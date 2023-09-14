Совсем как в 'Рошен': готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться

Киевский торт - это великолепное лакомство, которое завоевало признание и популярность не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Этот торт известен своим нежным бисквитом, вкуснейшим ореховым кремом и неповторимой глазурью. Предлагаем сделать киевский торт рецепт как по ГОСТу.
Торт киевский - рецепт в домашних условиях
Ингредиенты для коржей:
- 12 яичных белков;
- 500 г сахара;
- 100 г муки;
- 350 г орехов (кешью, фундук или лесные);
- 2 пакетика сахара ванильного.
Ингредиенты для крема:
- 550 г сливочного масла;
- 12 яичных желтков;
- 300 г сахара;
- 350 мл молока;
- 20 г какао;
- 1 пакетик сахара ванильного;
- 2 столовые ложки коньяка.
Приготовление с пошаговым фото:
1. Разделите 12 яичных белков на две мисочки, по 6 белков в каждую. Закройте пленкой и оставьте в тёплом месте (при температуре 30-40 градусов) на сутки. Желтки поместите в закрытой посуде в холодильник - они понадобятся для крема.
2. Через 24 часа белки будут готовы к дальнейшей обработке, так как они заквасились. Взбейте белки миксером на высокой скорости до получения крепкой пены. Постепенно добавьте один пакетик ванильного сахара и 50 г сахарного песка, не прекращая взбивания.
3. В отдельной посуде смешайте 200 г сахара, 50 г муки и 175 г поджаренных и измельчённых орехов (кешью, фундук или лесные). Постепенно добавьте эту смесь в белковую массу и аккуратно перемешивайте в одном направлении до получения однородной массы.
4. Подготовьте разъёмную форму диаметром 28 сантиметров, выстлите её бумагой для выпечки и смажьте маслом. Выложите в неё тесто и равномерно разровняйте его. Точно так же поступите со вторым коржом. Если у вас есть две формы, можно выпекать оба коржа одновременно, иначе приготовьте второй корж перед выпеканием.
5. Выпекайте коржи в заранее разогретой духовке при 150 градусах в течение 2-2,5 часов. Готовые коржи переложите на решётку и оставьте на 12-24 часа.
6. Для приготовления крема в кастрюле насыпьте 300 г сахара и добавьте 350 мл молока. Помешивая, доведите до кипения.
7. В отдельной посуде взбейте 12 желтков миксером. Постепенно, чтобы желтки не свернулись, добавьте половину горячего молочного сиропа.
8. Верните смесь обратно в кастрюлю, ставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и продолжайте помешивать ещё несколько минут. Оставьте сироп остывать.
9. Взбейте 500 г мягкого сливочного масла с одним пакетиком ванильного сахара до получения пышной массы. Постепенно, не прекращая взбивания, добавьте охлаждённый молочно-яичный сироп. Теперь крем готов.
10. Отложите треть крема для приготовления шоколадного масляного крема, который будет использован для покрытия боковых стенок и верхней части торта. Также отложите 3 ложки для оформления. В оставшийся крем добавьте 2 столовые ложки коньяка и ещё раз взбейте. Для создания шоколадного масляного крема добавьте в оставшуюся треть крема 20 г какао и хорошо перемешайте до получения однородного состояния.
11. Приступайте к сборке торта. Уложите первый корж гладкой стороной вниз в разъёмную форму диаметром 28 см. Поверх него выложите толстым слоем крем шарлотт.
12. Покройте торт вторым коржом, гладкой стороной вверх, и немного придавите его. Нанесите небольшой слой крема. Затем переверните торт на блюдо, аккуратно снимите разъёмную форму и удалите бумагу для выпечки.
13. Обмажьте боковые стенки и верхнюю часть торта шоколадным масляным кремом. Равномерно разровняйте верхнюю поверхность торта влажной лопаточкой. Обсыпьте боковые стенки крошкой из орехов или крошкой от коржей.
14. Для оформления создайте "бордюр", сочетая остатки белого и шоколадного кремов. Украсьте торт цветами из крема, используя кондитерский мешок и различные насадки. Можете оформить торт по своему вкусу и фантазии.
Перед подачей оставьте готовый торт в холодильнике на 5-6 часов.
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