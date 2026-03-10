В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

Кратко:
- Дневная температура в Днепре +14…+15 °C, ночная +3…+5 °C
- Переменная облачность, осадки маловероятны
- Погода благоприятна для прогулок и работы на открытом воздухе
В Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, дневная температура будет держаться в пределах +14…+15 °C, а ночи останутся прохладными.
Среда: теплый весенний день
В среду погода в Днепре будет довольно комфортной. Ночью температура воздуха опустится примерно до +3°C, а днем столбики термометров поднимутся до +15°C.
Ожидается переменная облачность, но без значительных осадков. Ветер будет слабым или умеренным, что сделает день благоприятным для прогулок и работы на открытом воздухе.
Синоптики отмечают, что резких погодных изменений в течение дня не прогнозируется — температура будет постепенно расти с утра до обеда.
Четверг: стабильная весенняя погода
В четверг погодные условия останутся почти неизменными. Ночью температура будет держаться около +5°C, а днем воздух прогреется примерно до +14°C.
В течение дня возможно чередование солнечных периодов с облачностью. Осадки маловероятны, поэтому погода будет благоприятной для повседневных дел и поездок.
Метеорологи отмечают, что такой температурный режим является типичным для начала весны, когда дни уже заметно теплеют, но ночи еще остаются прохладными.
Пятница: ясная погода и немного прохладнее вечером
В конце рабочей недели в Днепре прогнозируют преимущественно ясную погоду. Небо может быть почти безоблачным, а осадки не ожидаются.
Температура воздуха ночью составит около +5°C, а днем поднимется до +14°C. Из-за ясной погоды вечером возможно небольшое понижение температуры, поэтому жителям города советуют одеваться теплее после захода солнца.
Какая будет погода в целом
В целом середина недели в Днепре обещает быть довольно теплой и стабильной. Синоптики прогнозируют:
- дневную температуру +14…+15°C;
- прохладные ночи +3…+5°C;
- переменную облачность;
- отсутствие значительных осадков.
Такая погода создает благоприятные условия для прогулок, поездок и начала весенних работ на открытом воздухе.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
