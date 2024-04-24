Штраф до 20 тысяч евро: почему в Германии нельзя собирать грибы в лесу

Жители Германии в основном не ходят за грибами в лес, отдавая предпочтение супермаркетам. Главред выяснил, почему в Германии штрафуют за сбор грибов.

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Почему в Германии нельзя собирать грибы в лесу - штраф до 20 тысяч евро / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Германии сбор грибов регулируется законом и имеет свои особенности. Собирать грибы в лесу можно только с разрешения владельца лесного участка, который может быть государственным, частным или коммунальным. Также существуют некоторые ограничения по количеству грибов, которые можно собрать за один раз. Кроме того, важно знать, какие виды грибов можно собирать, а какие являются ядовитыми или охраняются законом. Об этом говорится в материале "Deutsche Welle".

Почему в Германии нельзя собирать грибы и за что можно получить штраф

В материале отмечается, что нарушение правил сбора грибов может привести к серьезным штрафам, которые могут достигать нескольких тысяч евро. Например, превышение разрешенного количества может быть наказано штрафом. Также важно соблюдать этические правила сбора грибов, чтобы не наносить вред лесной экосистеме.

О подобном правиле подробнее в своем Tik-Tok рассказала украинка под ником "anastasiia220".

В своем видео она отмечает, что в большинстве федеральных земель Германии суточная норма грибов, которые можно собрать в лесу, составляет от 1 до 2 килограммов на 1 человека.

"За сбор слишком большого количества грибов можно получить штраф до 5 тысяч евро", - указывает украинка.

Смотрите видео о том, сколько грибов за 1 раз можно собрать в Германии:

Кроме того, в сюжете немецкого телевидения отмечается, что в Германии растет около 6 тысяч видов грибов, но лишь несколько сотен из них - съедобные.

"Редкие виды грибов можно собирать исключительно в минимальных количествах - на 1-2 порции готового блюда", - отмечают журналисты.

Также, в Германии существует запрет на продажу грибов без соответствующего разрешения, поэтому большинство немцев ходит за грибами не в лес, а в магазин.

Смотрите видео о том, какие есть правила для сбора грибов в Германии:

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

В Германии решающее значение в вопросе сбора грибов имеет соответствующий Закон о федеральных лесах (LWaldG). Здесь изложены руководящие принципы, применимые в каждой отдельной федеральной земле. С одной стороны, речь идет об определенных объемах, которые можно собирать, но есть также положения о том, что в определенные лесные массивы вообще нельзя заходить.

Например, лесной закон земли Баден-Вюртемберг гласит: "Сбор лесных плодов и растений (§40): Каждому разрешается собирать лесные плоды, подстилку и древесину в объеме, обычном для данной местности, а также брать лесные растения, такие как цветы и травы, не превышающие пучка. Сбор должен проводиться с осторожностью. Снятие веток с лесных деревьев и кустарников в количестве, не большем, чем вязанка для рук, не наказывается. Это не касается удаления веток лесных культур и верхушечных побегов, а также выкапывания лесных деревьев и кустарников", - говорится в документе.

Где запрещено собирать грибы в Германии

По данным сайта bussgeldkatalog.org, к запрещенным зонам в Германии относятся:

Все территории, которые используются для ведения лесного хозяйства или где проводится охота.

Природные заповедники и птичьи заказники.

Территории, доступ к которым запрещен знаками или ограждениями.

Штрафы за сбор грибов в Германии

Отмечается, что размер штрафа высчитывается в соответствии с количеством нарушенных правил по сбору грибов. Именно поэтому,

Прежде чем отправляться на сбор грибов в Германии, стоит отметить, что некоторые виды грибов находятся под строгой защитой и их собирать запрещено - за такие действия размер штрафа может существенно возрасти.

Баден-Вюртемберг: обычно до 2500 евро, но в особо серьезных случаях может быть увеличен до 10 000 евро.

Берлин: до 10 000 евро.

Рейнланд-Пфальц: до 2 500 евро или до 10 000 евро в особо тяжелых случаях.

Бранденбург: до 20 000 евро.

Мекленбург-Передняя Померания: до 7 500 евро.

Тюрингия: до 2 500 евро.

Саксония: до 2 500 евро и до 10 000 евро в особо тяжелых случаях.

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