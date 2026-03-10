Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

Главное из новости:
- В Германии квартиры сдают без кухонь
- Кухню арендаторы покупают или перевозят сами
- Также есть вариант Ablöse: выкуп кухни от предыдущих жильцов
Переезд в Германию для многих украинцев начинается с неожиданности. После подписания договора люди заходят в новую квартиру в Берлине или Мюнхене - и вместо кухни видят пустую комнату. Никаких шкафов, плиты или мойки. Только стены, трубы и розетки.
Несмотря на удивление новоприбывших, для немцев это абсолютно нормальная практика. Местный рынок аренды десятилетиями работает по принципу: жилье - это долгосрочное пространство, которое арендатор обустраивает "под себя", пишет Новости.LIVE.
Почему квартиры сдают пустыми
В Германии жилье редко снимают на год или два. Типичный контракт - на 10, 20 или даже 40 лет. Поэтому владельцы не инвестируют в кухни, а предлагают арендаторам самим решать, какую технику установить, какой высоты должна быть столешница и сколько шкафов нужно.
Кухня здесь — личная инвестиция, а не часть арендованного имущества.
Сколько стоит кухня в Германии
Встроенная кухня - недешевое удовольствие. Новая система может стоить от 5 до 15 тысяч евро. Из-за этого предыдущие жильцы часто предлагают новым арендаторам выкупить уже установленную кухню. Такая схема называется Ablöse и нередко оказывается выгоднее, чем обустраивать все с нуля.
Если же новый арендатор отказывается, бывший житель просто демонтирует кухню и забирает ее с собой. Перевозка кухни при переезде — привычная немецкая реальность.
Строгие правила аренды
Немецкий "Ordnung" проявляется и в договорах. Если в контракте указано, что жилье нужно вернуть в первоначальном состоянии, арендатор обязан демонтировать даже собственноручно установленную мойку или шкафчики.
Несмотря на то, что в 2026 году все чаще появляются объявления с пометкой EBK (Einbauküche) - то есть квартира уже имеет встроенную кухню - около 80% рынка все еще придерживается традиции "голых стен".
Что это означает для новоприбывших
Переезд в Германию часто превращается в квест: найти жилье, купить или выкупить кухню, установить технику. Но в то же время это дает ощущение настоящего дома — когда каждый элемент выбираешь сам и создаешь пространство, которое полностью соответствует твоему стилю жизни.
Вас может заинтересовать:
- Заставляет немцев сходить с ума: почему в Германии нельзя говорить "Ja Ja" — что это значит
- Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя заходить в сауну в купальнике
- Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатом
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред