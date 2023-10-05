В точности как 'Киндер': радуем детей легендарным шоколадным тортом Milk Slice

Чтобы порадовать детей, приготовьте киндер торт своими руками на праздник или просто так.

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Молочный ломтик торт / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (live_and_cooking)

Этот торт очень похож на всем известный торт от "Киндер" - "Молочный ломтик", а главный секрет сходства - его готовят без сливок и творога.

Киндер Милк слайс - рецепт

Ингредиенты

Бисквит:

4 яйца;

150 г сахара;

соль;

40 мл масла;

40-50 мл молока;

120 г муки;

40 г темного какао;

1 ч. л разрыхлителя.

Крем:

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900 мл молока;

140 г сахара;

10 г ванильного сахара;

100 г кукурузного крахмала;

150 г белого шоколада;

200 г сливочного масла 82 -%.

Приготовление: Сначала приготовим бисквит. В миску разбиваем яйца и сахар, на высокой скорости взбиваем все миксером до пышной массы. Добавляем масло и молоко. В отдельной миске смешать муку и какао, добавить разрыхлитель, размешать. Эту смесь просеять и добавить к взбитой миксером яичной массе. Осторожно вымешиваем лопаткой до густой консистенции.

Берем форму для выпекания диаметром 21 см и выливаем в нее тесто, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Пока печется бисквит, готовим крем:

В кастрюлю выливаем молоко, но не все, оставьте граммов 100. Добавляем сахар, ванильный сахар, крахмал и оставшееся молоко в отдельную миску и смешиваем. Кастрюлю с молоком ставим на небольшой огонь, доводим до кипения. Выливаем струйкой смесь с крахмалом к молоку и активно мешаем прямо на огне примерно минуту. Снимаем крем с огня, добавляем белый шоколад и осторожно все вымешиваем. Накрываем его пленкой и ставим в холодное место.

Когда бисквит остынет, разрезать его поперек на три части. В отдельную миску добавить сливочное масло, взбить миксером, к нему добавить охлажденный крем, накрыть пленкой и снова поместить в холод.

Бисквит смазать молоком или нежирными сливками, чтобы пропитать. На него выложить один слой крема. Повторить это с другими частями бисквита. Поставить готовый торт в холодильник на ночь.

Смотрите киндер Милк слайс рецепт:

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