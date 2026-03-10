Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

В Германии редко снимают квартиру на год или два.

https://glavred.info/life/pochemu-v-kvartirah-v-germanii-chasto-otsutstvuet-kuhnya-otvet-udivit-mnogih-10747694.html Ссылка скопирована

Почему в квартирах в Германии нет кухни / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, freepik

Главное из новости:

В Германии квартиры сдают без кухонь

Кухню арендаторы покупают или перевозят сами

Также есть вариант Ablöse: выкуп кухни от предыдущих жильцов

Переезд в Германию для многих украинцев начинается с неожиданности. После подписания договора люди заходят в новую квартиру в Берлине или Мюнхене - и вместо кухни видят пустую комнату. Никаких шкафов, плиты или мойки. Только стены, трубы и розетки.

видео дня

Несмотря на удивление новоприбывших, для немцев это абсолютно нормальная практика. Местный рынок аренды десятилетиями работает по принципу: жилье - это долгосрочное пространство, которое арендатор обустраивает "под себя", пишет Новости.LIVE.

Почему квартиры сдают пустыми

В Германии жилье редко снимают на год или два. Типичный контракт - на 10, 20 или даже 40 лет. Поэтому владельцы не инвестируют в кухни, а предлагают арендаторам самим решать, какую технику установить, какой высоты должна быть столешница и сколько шкафов нужно.

Кухня здесь — личная инвестиция, а не часть арендованного имущества.

Сколько стоит кухня в Германии

Встроенная кухня - недешевое удовольствие. Новая система может стоить от 5 до 15 тысяч евро. Из-за этого предыдущие жильцы часто предлагают новым арендаторам выкупить уже установленную кухню. Такая схема называется Ablöse и нередко оказывается выгоднее, чем обустраивать все с нуля.

Если же новый арендатор отказывается, бывший житель просто демонтирует кухню и забирает ее с собой. Перевозка кухни при переезде — привычная немецкая реальность.

Строгие правила аренды

Немецкий "Ordnung" проявляется и в договорах. Если в контракте указано, что жилье нужно вернуть в первоначальном состоянии, арендатор обязан демонтировать даже собственноручно установленную мойку или шкафчики.

Несмотря на то, что в 2026 году все чаще появляются объявления с пометкой EBK (Einbauküche) - то есть квартира уже имеет встроенную кухню - около 80% рынка все еще придерживается традиции "голых стен".

Что это означает для новоприбывших

Переезд в Германию часто превращается в квест: найти жилье, купить или выкупить кухню, установить технику. Но в то же время это дает ощущение настоящего дома — когда каждый элемент выбираешь сам и создаешь пространство, которое полностью соответствует твоему стилю жизни.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред