Странно, но гениально: почему в Германии нельзя прогревать машину даже зимой

Прогрев автомобиля перед началом движения может быть полезным для двигателя. Однако, в Германии прогревать двигатель запрещено, Главред выяснил причины.

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Почему в Германии нельзя прогревать машину - странно, но гениально / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

В холодные зимние месяцы особенно велик соблазн дать двигателю поработать утром, чтобы прогреть автомобиль, пока вы готовитесь к выходу из дома. Однако в Германии запрещено прогревать мотор перед началом движения автомобиля.

Почему в Германии нельзя прогревать машину

Служба по связям с общественностью 52-го истребительного крыла авиабазы США Шпангдалем отмечает, что параграф 30 немецкого закона о дорожном движении предусматривает, что следует избегать лишнего шума и выхлопов от транспортных средств, так же, как и хлопанье дверцами автомобиля или ненужное передвижение по закрытому району, если это раздражает жителей.

"Оставлять двигатель работать на холостом ходу - противозаконно и вредно для окружающей среды", - говорится в сообщении. видео дня

За нарушение этого закона предусмотрен штраф. Любого, кто пытается таким образом прогреть салон транспортного средства или очистить окна от запотевания или мороза, должен ожидать штраф. Первое нарушение наказывается штрафом в размере €10. Второе и каждое последующее может достигать €5 000.

Кроме того, другими негативными последствиями холостого хода, кроме высокого расхода топлива, является сокращение срока службы двигателя, поскольку в холодных условиях бензин имеет меньшую вероятность испаряться.

Это лишает смазки важные компоненты, которые помогают двигателю работать, а именно цилиндры и поршни. Это также означает, что пассажиры, сидящие в неработающем автомобиле, вдыхают больше грязных выхлопных газов, которые просачиваются в салон.

"Гораздо более эффективным вариантом прогрева автомобиля является система паркового отопления, которая не зависит от работающего двигателя", - отмечается в программе информирования военнослужащих США в Германии.

Что известно об авиабазе Шпангдалем Авиабаза Шпангдалем (англ. Spangdahlem Air Base, нем. Air Base Spangdahlem) - действующая военно-воздушная база Воздушных сил США, расположенная на территории Федеративной Республики Германии рядом с городом Шпангдалем, в земле Рейнланд-Пфальц, сообщает Википедия.

Какие еще интересные правила для автомобилистов есть в Германии

Движение по автобанам Германии также имеет свои особенности. В случае резкого торможения транспортного средства водитель должен предупредить авто позади включением аварийных сигналов, чтобы другие машины успели среагировать. Таким образом, автомобили друг за другом едут с включенной "аварийкой".

На автобанах запрещено останавливаться на обочине, за исключением случаев поломки. Для остановки и стоянки существуют специально отведенные места.

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