На законодательном уровне: почему Киндеры запрещены в США

Киндер-сюрприз в США действительно находится вне закона. Несмотря на то, что дети по всему миру обожают этот шоколад с игрушкой внутри, на полках американских магазинов его не найти. Более того, ввезти шоколадные яйца в США почти невозможно.
Почему Киндер сюрприз запрещен в США?
Дело в том, что яйца Киндер-сюрпризы нарушают федеральный закон о безопасности продукции, известный как Закон о пищевой, лекарственной и косметической безопасности (FPLC). Согласно этому закону, продукты не должны содержать "непищевые вещества". В случае Киндер-сюрприза это скрытая игрушка внутри шоколадной оболочки.
Киндер-сюрприз
Киндер-сюрприз — яйцо из шоколада с сюрпризом, содержащее внутри игрушку. Торговая марка принадлежит итальянской компании Ferrero.
Пищевая оболочка яйца Киндер-сюрприз не считается достаточной защитой для предметов, находящихся внутри. Поэтому этот продукт считается потенциально опасным для детей, особенно для тех, кто младше трех лет. Из-за риска удушья Киндер-сюрприз был запрещен в США с момента его создания в 1974 году.
Интересно, что в соседних странах, таких как Канада и Мексика яйца легальны, однако его нельзя ввозить в США. Например, супругам, вернувшимся в Соединенные Штаты из Канады, выписали штраф в 12 тысяч долларов за попытку ввезти в страну 10 яиц для своих детей школьного возраста, пишет блогер на сайте Spar.
Хотя такие жестокие наказания редки, в большинстве случаев яйца просто конфискуют работники таможенных служб. Например, однажды мужчина-контрабандист, который регулярно перевозил Киндер-сюрпризы через границу, попался на таможне.
Ему даже разрешили въехать в страну с игрушками, которые были внутри яиц. Однако таможенники заставили мужчину съесть все 20 шоколадных яиц.
В 2018 году компания Ferrero все-таки решила покорить американский рынок и представила разновидность яйца под названием Киндер Джой. Это лакомство также состоит из двух частей: одна съедобная, сладкая, а другая - игрушка. Однако в "Киндер Джой" игрушка лежит отдельно (а не внутри шоколадной скорлупы), а шоколад в ней представлен в виде крема, а не твердого шоколада. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти закон 1938 года.
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