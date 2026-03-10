В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

Дневная теплота постепенно нарастает, а ночная прохлада подчеркивает раннюю весеннюю атмосферу.

Температура в Днепре будет колебаться между +14 °C днем и +3 °C ночью / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Дневная температура в Днепре +14…+15 °C, ночная +3…+5 °C

Переменная облачность, осадки маловероятны

Погода благоприятна для прогулок и работы на открытом воздухе

В Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, дневная температура будет держаться в пределах +14…+15 °C, а ночи останутся прохладными.

Среда: теплый весенний день

В среду погода в Днепре будет довольно комфортной. Ночью температура воздуха опустится примерно до +3°C, а днем столбики термометров поднимутся до +15°C.

Ожидается переменная облачность, но без значительных осадков. Ветер будет слабым или умеренным, что сделает день благоприятным для прогулок и работы на открытом воздухе.

Синоптики отмечают, что резких погодных изменений в течение дня не прогнозируется — температура будет постепенно расти с утра до обеда.

Погода в Днепре 11 марта / Фото: скриншот sinoptik

Четверг: стабильная весенняя погода

В четверг погодные условия останутся почти неизменными. Ночью температура будет держаться около +5°C, а днем воздух прогреется примерно до +14°C.

В течение дня возможно чередование солнечных периодов с облачностью. Осадки маловероятны, поэтому погода будет благоприятной для повседневных дел и поездок.

Метеорологи отмечают, что такой температурный режим является типичным для начала весны, когда дни уже заметно теплеют, но ночи еще остаются прохладными.

Погода в Днепре 12 марта / Фото: скриншот sinoptik

Пятница: ясная погода и немного прохладнее вечером

В конце рабочей недели в Днепре прогнозируют преимущественно ясную погоду. Небо может быть почти безоблачным, а осадки не ожидаются.

Температура воздуха ночью составит около +5°C, а днем поднимется до +14°C. Из-за ясной погоды вечером возможно небольшое понижение температуры, поэтому жителям города советуют одеваться теплее после захода солнца.

Погода в Днепре 13 марта / Фото: скриншот sinoptik

Какая будет погода в целом

В целом середина недели в Днепре обещает быть довольно теплой и стабильной. Синоптики прогнозируют:

дневную температуру +14…+15°C;

прохладные ночи +3…+5°C;

переменную облачность;

отсутствие значительных осадков.

Такая погода создает благоприятные условия для прогулок, поездок и начала весенних работ на открытом воздухе.

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

