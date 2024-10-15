Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя заходить в сауну в купальнике

Посещение сауны без купальника в Германии является распространенной практикой, глубоко укоренившейся в культуре страны и имеющей практическое объяснение.

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Почему в Германии нельзя заходить в сауну в купальнике - объяснение / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Многих людей может удивить одна из особенностей немецкой культуры - посещение саун без одежды. Это вызывает много вопросов у иностранцев, которые впервые сталкиваются с подобной традицией, и часто становится предметом дискуссий. Блогер и автор популярного YouTube-канала "Germanika" по имени Галина объяснила, почему в Германии нельзя заходить в сауну в купальнике.

Нужен ли купальник для посещения сауны

Галина получила сертификат на посещение одного из наиболее известных СПА недалеко от центра города. Это индонезийское СПА предлагает посетителям расслабиться в обстановке, напоминающей атмосферу курортов на Бали: "Там настоящий бамбук, релаксирующая музыка, камни и вода - атмосфера супер!" - рассказывает блогерша.

Однако одним из важнейших моментов этого спа является то, что это "Текстиль Fre", то есть вход в него без одежды. Для многих это может стать неожиданностью, как стало для самой Галины.

"Сначала я даже не могла поверить, что это место, где не нужно купальника", - делится она.

Что известно о YouTube канале "Germanika" YouTube канал "Germanika" посвящен темам, связанным с жизнью в Германии, культурой, традициями и повседневными аспектами немецкого общества. Он может быть полезным для тех, кто интересуется переездом в Германию, изучением немецкого языка или просто хочет узнать больше о жизни в этой стране. Аудитория канала - более 40 тысяч пользователей.

Как в Германии ходят в сауну

Как объясняет Галина, отсутствие купальников в саунах Германии имеет как культурное, так и физиологическое обоснование. По ее словам, в таких условиях тело отдыхает гораздо лучше, ведь "кожа должна дышать". Одежда в сауне может вызывать перегрев или препятствовать испарению пота, что мешает естественным процессам охлаждения тела.

Кроме того, в немецком обществе культивируется здоровое и естественное отношение к человеческому телу. Как отмечает Галина, немцы значительно меньше комплексуют из-за своей внешности.

"Они не переживают из-за своих форм, даже если есть лишний вес", - отмечает она.

В такой атмосфере нет места для осуждения или повышенного внимания к телу других людей.

Смотрите видео о том, как в Германии ходят в сауну:

Что взять с собой в немецкую сауну - что запрещено в сауне

Галина также обращает внимание на то, что культура "обнаженного тела" (FKK - Frei Körper Kultur) очень распространена в Германии. Это не просто традиция, а образ жизни, который отражает общее отношение немцев к личному комфорту и свободе. В частности, в немецких саунах действуют строгие правила.

"Запрещено брать телефоны, камеры или любые устройства, которые могут фотографировать", - указывает она.

Это добавляет ощущение приватности и безопасности для всех посетителей.

Как преодолеть застенчивость в сауне

Многие люди могут чувствовать себя неловко во время первого посещения такого спа, и Галина не является исключением.

"Первые минут 20-30 было неловко, но потом привыкаешь, и даже начинаешь чувствовать свободу", - говорится в видео.

По ее словам, со временем приходит понимание, что это привычное дело, и никто не обращает внимания на других посетителей. Немцы демонстрируют пример уверенности в себе и отсутствия комплексов.

"Женщины здесь могут иметь лишний вес, но не переживают об этом - они несут себя, как королевы", - говорит она.

Галина делает вывод, что именно этот аспект отношения к телу является ключевым в культуре посещения саун в Германии.

Можно ли носить полотенце в немецкой сауне

В Германии по гигиеническим соображениям запрещено носить купальник в сауне, поэтому люди обычно заходят туда хотя бы в полотенце, отмечает издание "Aussiedlerbote". Обязательным условием является то, что при сидении на деревянных скамейках в сауне нужно подкладывать полотенце.

Почему немцы ходят в сауну голые: причины

Причина, почему немцы ходят в сауну без одежды, заключается в гигиене. Если не подложить полотенце, пот попадает непосредственно на дерево, что не гигиенично, ведь на этом же месте может сидеть другой человек.

Купальник также не разрешается надевать в сауну, поскольку он намокает и вместе с потом делает деревянные скамейки влажными. Это может привести к более быстрой порче дерева и образованию плесени.

"Немецкие жители, вероятно, просто привыкли к такой практике и находятся в сауне полностью обнаженными. Обратите внимание, что вам разрешается взять дополнительное полотенце, чтобы завернуться в него в сауне, если вы не хотите, чтобы вашу обнаженную часть тела было видно. Если вы не в купальнике и под полотенцем, то все в порядке", - говорится в материале "Aussiedlerbote".

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