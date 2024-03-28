Могут оштрафовать: почему в Германии нельзя ночевать на даче - ответ шокирует

Главред выяснил, почему в немецким дачникам запрещено ночевать на собственных дачах и, почему их за это могут даже наказать штрафом.

https://glavred.info/life/mogut-oshtrafovat-pochemu-v-germanii-nelzya-nochevat-na-dache-otvet-shokiruet-10553774.html Ссылка скопирована

Почему в Германии нельзя ночевать на даче - интересные новости / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

По всей Германии насчитывается более 1 000 000 мини дачных поселков. Как правило, они расположены в самом городе или в его ближайших окрестностях. Поэтому немецкому дачнику на дорогу от дома до дачи нужно не более получаса, а, как правило, это 10-15 минут. Независимых дачников в Германии не бывает, ведь все дачники должны входить в немецкое общество садоводов в котором действуют строгие правила за нарушение которых - могут даже исключить из объединения.

Почему в Германии нельзя ночевать на даче

В Германии существуют правила и ограничения по ночевке на дачных участках, которые обычно используются для отдыха и огородничества. Эти ограничения могут варьироваться в зависимости от конкретного района или города, но основная причина заключается в том, что многие дачные объекты не предназначены для постоянного проживания или ночной ночевки.

Обычно дачные участки не имеют соответствующей инфраструктуры для комфортного проживания, такой как системы водоснабжения, канализации, отопления, пожарной сигнализации и т.д., что делает ночевки на них неудобным или опасным. В то же время, за несоблюдение правила ночевки на даче даже могут оштрафовать.

Кроме того, правила использования дач могут быть установлены местными властями с целью обеспечения гармоничного использования местности и предотвращения нарушений общественного порядка.

Какие еще правила действуют для дачников в Германии

Немецкий дачник Бруно Виниг в комментарии DW отмечает, что типичная немецкая дача должна иметь три сотки земли.

"В нашем законодательстве так и прописано: дача - это место отдыха, которое, кроме этого, должно быть еще и источником витаминов для всей семьи", - отмечает он.

Отмечается, что площадь садового участка строго регламентирована. Треть это фрукты, ягоды, треть овощи, еще треть просто трава. Высота деревьев не должна превышать 2,5 метров. Ни о каких банях и бассейнах речь вообще не идет. Что касается самого домика, то его площадь, включая террасу, не должна быть больше 24 квадратных метров.

"В Германии это называется дачным домиком. В самом начале это были крошечные домики, своего рода сараи, но позже они стали несколько солиднее", - добавляет немецкий дачник.

Кроме того, за соблюдением всех вышеперечисленных правил ведется строгий контроль спецкомиссии из числа наиболее активных пайщиков или бдительных соседей.

Смотрите видео о том, какие ограничения действуют для дачников в Германии:

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред