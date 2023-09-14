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Совсем как в "Рошен": готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться

Лидия Неплях
14 сентября 2023, 08:25
62
Рецепт хоть и занимает немало время на приготовление, но это ничто по сравнению с его неимоверным вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня украинская
Киевский торт классический рецепт
Киевский торт классический рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( Yuliya Small)

Киевский торт - это великолепное лакомство, которое завоевало признание и популярность не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Этот торт известен своим нежным бисквитом, вкуснейшим ореховым кремом и неповторимой глазурью. Предлагаем сделать киевский торт рецепт как по ГОСТу.

Торт киевский - рецепт в домашних условиях

Ингредиенты для коржей:

  • 12 яичных белков;
  • 500 г сахара;
  • 100 г муки;
  • 350 г орехов (кешью, фундук или лесные);
  • 2 пакетика сахара ванильного.

Ингредиенты для крема:

  • 550 г сливочного масла;
  • 12 яичных желтков;
  • 300 г сахара;
  • 350 мл молока;
  • 20 г какао;
  • 1 пакетик сахара ванильного;
  • 2 столовые ложки коньяка.

Приготовление с пошаговым фото:

1. Разделите 12 яичных белков на две мисочки, по 6 белков в каждую. Закройте пленкой и оставьте в тёплом месте (при температуре 30-40 градусов) на сутки. Желтки поместите в закрытой посуде в холодильник - они понадобятся для крема.

2. Через 24 часа белки будут готовы к дальнейшей обработке, так как они заквасились. Взбейте белки миксером на высокой скорости до получения крепкой пены. Постепенно добавьте один пакетик ванильного сахара и 50 г сахарного песка, не прекращая взбивания.

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3. В отдельной посуде смешайте 200 г сахара, 50 г муки и 175 г поджаренных и измельчённых орехов (кешью, фундук или лесные). Постепенно добавьте эту смесь в белковую массу и аккуратно перемешивайте в одном направлении до получения однородной массы.

Процесс приготовления киевского торта
Процесс приготовления киевского торта / Фото скриншот YouTube (Yuliya Small)

4. Подготовьте разъёмную форму диаметром 28 сантиметров, выстлите её бумагой для выпечки и смажьте маслом. Выложите в неё тесто и равномерно разровняйте его. Точно так же поступите со вторым коржом. Если у вас есть две формы, можно выпекать оба коржа одновременно, иначе приготовьте второй корж перед выпеканием.

5. Выпекайте коржи в заранее разогретой духовке при 150 градусах в течение 2-2,5 часов. Готовые коржи переложите на решётку и оставьте на 12-24 часа.

Процесс приготовления киевского торта
Процесс приготовления киевского торта / Фото скриншот YouTube (Yuliya Small)

6. Для приготовления крема в кастрюле насыпьте 300 г сахара и добавьте 350 мл молока. Помешивая, доведите до кипения.

7. В отдельной посуде взбейте 12 желтков миксером. Постепенно, чтобы желтки не свернулись, добавьте половину горячего молочного сиропа.

Совсем как в 'Рошен': готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться
Процесс приготовления киевского торта / Фото скриншот YouTube (Yuliya Small)

8. Верните смесь обратно в кастрюлю, ставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и продолжайте помешивать ещё несколько минут. Оставьте сироп остывать.

9. Взбейте 500 г мягкого сливочного масла с одним пакетиком ванильного сахара до получения пышной массы. Постепенно, не прекращая взбивания, добавьте охлаждённый молочно-яичный сироп. Теперь крем готов.

Совсем как в 'Рошен': готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться
Процесс приготовления киевского торта / Фото скриншот YouTube (Yuliya Small)

10. Отложите треть крема для приготовления шоколадного масляного крема, который будет использован для покрытия боковых стенок и верхней части торта. Также отложите 3 ложки для оформления. В оставшийся крем добавьте 2 столовые ложки коньяка и ещё раз взбейте. Для создания шоколадного масляного крема добавьте в оставшуюся треть крема 20 г какао и хорошо перемешайте до получения однородного состояния.

11. Приступайте к сборке торта. Уложите первый корж гладкой стороной вниз в разъёмную форму диаметром 28 см. Поверх него выложите толстым слоем крем шарлотт.

Совсем как в 'Рошен': готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться
Процесс приготовления киевского торта / Фото скриншот YouTube (Yuliya Small)

12. Покройте торт вторым коржом, гладкой стороной вверх, и немного придавите его. Нанесите небольшой слой крема. Затем переверните торт на блюдо, аккуратно снимите разъёмную форму и удалите бумагу для выпечки.

13. Обмажьте боковые стенки и верхнюю часть торта шоколадным масляным кремом. Равномерно разровняйте верхнюю поверхность торта влажной лопаточкой. Обсыпьте боковые стенки крошкой из орехов или крошкой от коржей.

Совсем как в 'Рошен': готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться
Процесс приготовления киевского торта / Фото скриншот YouTube (Yuliya Small)

14. Для оформления создайте "бордюр", сочетая остатки белого и шоколадного кремов. Украсьте торт цветами из крема, используя кондитерский мешок и различные насадки. Можете оформить торт по своему вкусу и фантазии.

Перед подачей оставьте готовый торт в холодильнике на 5-6 часов.

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