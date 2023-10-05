В точности как 'Киндер': радуем детей легендарным шоколадным тортом Milk Slice

Этот торт очень похож на всем известный торт от "Киндер" - "Молочный ломтик", а главный секрет сходства - его готовят без сливок и творога.
Киндер Милк слайс - рецепт
Ингредиенты
Бисквит:
- 4 яйца;
- 150 г сахара;
- соль;
- 40 мл масла;
- 40-50 мл молока;
- 120 г муки;
- 40 г темного какао;
- 1 ч. л разрыхлителя.
Крем:
- 900 мл молока;
- 140 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 100 г кукурузного крахмала;
- 150 г белого шоколада;
- 200 г сливочного масла 82 -%.
Приготовление: Сначала приготовим бисквит. В миску разбиваем яйца и сахар, на высокой скорости взбиваем все миксером до пышной массы. Добавляем масло и молоко. В отдельной миске смешать муку и какао, добавить разрыхлитель, размешать. Эту смесь просеять и добавить к взбитой миксером яичной массе. Осторожно вымешиваем лопаткой до густой консистенции.
Берем форму для выпекания диаметром 21 см и выливаем в нее тесто, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Пока печется бисквит, готовим крем:
- В кастрюлю выливаем молоко, но не все, оставьте граммов 100.
- Добавляем сахар, ванильный сахар, крахмал и оставшееся молоко в отдельную миску и смешиваем.
- Кастрюлю с молоком ставим на небольшой огонь, доводим до кипения.
- Выливаем струйкой смесь с крахмалом к молоку и активно мешаем прямо на огне примерно минуту.
- Снимаем крем с огня, добавляем белый шоколад и осторожно все вымешиваем. Накрываем его пленкой и ставим в холодное место.
Когда бисквит остынет, разрезать его поперек на три части. В отдельную миску добавить сливочное масло, взбить миксером, к нему добавить охлажденный крем, накрыть пленкой и снова поместить в холод.
Бисквит смазать молоком или нежирными сливками, чтобы пропитать. На него выложить один слой крема. Повторить это с другими частями бисквита. Поставить готовый торт в холодильник на ночь.
Смотрите киндер Милк слайс рецепт:
@live_and_cooking Очень вкусный торт?напоминает молочный ломтик?готовьте обязательно! А необходимые продукты выбирайте по скидкам в @Сильпо ? Б бисквит: 4 яйца, 150г сахара,соль,40мл масла,40-50мл молока,120г муки,40г какао темного,1ч.л.разрыхлителя Крем Крем: 900мл молока,140г сахара,10г ванильного сахара,100г кукурузного крахмала,150г белого шоколада, 200г сливочного масла # украинскийфудблог# пространстворецепты# выпечкадомашня# торткиндер# торт рецепт# шоколадныйторт# шоколадный бисквит# сливочныйкрем# тортнаденьрождение оригінальний оригинальный звук-Життя жизнь Любителя готовить?
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