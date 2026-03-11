Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов

Кратко:
- В Тольятти, вероятно, был атакован химический завод КуйбышевАзот
- О взрывах также сообщали жители городов Сызрань и Сочи
- В оккупированном Мариуполе зафиксирован пожар и последующая детонация
В ночь на 11 марта в ряде городов России, а также во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Местные жители жаловались на атаку дронов и работу ПВО.
В Тольятти Самарской области РФ, вероятно, был атакован ПАО КуйбышевАзот. Это предприятие входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России.
Подтверждений данной информации пока нет.
Как пишет российский Telegram-канал Astra, утром 11 марта жители Тольятти сообщили о большом количестве взрывов и пожаре на химическом заводе. Фото очевидцев, опубликованное украинским каналом Exilenova+, снято с улицы Горького.
"В кадре с большой долей вероятности горит завод КуйбышевАзот, считает аналитик ASTRA. При этом рядом находится еще одно предприятие — Тольяттикаучук", - говорится в сообщении.
КуйбышевАзот - это предприятие химической промышленности в городе Тольятти, Самарской области. Основано в 1966 году. Основной продукцией завода являются капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота.
Также о взрывах прошлой ночью сообщали жители Сызрани Самарской области.
Также громко было в Сочи. Там местные жители сообщили о взрывах и сирене. Местный аэропорт закрыт. Мэр города сообщил о работе ПВО.
Жители временно оккупированного Мариуполя также сообщили о взрывах, пожаре и последующей детонации.
Аналитический проект Dnipro Osint утверждает, что в оккупированном городе поражен "склад боеприпасов в районе аэродрома. Продолжается детонация".
Смотрите видео -В оккупированном Мариуаоле прогремели взрывы:
Атаки дронов по территории России - последние новости
Как писал Главред, В ночь на 8 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 72 украинских беспилотниках над пятью областями России, Краснодарским краем, временно оккупированным Крымом и Азовским морем. В то же время украинские аналитики КиберБорошно сообщили, что БПЛА Сил обороны Украины поразили ЛВДС "Армавир". Речь идет о узловом объекте трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.
В ночь на 5 марта над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации, прогремела серия взрывов на фоне атаки дронов. Вспыхнули пожары. Часть районов осталась без света.
28 февраля в станице Новоминская Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Албашнефть в результате налета украинских дронов.
В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.
