйбышевАзот - это предприятие химической промышленности в городе Тольятти, Самарской области. Основано в 1966 году. Основной продукцией завода являются капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота.

Также о взрывах прошлой ночью сообщали жители Сызрани Самарской области.

В РФ прогремели взрывы
В РФ прогремели взрывы / Фото: t.me/astrapress

Также громко было в Сочи. Там местные жители сообщили о взрывах и сирене. Местный аэропорт закрыт. Мэр города сообщил о работе ПВО.

Жители временно оккупированного Мариуполя также сообщили о взрывах, пожаре и последующей детонации.

Аналитический проект Dnipro Osint утверждает, что в оккупированном городе поражен "склад боеприпасов в районе аэродрома. Продолжается детонация".

В Мариуполе атакован склад БК
В Мариуполе атакован склад БК / t.me/DniproOfficial

Смотрите видео -В оккупированном Мариуаоле прогремели взрывы:

Скриншот

Атаки дронов по территории России - последние новости

Как писал Главред, В ночь на 8 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 72 украинских беспилотниках над пятью областями России, Краснодарским краем, временно оккупированным Крымом и Азовским морем. В то же время украинские аналитики КиберБорошно сообщили, что БПЛА Сил обороны Украины поразили ЛВДС "Армавир". Речь идет о узловом объекте трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.

В ночь на 5 марта над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации, прогремела серия взрывов на фоне атаки дронов. Вспыхнули пожары. Часть районов осталась без света.

28 февраля в станице Новоминская Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Албашнефть в результате налета украинских дронов.

В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

08:31Украина
"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:13Политика
Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов

08:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Последние новости

08:31

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:00

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дроновВидео

07:03

"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у КиеваВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:05

Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

05:37

Гороскоп на завтра 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

05:04

Арбузы до 12 кг: какой сорт выбрать в 2026 году

04:45

"Люди забудут": известная певица сделала заявление о возвращении Винника

Реклама
04:30

Орхидея, алоэ или толстянка: какое комнатное растение выбрать по знаку зодиака

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

03:32

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцевВидео

02:50

"Комета в угаре": ученые потрясены странной начинкой межзвёздного гостя 3I/ATLAS

02:16

Больше, чем контратака: в ВСУ рассказали, где готовят почву для важных изменений

01:01

Сорта картофеля, не боящиеся климатических изменений - народный топ выбораВидео

00:04

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

10 марта, вторник
23:45

Отключение электроэнергии 11 марта: что известно о графиках для Киева и области

23:26

"Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора

23:21

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

22:54

Список очередей сократился: кому отключат свет в Днепре и области 11 мартаФото

Реклама
22:46

"Посмешище": предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

22:30

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:23

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

22:02

Со светом будут не все - графики отключений для Запорожской области на 11 марта

22:01

"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

21:48

Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

21:42

Свет будут отключать не всем - графики для Черкасской области на 11 марта

21:33

На Волыни завелась американская норка: чем опасен хищник-"иностранец"

21:29

Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривниВидео

21:25

Прилет не менее пяти Storm Shadow: "взрывные" детали удара по заводу Кремний Эл

21:17

"Мама переживает": какую правду раскрыл сын Натальи Сумской

20:49

Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

20:43

Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

20:14

Ошибка с цветом, которую делают почти все: что советуют стилисты

20:08

Смородину обливают кипятком весной: зачем это делают

20:04

Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

20:01

В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

20:00

Почему родившиеся в субботу люди отличаются от остальных

19:55

Доктор пересадил человеческие зубы петуху: что из этого вышло

19:54

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речьВидео

Реклама
19:54

"Смешно и очень жутко": кошка подожгла хвост и удивила сеть

19:16

Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

19:10

Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтоммнение

19:06

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять