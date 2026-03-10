Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

Руслан Иваненко
10 марта 2026, 20:01
Дневная теплота постепенно нарастает, а ночная прохлада подчеркивает раннюю весеннюю атмосферу.
Днепр, весна
Температура в Днепре будет колебаться между +14 °C днем и +3 °C ночью / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • Дневная температура в Днепре +14…+15 °C, ночная +3…+5 °C
  • Переменная облачность, осадки маловероятны
  • Погода благоприятна для прогулок и работы на открытом воздухе

В Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, дневная температура будет держаться в пределах +14…+15 °C, а ночи останутся прохладными.

Среда: теплый весенний день

В среду погода в Днепре будет довольно комфортной. Ночью температура воздуха опустится примерно до +3°C, а днем столбики термометров поднимутся до +15°C.

видео дня

Ожидается переменная облачность, но без значительных осадков. Ветер будет слабым или умеренным, что сделает день благоприятным для прогулок и работы на открытом воздухе.

Синоптики отмечают, что резких погодных изменений в течение дня не прогнозируется — температура будет постепенно расти с утра до обеда.

Погода в Днепре 11 марта
Погода в Днепре 11 марта / Фото: скриншот sinoptik

Четверг: стабильная весенняя погода

В четверг погодные условия останутся почти неизменными. Ночью температура будет держаться около +5°C, а днем воздух прогреется примерно до +14°C.

В течение дня возможно чередование солнечных периодов с облачностью. Осадки маловероятны, поэтому погода будет благоприятной для повседневных дел и поездок.

Метеорологи отмечают, что такой температурный режим является типичным для начала весны, когда дни уже заметно теплеют, но ночи еще остаются прохладными.

Погода в Днепре 12 марта
Погода в Днепре 12 марта / Фото: скриншот sinoptik

Пятница: ясная погода и немного прохладнее вечером

В конце рабочей недели в Днепре прогнозируют преимущественно ясную погоду. Небо может быть почти безоблачным, а осадки не ожидаются.

Температура воздуха ночью составит около +5°C, а днем поднимется до +14°C. Из-за ясной погоды вечером возможно небольшое понижение температуры, поэтому жителям города советуют одеваться теплее после захода солнца.

Погода в Днепре 13 марта
Погода в Днепре 13 марта / Фото: скриншот sinoptik

Какая будет погода в целом

В целом середина недели в Днепре обещает быть довольно теплой и стабильной. Синоптики прогнозируют:

  • дневную температуру +14…+15°C;
  • прохладные ночи +3…+5°C;
  • переменную облачность;
  • отсутствие значительных осадков.

Такая погода создает благоприятные условия для прогулок, поездок и начала весенних работ на открытом воздухе.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речь

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речь

19:54Война
Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

19:06Политика
Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Последние новости

20:49

Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

20:43

Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

20:14

Ошибка с цветом, которую делают почти все: что советуют стилисты

20:08

Смородину обливают кипятком весной: зачем это делают

20:04

Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
20:01

В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

20:00

Почему родившиеся в субботу люди отличаются от остальных

19:55

Доктор пересадил человеческие зубы петуху: что из этого вышло

19:54

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речьВидео

Реклама
19:54

"Смешно и очень жутко": кошка подожгла хвост и удивила сеть

19:16

Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

19:10

Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтоммнение

19:06

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

Реклама
17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

Реклама
13:55

Пара приютила таксу и заметила странность: собака стала "превращаться"Видео

13:52

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр СлавянскаФото

13:51

"Мы сделали это не случайно": Венгрия шантажирует Украину похищенными деньгами

13:36

"Хочется поговорить": Мозговая рассказала о своей потере

13:34

Каким должно было быть контрнаступление ВСУ в 2023 году: генерал раскрыл детали операции

13:31

ВСУ освободили почти всю область: Генштаб раскрыл детали операции

13:28

Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять