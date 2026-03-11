Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов

В Тольятти после взрывов загорелся завод КуйбышевАзот. В оккупированном Мариуполе детонирует склад боеприпасов.

Взрывы прогремели в Тольятти, Сочи и Мариуполе / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress/106787, t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Тольятти, вероятно, был атакован химический завод КуйбышевАзот

О взрывах также сообщали жители городов Сызрань и Сочи

В оккупированном Мариуполе зафиксирован пожар и последующая детонация

В ночь на 11 марта в ряде городов России, а также во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Местные жители жаловались на атаку дронов и работу ПВО.

В Тольятти Самарской области РФ, вероятно, был атакован ПАО КуйбышевАзот. Это предприятие входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России.

Подтверждений данной информации пока нет.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, утром 11 марта жители Тольятти сообщили о большом количестве взрывов и пожаре на химическом заводе. Фото очевидцев, опубликованное украинским каналом Exilenova+, снято с улицы Горького.

"В кадре с большой долей вероятности горит завод КуйбышевАзот, считает аналитик ASTRA. При этом рядом находится еще одно предприятие — Тольяттикаучук", - говорится в сообщении.

Тольяттикаучук на карте / Фото: t.me/astrapress

Пожар на КуйбышевАзоте / Фото: t.me/exilenova_plus

В РФ был атакован ПАО КуйбышевАзот. / Фото: t.me/exilenova_plus

КуйбышевАзот - это предприятие химической промышленности в городе Тольятти, Самарской области. Основано в 1966 году. Основной продукцией завода являются капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота.

Также о взрывах прошлой ночью сообщали жители Сызрани Самарской области.

В РФ прогремели взрывы / Фото: t.me/astrapress

Также громко было в Сочи. Там местные жители сообщили о взрывах и сирене. Местный аэропорт закрыт. Мэр города сообщил о работе ПВО.

Жители временно оккупированного Мариуполя также сообщили о взрывах, пожаре и последующей детонации.

Аналитический проект Dnipro Osint утверждает, что в оккупированном городе поражен "склад боеприпасов в районе аэродрома. Продолжается детонация".

В Мариуполе атакован склад БК / t.me/DniproOfficial

Смотрите видео -В оккупированном Мариуаоле прогремели взрывы:

