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Странно, но гениально: почему в Германии нельзя прогревать машину даже зимой

Юрий Берендий
12 апреля 2024, 14:40
Прогрев автомобиля перед началом движения может быть полезным для двигателя. Однако, в Германии прогревать двигатель запрещено, Главред выяснил причины.
Странно, но гениально: почему в Германии нельзя прогревать машину даже зимой
Почему в Германии нельзя прогревать машину - странно, но гениально / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

В холодные зимние месяцы особенно велик соблазн дать двигателю поработать утром, чтобы прогреть автомобиль, пока вы готовитесь к выходу из дома. Однако в Германии запрещено прогревать мотор перед началом движения автомобиля.

Почему в Германии нельзя прогревать машину

Служба по связям с общественностью 52-го истребительного крыла авиабазы США Шпангдалем отмечает, что параграф 30 немецкого закона о дорожном движении предусматривает, что следует избегать лишнего шума и выхлопов от транспортных средств, так же, как и хлопанье дверцами автомобиля или ненужное передвижение по закрытому району, если это раздражает жителей.

"Оставлять двигатель работать на холостом ходу - противозаконно и вредно для окружающей среды", - говорится в сообщении.

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За нарушение этого закона предусмотрен штраф. Любого, кто пытается таким образом прогреть салон транспортного средства или очистить окна от запотевания или мороза, должен ожидать штраф. Первое нарушение наказывается штрафом в размере €10. Второе и каждое последующее может достигать €5 000.

Кроме того, другими негативными последствиями холостого хода, кроме высокого расхода топлива, является сокращение срока службы двигателя, поскольку в холодных условиях бензин имеет меньшую вероятность испаряться.

Это лишает смазки важные компоненты, которые помогают двигателю работать, а именно цилиндры и поршни. Это также означает, что пассажиры, сидящие в неработающем автомобиле, вдыхают больше грязных выхлопных газов, которые просачиваются в салон.

"Гораздо более эффективным вариантом прогрева автомобиля является система паркового отопления, которая не зависит от работающего двигателя", - отмечается в программе информирования военнослужащих США в Германии.

Что известно об авиабазе Шпангдалем

Авиабаза Шпангдалем (англ. Spangdahlem Air Base, нем. Air Base Spangdahlem) - действующая военно-воздушная база Воздушных сил США, расположенная на территории Федеративной Республики Германии рядом с городом Шпангдалем, в земле Рейнланд-Пфальц, сообщает Википедия.

Какие еще интересные правила для автомобилистов есть в Германии

Движение по автобанам Германии также имеет свои особенности. В случае резкого торможения транспортного средства водитель должен предупредить авто позади включением аварийных сигналов, чтобы другие машины успели среагировать. Таким образом, автомобили друг за другом едут с включенной "аварийкой".

На автобанах запрещено останавливаться на обочине, за исключением случаев поломки. Для остановки и стоянки существуют специально отведенные места.

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